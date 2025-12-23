Chủ tịch VFF: SEA Games 33 là lời khẳng định cho hướng đi đúng đắn của bóng đá Việt Nam

Theo Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn, việc cả hai đội tuyển của Việt Nam là U.22 Việt Nam và đội tuyển nữ Việt Nam cùng giành quyền vào chung kết ở SEA Games 33 là kết quả rất đáng ghi nhận, phản ánh đúng mục tiêu và định hướng đã được VFF xây dựng, triển khai xuyên suốt trong quá trình chuẩn bị. Ông bày tỏ: "Đến thời điểm này, có thể khẳng định các đội tuyển đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra. Đồng thời, đây là tiền đề quan trọng để bóng đá Việt Nam hướng tới những tấm HCV, khẳng định vị thế ở đấu trường khu vực".

Theo dõi trực tiếp trận bán kết giữa U.22 Việt Nam và U.23 Philippines, ông Trần Quốc Tuấn đánh giá cao tinh thần thi đấu của đội bạn, đặc biệt là khả năng tổ chức phòng ngự chặt chẽ, kỷ luật và thể hiện quyết tâm rất cao. Chủ tịch VFF cho rằng U.22 Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu trận khi đối thủ chủ động chơi thấp, hạn chế không gian và áp lực lên hàng công.

U.22 Việt Nam có cuộc ngược dòng khó tin ở chung kết SEA Games 33, giành HCV ẢNH: NHẬT THỊNH

Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, U.22 Việt Nam vẫn cho thấy bản lĩnh, sự kiên nhẫn và khả năng kiểm soát thế trận. Những thời điểm tăng tốc hợp lý, sự điều chỉnh chiến thuật kịp thời cùng sự bùng nổ đúng lúc đã tạo nên khác biệt mang tính quyết định. Chiến thắng 2-0 không chỉ là kết quả của năng lực chuyên môn mà còn là minh chứng cho tinh thần thi đấu, sự trưởng thành và khả năng thích ứng của toàn đội trong những thời khắc quan trọng.

VFF đặt nền móng, bóng đá Việt Nam đang có những bước phát triển vững chắc

Theo Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, thành công của U.22 Việt Nam nói riêng và các đội tuyển quốc gia nói chung không phải là kết quả nhất thời, mà là thành quả của cả một quá trình đầu tư bài bản, có chiều sâu và nhất quán. Trong đó, vai trò định hướng chiến lược, điều phối và tổ chức của VFF được thể hiện rõ nét, từ công tác xây dựng kế hoạch dài hạn, lựa chọn ban huấn luyện, chuẩn bị lực lượng cho đến việc tạo điều kiện thi đấu, tập huấn và cọ xát quốc tế cho các đội tuyển.

Đáng chú ý, trong giai đoạn 2025 - 2026, bóng đá Việt Nam ghi dấu mốc quan trọng khi có tới 7 đội tuyển quốc gia và đội tuyển trẻ cùng giành quyền tham dự các VCK châu Á. Đây là con số mang ý nghĩa đặc biệt, phản ánh sự phát triển đồng đều ở nhiều cấp độ, từ đội tuyển trẻ đến đội tuyển quốc gia, cho thấy hệ thống đào tạo và phát triển bóng đá đang đi đúng hướng.

"Năm 2025 có thể khẳng định là một năm thành công của bóng đá Việt Nam", Chủ tịch VFF nhấn mạnh. Thành tích này cho thấy hiệu quả rõ rệt của chiến lược mà VFF kiên trì theo đuổi trong nhiều năm qua, lấy phát triển nội lực, nâng cao chất lượng đào tạo trẻ và chuẩn bị dài hạn làm nền tảng cốt lõi.

Bóng đá Việt Nam đang có những bước tiến vững chắc ẢNH: NHẬT THỊNH

Không chỉ dừng lại ở những kết quả cụ thể, vai trò của VFF còn được thể hiện ở việc xây dựng một hệ sinh thái bóng đá bền vững, tạo sự liên thông giữa các tuyến đội tuyển, đồng thời đặt ra các mục tiêu mang tính kế thừa và lâu dài. Chính sự chủ động trong hoạch định chiến lược, cùng cách làm bài bản, khoa học đã giúp bóng đá Việt Nam duy trì được sự ổn định và từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh trong khu vực.

Từ nền tảng đó, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tin tưởng rằng bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục có những bước tiến vững chắc trong thời gian tới. Những thành công ở SEA Games 33 và các đấu trường châu lục không chỉ là đích đến, mà còn là bước đệm quan trọng để bóng đá Việt Nam từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ bóng đá châu Á, hướng tới những mục tiêu cao hơn trong tương lai.