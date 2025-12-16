Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đại tướng Phan Văn Giang kỳ vọng Thể Công Viettel giữ vững bản sắc, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần quân đội

Văn Trình
Văn Trình
16/12/2025 18:51 GMT+7

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gặp mặt, động viên CLB Thể Công Viettel, một trong những tập thể thể thao quân đội tiêu biểu có thành tích nổi bật trong năm 2025.

Ngày 16.12, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ gặp mặt, động viên các đội thể thao quân đội đạt thành tích cao trong năm 2025. Dự và chỉ đạo buổi gặp mặt có đại tướng Phan Văn Giang cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Đây là hoạt động nhằm báo cáo những kết quả nổi bật trong công tác huấn luyện, thi đấu của thể thao quân đội thời gian qua; đồng thời ghi nhận, động viên các VĐV, HLV, lan tỏa tinh thần rèn luyện, thi đấu vì màu cờ sắc áo. Trong số 10 tập thể được biểu dương, CLB Thể Công Viettel được ghi nhận nhờ quá trình rèn luyện bền bỉ, tinh thần kỷ luật và khát vọng cống hiến mang đậm bản sắc người lính.




Đại tướng Phan Văn Giang kỳ vọng Thể Công Viettel giữ vững bản sắc, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần quân đội- Ảnh 4.

Đại tướng Phan Văn Giang gặp mặt và động viên CLB Thể Công Viettel

ẢNH: CLB THỂ CÔNG VIETTEL

Ở mùa giải 2024 - 2025, CLB Thể Công Viettel giành HCB Cúp quốc gia và xếp thứ 4 tại giải bóng đá vô địch quốc gia (V-League). Với bản sắc kỷ luật, ý chí và tinh thần thi đấu của người lính, đội bóng áo lính luôn hiện diện trong nhóm CLB cạnh tranh các danh hiệu tại V-League và Cúp quốc gia.

Trong khuôn khổ chương trình, đại tướng Phan Văn Giang đã dành thời gian gặp gỡ, động viên thầy trò HLV Velizar Popov ngay tại sân tập của đội. Bộ trưởng thăm hỏi, trao đổi với ban huấn luyện, cầu thủ và các bộ phận chuyên môn, nắm bắt tình hình tập luyện, thi đấu cũng như công tác quản lý, đào tạo của đội bóng.

Bộ trưởng Phan Văn Giang bày tỏ kỳ vọng CLB tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thi đấu, giữ vững bản sắc Thể Công Viettel, qua đó lan tỏa tinh thần thể thao quân đội tới cộng đồng. Đại tướng gửi lời chúc toàn đội thi đấu thành công, đạt nhiều kết quả tích cực ở các giải đấu trong thời gian tới.

Bên cạnh đội một, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng còn trao quà động viên cho 5 đội trẻ của CLB Thể Công Viettel - lực lượng kế cận mang sứ mệnh gìn giữ truyền thống và tạo nền tảng cho mục tiêu phát triển lâu dài. Hoạt động này thể hiện sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Bộ Quốc phòng đối với công tác đào tạo trẻ, coi đây là “gốc rễ” để xây dựng sức mạnh bền vững cho thể thao quân đội nói chung và bóng đá Thể Công nói riêng.

Đại diện CLB Thể Công Viettel đã trân trọng trao tặng Bộ trưởng Phan Văn Giang cúp, áo đấu và trái bóng có chữ ký của toàn đội như lời tri ân sâu sắc trước sự quan tâm, chỉ đạo và động viên kịp thời dành cho tập thể đội bóng.




Đại tướng Phan Văn Giang kỳ vọng Thể Công Viettel giữ vững bản sắc, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần quân đội- Ảnh 8.

Đại tướng Phan Văn Giang tại sân tập của đội Thể Công Viettel

ẢNH: CLB THỂ CÔNG VIETTEL

CLB Thể Công Viettel giành thành tích, có đóng góp rất lớn cho bóng đá Việt Nam

Trải qua 71 năm hình thành và phát triển, CLB Thể Công Viettel là một trong những đội bóng giàu truyền thống và lâu đời nhất của bóng đá Việt Nam. Ngày 23.9.1954, CLB bóng đá Thể Công được thành lập theo chỉ định của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị khi đó là đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Trong hành trình lịch sử, đội bóng áo lính đã giành nhiều thành tích đáng tự hào: 6 lần vô địch quốc gia, 4 lần vô địch hạng A quốc gia, 9 lần vô địch hạng A miền Bắc cùng nhiều danh hiệu quan trọng khác.

Đáng chú ý, từ năm 2020 đến nay, bình quân mỗi năm CLB đóng góp khoảng 30 – 35% cầu thủ cho các đội tuyển quốc gia. Trong 6 năm qua, CLB Thể Công Viettel cũng có 108 cá nhân được triệu tập lên các cấp đội tuyển, trở thành đơn vị đóng góp nhiều cầu thủ nhất cho bóng đá Việt Nam. Đội bóng được đánh giá là một trong những “cái nôi” đào tạo hàng đầu, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của bóng đá nước nhà.

