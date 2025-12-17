Bác sĩ làm VĐV kéo co tại SEA Games 33 và câu chuyện đầy thú vị

Từ sân trường đến đấu trường khu vực

Môn kéo co tại SEA Games 33 chứng kiến những màn so tài hấp dẫn và nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Tại đây, chủ nhà Thái Lan và đội tuyển Việt Nam là đối trọng của nhau, cạnh tranh khốc liệt cho chức vô địch ở các nội dung. Nhưng nếu người Thái được ví như "anh cả" khu vực, đầu tư bài bản từ tuyển chọn, đào tạo VĐV cho đến tập huấn dài hạn tại Đài Loan (cường quốc kéo co thế giới), thì Việt Nam lại mang một "màu sắc" hoàn toàn khác.

Đội tuyển kéo co Việt Nam là tập hợp của những người làm nhiều ngành nghề. Họ không phải là những VĐV ăn tập chuyên nghiệp, mà là… luật sư, nhân viên văn phòng, sinh viên các trường đại học... trong đó có chàng bác sĩ trẻ Trần Gia Luật. Rời bệnh viện hay giảng đường, chàng trai sinh năm 2000 lại choàng lên mình sợi dây thừng to bằng cổ tay, cùng khổ luyện với những người có cùng đam mê.

Trần Gia Luật (bìa phải) sinh hoạt ở đội kéo co TP.HCM gần 10 năm nay và đoạt nhiều chức vô địch quốc gia trước khi nhận vinh dự được trở thành tuyển thủ tranh tài ở SEA Games 33 ẢNH: NHẬT THỊNH

Trò chuyện với PV sau một trận đấu đầy căng thẳng tại SEA Games 33, Gia Luật chia sẻ mình vừa tốt nghiệp Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch và hoàn thành khóa thực hành tại Bệnh viện An Bình (TP.HCM). Đây là kỳ SEA Games đầu tiên trong đời của Luật.

Cơ duyên đưa chàng bác sĩ trẻ này đến với môn kéo co bắt đầu từ những giải đấu học sinh cấp phổ thông. Năng khiếu và đam mê đã đưa Luật trải qua một hành trình dài, từ đội tuyển quận, đội tuyển TP.HCM, vô địch quốc gia và giờ đây là vinh dự đại diện cho Việt Nam tại đấu trường khu vực. "Khi một người làm ngành nghề không liên quan đến thể thao như mình được hít thở bầu không khí chuyên nghiệp, cảm giác đầu tiên là rất vui và tự hào khi được mang trên mình lá cờ Việt Nam đi thi đấu", Luật bày tỏ.

Đôi chân là quan trọng nhất trong kéo co

Khi chơi kéo co, Trần Gia Luật được thỏa mãn đam mê và cảm thấy thư giãn hơn sau những giờ học, làm việc căng thẳng. Bên cạnh đó, Luật cho biết rằng bản thân anh cũng nhận lại nhiều thứ từ bộ môn đầy thú vị này. "Việc tập luyện làm cho em có thêm sức khỏe, làm việc tốt hơn. Nhờ đôi chân khỏe, em có thể đứng nhiều hơn, lâu hơn và chăm sóc bệnh nhân tốt hơn", Luật bộc bạch.

Đội tuyển kéo co Việt Nam thi đấu ở nội dung 600 kg nam tại khu liên hợp thể thao Huamark (Bangkok) ẢNH: NHẬT THỊNH

Về kỹ thuật trong môn kéo co, Gia Luật giải thích cặn kẽ: "Mọi người cứ nghĩ kéo co là cần phải có tay khỏe. Nhưng thực chất trong kéo co chuyên nghiệp, đôi chân mới là quan trọng nhất, còn tay chỉ để giữ chặt dây. Do đó, chúng em rất chú trọng đến việc tập chân". Chưa hết, trong một tập thể mà đa phần là dân "ngoại đạo" với thể thao đỉnh cao, những kiến thức y khoa của Luật trở nên cực kỳ có ích. Anh trở thành bác sĩ của đội, tư vấn chấn thương, hỗ trợ đồng đội hồi phục…

Khát vọng lan tỏa tinh thần Việt

Trên sàn tập và cả sàn đấu, Luật và đồng đội luôn hô vang khẩu hiệu để phối hợp sao cho nhịp nhàng nhất. Đó là tiếng hô của sự đoàn kết, đồng lòng đậm chất của môn kéo co, và cũng chính là tinh thần của người Việt.

Trần Gia Luật là người "khóa đuôi" trong đội hình, phải mặc giáp bảo vệ để chịu đựng lực kéo lên đến cả tấn ẢNH: NHẬT THỊNH

Đến với SEA Games 33, chàng bác sĩ Trần Gia Luật mang theo một mong ước giản dị nhưng lớn lao: "Em mong muốn môn kéo co ngày càng phát triển trong nước và nhận được sự quan tâm nhiều hơn. Nếu được trao cơ hội, em cũng muốn đóng góp một phần công sức cho kéo co nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung, qua đó thể hiện tinh thần, ý chí kiên cường của người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế".