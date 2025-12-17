Thái Lan ám ảnh chung kết ‘tai tiếng’ SEA Games 32, cơ hội cho U.23 Việt Nam

Tại sao nói U.23 Việt Nam có cơ hội lớn?

Yotsakorn Burapha là cầu thủ đã tham gia trận chung kết đầy tai tiếng giữa U.23 Thái Lan thua đau U.23 Indonesia tỷ số 2-5 sau hiệp phụ tại SEA Games 32 năm 2023 ở Campuchia. Yotsakorn khi đó chỉ được HLV Issara Sritaro tung vào sân phút 87 và ghi bàn cân bằng tỷ số 2-2 phút 90+10 đưa trận đấu sang hiệp phụ.

U.23 Thái Lan (áo xanh) và U.23 Indonesia trong trận chung kết tai tiếng tại SEA Games 32 năm 2023 ở Campuchia Ảnh: Ngọc Linh

Cũng từ bàn gỡ hòa của Yotsakorn, sau đó đã đưa trận đấu rơi vào cảnh hỗn loạn. Trong hiệp phụ, U.23 Indonesia ghi thêm 3 bàn để thắng 5-2. Phía Thái Lan vì vậy đã nổi giận, nhiều cầu thủ đã tấn công Trưởng đoàn đội Indonesia, ông Sumardji gây ra sự cố đầy tai tiếng. Cầu thủ và cả ban huấn luyện hai đội ẩu đả dữ dội. Trọng tài đã rút tổng cộng 4 thẻ đỏ và đến 15 thẻ vàng phạt cầu thủ, HLV và trợ lý của hai đội.

Trận chung kết SEA Games xấu xí này đã trở thành vết nhơ, đặc biệt với bóng đá Thái Lan, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) và châu Á (AFC) đã xử phạt nặng cả hai đội và nhiều thành viên, cầu thủ đã gây ra vụ việc đầy tai tiếng. Không chỉ vậy, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) cũng vào cuộc xử phạt và cảnh cáo cả bóng đá Thái Lan.

Yotsakorn vì vậy, khi lại cùng U.23 Thái Lan vào chung kết bóng đá nam SEA Games 33, đã nhắc lại sự cố nhớ đời này. Anh cho biết: "Hy vọng là chúng tôi sẽ quên đi những gì đã xảy ra trước đây. Trận chung kết năm nay hứa hẹn sẽ khó khăn không kém, thậm chí là khó hơn. Đối thủ U.23 Việt Nam là đội rất mạnh. Một đối thủ xứng tầm. Chúng tôi phải chuẩn bị thật tốt mới có thể giành được thành công. Trên hết, chúng tôi cần giữ cái đầu lạnh. Tránh xa mọi rắc rối không đáng có".

Cũng theo Yotsakorn: "Có một điều chúng tôi sẽ có ưu thế so với trận chung kết SEA Games 32, đó là lần này chúng tôi sẽ nhận sự cổ vũ lớn từ khán giả nhà trên sân Rajamangala. Tôi mong muốn khán giả đến thật đông để cổ vũ cho U.23 Thái Lan".

U.23 Việt Nam sẽ phải tập trung, quyết tâm cao nhất và chắt chiu tận dụng từng cơ hội để ghi bàn, sẽ giành được chiến thắng trước U.23 Thái Lan Ảnh: Đồng Nguyên Khang





U.23 Thái Lan đối mặt 2 vấn đề nan giải

Trong khi đó, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul của U.23 Thái Lan thừa nhận, có 2 vấn đề sống còn mà đội bóng của ông phải giải quyết được trước khi bước vào trận chung kết với U.23 Việt Nam.

Thứ nhất, đó là việc hồi phục sau trận bán kết rất khó khăn với U.23 Malaysia thắng tỷ số sít sao 1-0. Trận thắng này U.23 Thái Lan cũng phải nhận nhiều chỉ trích từ báo chí nước nhà và cả người hâm mộ, vì thi đấu hơn người từ sớm, nhưng lại quá bế tắc. Chỉ thắng 1-0 nhờ pha sút phạt của Yotsakorn ghi phút thứ 8.

Kế đến, các cầu thủ Thái Lan phải lấy lại trạng thái tâm lý và có tinh thần tốt nhất. Ông Thawatchai Damrong-Ongtrakul đã thừa nhận, nhiều cầu thủ Thái Lan đang chịu áp lực rất lớn, vì đòi hỏi khắt khe của người hâm mộ là họ phải giành HCV cho bằng được.

Áp lực của U.23 Thái Lan lại chính là điều U.23 Việt Nam đang chờ đợi. Một khi đội chủ nhà chịu sức ép lớn về mặt thành tích và cả từ CĐV trên khán đài, thầy trò HLV Kim Sang-sik cần thi đấu tập trung, quyết tâm cao nhất và chắt chiu tận dụng từng cơ hội để ghi bàn, sẽ giành được chiến thắng.

Qua đó, sẽ một lần nữa đăng quang ngay trên sân Rajamangala, như đội tuyển Việt Nam từng hạ Thái Lan tỷ số 3-2 (chung cuộc là 5-3) để vô địch AFF Cup 2024 hồi đầu năm 2025 cũng trên sân đấu Rajamangala.

Trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33 giữa U.23 Thái Lan gặp U.23 Việt Nam diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 18.12. Trước đó, lúc 15 giờ 30 là trận tranh HCĐ giữa U.23 Malaysia gặp U.23 Philippines cũng trên sân Rajamangala.