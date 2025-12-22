Thầy Kim tiết lộ với Thanh Niên: Lời dặn gan ruột giúp U.22 Việt Nam ngược dòng không tưởng trên đất Thái

Ông Kim: 'Tôi nói U.22 Việt Nam phải cố gắng để không hối hận'

Cuộc lội ngược dòng trước U.22 Thái Lan ở chung kết SEA Games 33 là lần đầu tiên trong lịch sử, U.22 Việt Nam thắng ngược sau khi bị dẫn 0-2 trong hiệp 1.

Các học trò của HLV Kim Sang-sik đã nỗ lực kiên cường trong phần còn lại của trận đấu để giành lại thế chủ động, nhờ vậy ghi ba bàn vào lưới U.22 Thái Lan, với hai bàn trong hiệp 2 và một bàn trong hiệp phụ, để đoạt tấm HCV thứ ba trong lịch sử.

U.22 Việt Nam khép lại năm 2025 với thành tích toàn thắng 11 trận, đoạt HCV SEA Games, chức vô địch Đông Nam Á cùng vé dự vòng chung kết U.23 châu Á 2026. Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik thừa nhận ông và học trò từng có lúc bối rối, căng cứng tâm lý, đặc biệt khi để đối thủ dẫn hai bàn chóng vánh ở chung kết.

Báo Thanh Niên đặt câu hỏi cho thầy Kim: "Ông đã nói gì với học trò ở giờ nghỉ giữa hiệp để giúp U.22 Việt Nam có cuộc lội ngược dòng hoàn hảo?".

HLV Kim Sang-sik và phóng viên Hồng Nam

HLV Kim Sang-sik ẢNH: TUẤN MINH

HLV Kim Sang-sik trả lời: "Trong hiệp 1, các cầu thủ bị căng cứng tâm lý nên chưa làm được những gì đề ra. Lúc bị dẫn 0-2, U.22 Việt Nam đã rơi vào khoảnh khắc khó khăn. Sau hiệp 1, tôi muốn nhắc cầu thủ rằng họ đừng bỏ cuộc. Với nhiều cầu thủ, đây là SEA Games cuối nên đừng làm gì để mình phải hối hận. Họ đủ tư cách giành HCV và họ phải có niềm tin.

Tôi đã động viên, khích lệ cầu thủ rằng dù thua 2 bàn, nhưng nếu đá đúng với những gì đã chuẩn bị, U.22 Việt Nam sẽ lật ngược thế cờ. Tôi nhắc họ rằng đội tuyển Việt Nam đã vô địch tại Rajamangala nên U.22 cũng có thể. Đừng để mình nuối tiếc vì bất kỳ điều gì", HLV Kim Sang-sik tiết lộ.

Theo HLV Kim Sang-sik, trong hiệp 1 hay hiệp 2, triết lý lối chơi của U.22 Việt Nam giống nhau, đó là cầu thủ phải bung hết sức, thể hiện hết những gì mình có để chiến thắng. Trong hiệp 1, cầu thủ chưa đáp ứng kế hoạch đề ra. Do đó, HLV người Hàn Quốc phải thay đổi.

HLV Kim Sang-sik đánh giá cao Đình Bắc (phải) ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

"Sau khi thua 2 bàn, chúng tôi hiểu rằng không thể thua thêm nữa, mà phải cầm cự để hiệp 2 còn thay đổi thế trận. Đặc biệt, trong hiệp 2, các cầu thủ đã nỗ lực hết mình nên mới tạo ra cuộc lội ngược dòng như vậy", HLV Kim Sang-sik đánh giá.

'Đình Bắc có thể cạnh tranh ở đội tuyển Việt Nam'

Trả lời báo chí, HLV Kim Sang-sik nhận định một số cái tên tiềm năng của U.22 Việt Nam, cũng như tiêu chí lựa chọn nhân sự.

"Thành công này là nỗ lực của các cầu thủ, có kể từng người cũng không hết được. Đặc biệt, ở 2 cánh, Phi Hoàng và Minh Phúc đều thể hiện rất tốt nên chúng tôi mới có thể gây áp lực tại biên và chồng biên, nhờ vậy tạo nên kết quả tốt.

Trước mỗi buổi tập, tôi luôn nhắc nhở rằng ai nỗ lực cống hiến sẽ có cơ hội, nên tôi muốn họ bung hết sức mình trong mỗi buổi tập lẫn thi đấu để đóng góp cho tập thể", ông Kim nhấn mạnh.

Theo HLV Kim Sang-sik, Đình Bắc là nhân tố có thể giành chỗ đứng ở đội tuyển Việt Nam, chứ không chỉ dừng ở mức chủ công U.22 Việt Nam. "Tôi đã ở Việt Nam gần 2 năm. Nhờ vậy, tôi đã có thời gian quan sát Đình Bắc và đánh giá cao sự trưởng thành của cậu ấy. Đình Bắc có thể phát triển không chỉ ở U.22 Việt Nam, mà còn có thể phát triển ở đội tuyển Việt Nam nữa".

U.22 Việt Nam sẽ hội quân vào ngày mai (23.12) với tên gọi là U.23 Việt Nam. Đội tập trung tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị lên đường tới Qatar tập huấn cho vòng chung kết U.23 châu Á 2026.