Thể thao Bóng đá Việt Nam

Chủ tịch VFF lần đầu nhắc đến hợp đồng với HLV Kim Sang-sik: 'Mục tiêu là...'

Hồng Nam
Hồng Nam
23/12/2025 13:52 GMT+7

Chia sẻ với Báo Thanh Niên, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã đề cập đến hợp đồng của HLV Kim Sang-sik.

Hợp đồng ông Kim còn thời hạn đến tháng 2.2027

Trả lời phỏng vấn Báo Thanh Niên sáng 23.12, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã lần đầu đề cập đến câu chuyện hợp đồng với HLV Kim Sang-sik.

Cụ thể, lãnh đạo VFF khẳng định hợp đồng của thầy Kim còn thời hạn đến hết Asian Cup 2027, tức là đến ngày 6.2.2027, thời điểm tsân chơi Asian Cup hạ màn. Như vậy, ông Kim còn hơn 1 năm hợp đồng với bóng đá Việt Nam.

Trước đó, HLV Kim Sang-sik đã ký hợp đồng với VFF với thời hạn 2 năm, kèm lựa chọn tự động gia hạn 1 năm nếu đáp ứng chỉ tiêu thành tích. Nhờ thành công vang dội cùng đội tuyển quốc gia và U.22 Việt Nam, hợp đồng của ông Kim với VFF đã kích hoạt điều khoản tự động gia hạn.