Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lần đầu tiên VFF ký hợp đồng với giám sát và trọng tài: Bóng đá Việt Nam chuyên nghiệp

Bùi Huy
Bùi Huy
11/12/2025 23:13 GMT+7

Sau 5 ngày làm việc, chương trình tập huấn giám sát, trrọng tài các giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp quốc gia 2026 đã chính thức bế mạc.

62/63 trọng tài đạt yêu cầu của VFF 

Tham dự lễ bế mạc có ông Nguyễn Văn Phú – Tổng thứ ký VFF, Trưởng ban Tổ chức tập huấn; ông Đặng Thanh Hạ – Trưởng ban Trọng tài VFF, cùng đại diện các phòng chức năng, giảng viên, lực lượng giám sát và trọng tài.

Lần đầu tiên VFF ký hợp đồng với giám sát và trọng tài: Bóng đá Việt Nam chuyên nghiệp- Ảnh 1.

Tổng thư ký VFF phát biểu tại lễ bế mạc

Ảnh: VFF

Lần đầu tiên VFF ký hợp đồng với giám sát và trọng tài: Bóng đá Việt Nam chuyên nghiệp- Ảnh 2.

Ký kết hợp đồng giữa VFF với các giám sát và  trọng tài

Trong phần kiểm tra thể lực diễn ra sáng 11/12, có 62/63 trọng tài (đạt tỷ lệ 98,41%) vượt qua yêu cầu chuyên môn để tiếp tục tham gia làm nhiệm vụ trong mùa giải 2026.

Trong phần kiểm tra thể lực diễn ra sáng 11/12, có 62/63 trọng tài (đạt tỷ lệ 98,41%) vượt qua yêu cầu chuyên môn để tiếp tục tham gia làm nhiệm vụ trong mùa giải 2026.

Thay mặt đội ngũ giảng viên, ông Đặng Thanh Hạ báo cáo kết quả tập huấn, nhấn mạnh việc chương trình đã tập trung phân tích nhiều tình huống thực tế từ mùa giải 2025, qua đó giúp trọng tài rút kinh nghiệm và nâng cao năng lực xử lý trong mùa giải mới. Lớp tập huấn cũng tổ chức các buổi thực hành ngoài sân nhằm ôn luyện kỹ năng, đồng thời cập nhật đầy đủ những điều chỉnh của luật thi đấu cho toàn thể học viên.

Lần đầu tiên VFF ký hợp đồng với giám sát và trọng tài: Bóng đá Việt Nam chuyên nghiệp- Ảnh 3.

Trưởng Ban Trọng tài VFF Đặng Thanh Hạ chúc mừng các thành viên

Lần đầu tiên VFF ký hợp đồng với giám sát và trọng tài: Bóng đá Việt Nam chuyên nghiệp- Ảnh 4.

Các trọng tài trẻ

Phát biểu chỉ đạo tại lễ bế mạc, Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú đánh giá cao tinh thần tham gia lớp tập huấn của các giám sát, trọng tài, đồng thời nhấn mạnh kỳ vọng của VFF  trong mùa giải 2026. Ngày 14.12 tới, giải U.19 quốc gia 2026 sẽ khởi tranh, mở đầu cho chuỗi các giải đấu ở cấp độ U.16, U.17, U.19, U.21...,Tổng thư ký VFF mong rằng đội ngũ trọng tài sẽ thể hiện sự cương quyết, chính xác và công tâm trong từng trận đấu; các giám sát làm tốt vai trò chuyên môn, góp phần bảo đảm chất lượng và uy tín của các giải đấu trong mùa giải mới.

Một nội dung quan trọng tại chương trình, đó là ký kết hợp đồng giữa VFF với các giám sát và trọng tài trước khi chính thức giao nhiệm vụ điều hành các giải bóng đá quốc gia. 

Hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa pháp lý mà còn thể hiện sự tin tưởng, cam kết đồng hành của VFF đối với đội ngũ giám sát, trọng tài trong việc xây dựng môi trường thi đấu công bằng, minh bạch và chuyên nghiệp.

Kết thúc chương trình, đại diện VFF đã trao giấy chứng nhận và thẻ làm nhiệm vụ cho các giám sát và trọng tài hoàn thành khóa tập huấn.

