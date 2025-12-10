Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu xúc động tại Đại hội Đoàn Thanh niên Quân đội

Sáng 10.12, tại Hà Nội đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ XI (2025 - 2030).

Tham dự đại hội có đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và các thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Về phía T.Ư Đoàn có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

"Chúng ta đã vượt qua sóng, vượt qua gió để giành giật sự sống cho người dân"

Tại đại hội, đại tướng Phan Văn Giang đã có bài phát biểu tâm huyết, xúc động về thế hệ trẻ trong Quân đội. Đại tướng cho rằng, trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội đã được triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và đạt nhiều kết quả tốt và rất tốt, rất xuất sắc.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại đại hội ẢNH: PHAN LINH

Đại tướng xúc động nhắc lại hình ảnh những chiến sĩ trẻ trong các cuộc diễn tập bắn đạn thật, hiệp đồng quân binh chủng quy mô lớn chưa từng có. Ông nhấn mạnh sự chuyển mình của công tác huấn luyện khi không còn diễn tập theo mô típ định sẵn mà sát thực tế chiến đấu. Đó là minh chứng cho bản lĩnh chính quy, tinh nhuệ của tuổi trẻ quân đội.

Đặc biệt, phần xúc động nhất trong bài phát biểu là khi đại tướng nói về nhiệm vụ ứng phó với thách thức an ninh phi truyền thống. Nhắc đến cơn bão Yagi, Làng Nủ hay những trận lũ lịch sử ở miền Trung, giọng đại tướng chùng xuống khi tưởng nhớ những sĩ quan trẻ đã hy sinh.

"Chúng ta đã vượt qua sóng, vượt qua gió để giành giật sự sống cho người dân và giữ lại những của cải của người dân, giữ lại những tài sản của Nhà nước… Trong những cơn bão đó, những đoàn viên, những thanh niên của chúng ta cũng vì nhiệm vụ, vì bão gió thiên tai, vì người dân, vì sự bình yên của xã hội này, chúng ta cũng sơ sẩy, cũng để mất đi những quân nhân thật đáng trân trọng của mình", Bộ trưởng Phan Văn Giang nói.

Đại tướng cũng đánh giá cao đóng góp của thanh niên quân đội trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; luôn đi đầu trong lao động sản xuất, tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

Đại tướng Phan Văn Giang giao lưu với các đại biểu dự đại hội ẢNH: PHAN LINH

Đồng thời, thanh niên quân đội đã tạo nên những ấn tượng mạnh trong tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và một số sự kiện quốc tế; tham gia tích cực trong công tác đối ngoại quốc phòng.

Cần thực hiện tốt "Hai xung kích", "Hai sẵn sàng"

Trong bài phát biểu, đại tướng Phan Văn Giang đã đề nghị trong bối cảnh mới, thanh niên Quân đội cần thực hiện tốt "Hai xung kích" và "Hai sẵn sàng".

Theo đại tướng, "Hai xung kích" trước hết là xung kích trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của quân đội. Đây là nhiệm vụ trung tâm, có ý nghĩa quyết định đối với mọi mặt công tác khác.

Để hoàn thành, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, nhận nhiệm vụ khó nhất và hoàn thành nhiệm vụ bằng chất lượng tốt nhất.

Anh Bùi Quang Huy chúc mừng Đoàn đại biểu thanh niên Quân đội dự Đại hội Đoàn Thanh niên toàn quốc lần thứ XIII ẢNH: PHAN LINH

Các cấp ủy, tổ chức Đoàn phải là lực lượng nòng cốt, tổ chức quán triệt và triển khai hiệu quả nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ của Quân đội, đồng thời thường xuyên động viên, khích lệ đoàn viên, thanh niên phát huy sức trẻ, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Xung kích thứ hai là thực hiện thắng lợi các phong trào hành động cách mạng của thanh niên. Đại tướng bày tỏ sự đồng tình khi nhiệm kỳ tới các tổ chức đoàn trong toàn quân xác định phương châm “Ba tiên phong”, “Quyết thắng” và yêu cầu sau đại hội cần sớm cụ thể hóa bằng chương trình hành động rõ ràng, chỉ tiêu cụ thể, tổ chức phát động nghiêm túc và triển khai thực chất để phong trào thực sự đi vào chiều sâu.

Các đại biểu tham dự đại hội ẢNH: PHAN LINH

Về "Hai sẵn sàng", đại tướng nhấn mạnh, trước hết là sẵn sàng nhận và hoàn thành những nhiệm vụ khó, nhiệm vụ mới. Trong bối cảnh thách thức an ninh phi truyền thống gia tăng, diễn biến thiên tai bất thường, thanh niên quân đội càng phải giữ vững chí tiến thủ, không lùi bước trước hiểm nguy, luôn xung kích có mặt ở những nơi gian khó nhất.

Cạnh đó là sẵn sàng đến vùng sâu, vùng xa, nơi biên giới, hải đảo, vùng khó khăn.

"Đây là yêu cầu thuộc về bản chất, truyền thống tốt đẹp của quân đội mà mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên chúng ta cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa", đại tướng nhấn mạnh.