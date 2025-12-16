VFF hợp tác cùng bóng đá Triều Tiên, Uzbekistan: Các đội tuyển Việt Nam có cơ hội phát triển

VFF mở rộng hợp tác quốc tế

Đang ở Doha (Qatar) dự họp của các ban chức năng của FIFA, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn – Ủy viên Ủy ban thi đấu FIFA cấp đội tuyển quốc gia nhiệm kỳ 2025-2029, Ủy viên Thường vụ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú đã có các cuộc trao đổi với lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá CHDCND Triều Tiên và Liên đoàn Bóng đá Uzbekistan, nhằm đặt nền móng cho những định hướng hợp tác trong thời gian tới.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (trái) và Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Bóng đá Uzbekistan gặp gỡ ở Doha (Qatar), mở ra cơ hội hợp tác nhằm phát triển bóng đá Việt Nam ẢNH: VFF

Theo đó, trong phần trao đổi với Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá CHDCND Triều Tiên, 2 bên bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phát triển bóng đá nữ, thông qua các hoạt động giao lưu, tập huấn và trao đổi chuyên môn. Bóng đá CHDCND Triều Tiên hiện sở hữu đội tuyển nam và nữ thường xuyên nằm trong nhóm hàng đầu châu Á, nhiều lần góp mặt tại các vòng chung kết World Cup, đặc biệt có thế mạnh và truyền thống trong bóng đá nữ.

Tại cuộc gặp với Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn Bóng đá Uzbekistan, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã trao đổi về khả năng hợp tác trong các lĩnh vực phát triển bóng đá trẻ, bóng đá nữ và futsal. Uzbekistan được đánh giá là một trong những nền bóng đá phát triển năng động tại châu Á, với hệ thống đào tạo trẻ bài bản, hiệu quả và đạt nhiều thành tích nổi bật ở các cấp độ đội tuyển trẻ trong những năm gần đây.

Những cuộc trao đổi bên lề các hoạt động của FIFA tiếp tục khẳng định chủ trương chủ động hội nhập, mở rộng hợp tác quốc tế của VFF, qua đó tạo thêm cơ hội học hỏi, nâng cao chất lượng chuyên môn và thúc đẩy sự phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam trong thời gian tới.