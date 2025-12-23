Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Chủ tịch VFF: SEA Games 33 là lời khẳng định cho hướng đi đúng đắn của bóng đá Việt Nam

Văn Trình - Hồng Nam
23/12/2025 06:46 GMT+7

Việc các đội tuyển Việt Nam cùng giành quyền vào chung kết SEA Games 33 là minh chứng cho sự chuẩn bị bài bản, định hướng rõ ràng và quá trình đầu tư dài hạn của bóng đá Việt Nam, tạo nền tảng cho những mục tiêu cao hơn trong khu vực.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn, việc cả hai đội tuyển của Việt Nam là U.22 Việt Nam và đội tuyển nữ Việt Nam cùng giành quyền vào chung kết ở SEA Games 33 là kết quả rất đáng ghi nhận, phản ánh đúng mục tiêu và định hướng đã được VFF xây dựng, triển khai xuyên suốt trong quá trình chuẩn bị. Ông bày tỏ: "Đến thời điểm này, có thể khẳng định các đội tuyển đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra. Đồng thời, đây là tiền đề quan trọng để bóng đá Việt Nam hướng tới những tấm HCV, khẳng định vị thế ở đấu trường khu vực".

Theo dõi trực tiếp trận bán kết giữa U.22 Việt Nam và U.23 Philippines, ông Trần Quốc Tuấn đánh giá cao tinh thần thi đấu của đội bạn, đặc biệt là khả năng tổ chức phòng ngự chặt chẽ, kỷ luật và thể hiện quyết tâm rất cao. Chủ tịch VFF cho rằng U.22 Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu trận khi đối thủ chủ động chơi thấp, hạn chế không gian và áp lực lên hàng công.

Chủ tịch VFF: SEA Games 33 là lời khẳng định cho hướng đi đúng đắn của bóng đá Việt Nam- Ảnh 1.

Ngày ký hợp đồng với HLV Kim Sang-sik

Chủ tịch VFF: SEA Games 33 là lời khẳng định cho hướng đi đúng đắn của bóng đá Việt Nam- Ảnh 2.

Mở ra chương mới rực rỡ của bóng đá Việt Nam

Chủ tịch VFF: SEA Games 33 là lời khẳng định cho hướng đi đúng đắn của bóng đá Việt Nam- Ảnh 3.
Chủ tịch VFF: SEA Games 33 là lời khẳng định cho hướng đi đúng đắn của bóng đá Việt Nam- Ảnh 4.
Chủ tịch VFF: SEA Games 33 là lời khẳng định cho hướng đi đúng đắn của bóng đá Việt Nam- Ảnh 5.

U.22 Việt Nam có cuộc ngược dòng khó tin ở chung kết SEA Games 33, giành HCV

ẢNH: NHẬT THỊNH

Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, U.22 Việt Nam vẫn cho thấy bản lĩnh, sự kiên nhẫn và khả năng kiểm soát thế trận. Những thời điểm tăng tốc hợp lý, sự điều chỉnh chiến thuật kịp thời cùng sự bùng nổ đúng lúc đã tạo nên khác biệt mang tính quyết định. Chiến thắng 2-0 không chỉ là kết quả của năng lực chuyên môn mà còn là minh chứng cho tinh thần thi đấu, sự trưởng thành và khả năng thích ứng của toàn đội trong những thời khắc quan trọng.

VFF đặt nền móng, bóng đá Việt Nam đang có những bước phát triển vững chắc

Theo Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, thành công của U.22 Việt Nam nói riêng và các đội tuyển quốc gia nói chung không phải là kết quả nhất thời, mà là thành quả của cả một quá trình đầu tư bài bản, có chiều sâu và nhất quán. Trong đó, vai trò định hướng chiến lược, điều phối và tổ chức của VFF được thể hiện rõ nét, từ công tác xây dựng kế hoạch dài hạn, lựa chọn ban huấn luyện, chuẩn bị lực lượng cho đến việc tạo điều kiện thi đấu, tập huấn và cọ xát quốc tế cho các đội tuyển.

Đáng chú ý, trong giai đoạn 2025 - 2026, bóng đá Việt Nam ghi dấu mốc quan trọng khi có tới 7 đội tuyển quốc gia và đội tuyển trẻ cùng giành quyền tham dự các VCK châu Á. Đây là con số mang ý nghĩa đặc biệt, phản ánh sự phát triển đồng đều ở nhiều cấp độ, từ đội tuyển trẻ đến đội tuyển quốc gia, cho thấy hệ thống đào tạo và phát triển bóng đá đang đi đúng hướng.

"Năm 2025 có thể khẳng định là một năm thành công của bóng đá Việt Nam", Chủ tịch VFF nhấn mạnh. Thành tích này cho thấy hiệu quả rõ rệt của chiến lược mà VFF kiên trì theo đuổi trong nhiều năm qua, lấy phát triển nội lực, nâng cao chất lượng đào tạo trẻ và chuẩn bị dài hạn làm nền tảng cốt lõi.

Chủ tịch VFF: SEA Games 33 là lời khẳng định cho hướng đi đúng đắn của bóng đá Việt Nam- Ảnh 6.
Chủ tịch VFF: SEA Games 33 là lời khẳng định cho hướng đi đúng đắn của bóng đá Việt Nam- Ảnh 7.
Chủ tịch VFF: SEA Games 33 là lời khẳng định cho hướng đi đúng đắn của bóng đá Việt Nam- Ảnh 8.
Chủ tịch VFF: SEA Games 33 là lời khẳng định cho hướng đi đúng đắn của bóng đá Việt Nam- Ảnh 9.
Chủ tịch VFF: SEA Games 33 là lời khẳng định cho hướng đi đúng đắn của bóng đá Việt Nam- Ảnh 10.

Bóng đá Việt Nam đang có những bước tiến vững chắc

ẢNH: NHẬT THỊNH

Không chỉ dừng lại ở những kết quả cụ thể, vai trò của VFF còn được thể hiện ở việc xây dựng một hệ sinh thái bóng đá bền vững, tạo sự liên thông giữa các tuyến đội tuyển, đồng thời đặt ra các mục tiêu mang tính kế thừa và lâu dài. Chính sự chủ động trong hoạch định chiến lược, cùng cách làm bài bản, khoa học đã giúp bóng đá Việt Nam duy trì được sự ổn định và từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh trong khu vực.

Từ nền tảng đó, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tin tưởng rằng bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục có những bước tiến vững chắc trong thời gian tới. Những thành công ở SEA Games 33 và các đấu trường châu lục không chỉ là đích đến, mà còn là bước đệm quan trọng để bóng đá Việt Nam từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ bóng đá châu Á, hướng tới những mục tiêu cao hơn trong tương lai.

Tin liên quan

HLV Park Hang-seo tặng quà quý cho ông Kim Sang-sik, chúc mừng U.22 Việt Nam vô địch SEA Games 33

HLV Park Hang-seo tặng quà quý cho ông Kim Sang-sik, chúc mừng U.22 Việt Nam vô địch SEA Games 33

HLV Park Hang-seo đã gửi lời chúc mừng tấm HCV SEA Games của U.22 Việt Nam, đồng thời kỳ vọng các cầu thủ trẻ sẽ tiếp tục tiến bộ.

Thầy Kim tiết lộ với Thanh Niên: Lời dặn gan ruột giúp U.22 Việt Nam ngược dòng không tưởng trên đất Thái

HLV Kim Sang-sik: 'Vợ tôi tắt TV khi U.22 Việt Nam bị Thái dẫn 0-2, tôi không biết TV có sao không’

Khám phá thêm chủ đề

SEA Games 33 bóng đá Việt Nam Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn hcv
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận