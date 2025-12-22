Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thế nào nếu HLV Mai Đức Chung rời ghế?

Đội tuyển nữ Việt Nam quyết lấy vé đi World Cup

Trận thua Philippines ở chung kết SEA Games 33 đã khép lại chuỗi 4 kỳ đại hội vô địch liên tục của đội tuyển nữ Việt Nam.

Dù không thể phủ nhận, các cô gái "kim cương" đã chơi rất hay và chỉ chịu thua bởi sai sót nghiêm trọng của trọng tài, nhưng rõ ràng, loạt đá luân lưu tại Chonburi đã khép lại một kỷ nguyên thành công của bóng đá nữ Việt Nam.

Đội tuyển nữ Việt Nam chỉ giành HCB SEA games và HCĐ AFF Cup, cùng trong năm 2025. 8 năm sau ngày khởi động chu kỳ thành công với ngôi hậu tại SEA Games 29 (năm 2017), Huỳnh Như cùng đồng đội chuẩn bị bước sang giai đoạn mới.

Đội tuyển nữ Việt Nam cần chuẩn bị cho Asian Cup ẢNH: KHẢ HÒA

Đây là điều tất yếu ở bất cứ đội bóng nào, bởi không ai có thể đứng trên đỉnh cao mãi. Luôn phải có giai đoạn chuyển tiếp, nơi thành công có thể chưa đến, nhưng là bước đệm để kiến thiết một chu kỳ huy hoàng hơn, nếu đội bóng được xây trên nền tảng đủ vững.

Đội tuyển nữ Việt Nam đang tiến hành "thay máu" lực lượng, khi thế hệ 2000 - 2003 với Thanh Nhã, Hải Linh, Trần Thị Duyên, Vạn Sự, Cù Thị Huỳnh Như, Thu Thương, Minh Chuyên... có chỗ đứng vững vàng hơn.

Với một nửa dòng máu trẻ, nữ Việt Nam đã thắng thuyết phục Myanmar và đá trên cơ Philippines ở cả hai lượt đối đầu.

Tuy nhiên, mục tiêu của đội tuyển nữ Việt Nam trong năm 2026 không còn là SEA Games, mà là Asian Cup, nơi cấp cho Huỳnh Như cùng đồng đội tấm vé thông hành đến World Cup.

Đội tuyển nữ Việt Nam trở lại Asian Cup sau 4 năm, khi hầu hết trụ cột vẫn đang thi đấu, thế nhưng, gánh nặng thời gian đã ảnh hưởng phần nào để năng lực cạnh tranh. Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn đủ tốt để đá giải Đông Nam Á, nhưng châu Á là câu chuyện khác.

Ai đủ tầm thay HLV Mai Đức Chung? ẢNH: KHẢ HÒA

Khi Myanmar, Philippines, Thái Lan đều miệt mài xây dựng lứa kế cận, đội tuyển nữ Việt Nam không thể đứng yên.

HLV Mai Đức Chung cần người kế nhiệm xứng đáng

Hợp đồng của HLV Mai Đức Chung với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ đáo hạn sau ngày 31.12.2025. Ông Chung đã khép lại hành trình trọn vẹn với bóng đá nữ, với 6 HCV SEA Games, 1 chức vô địch AFF Cup 2019, hạng tư ASIAD 2014 và vé dự World Cup 2023.

Thành công của HLV Mai Đức Chung thiết lập vị thế mới cho đội tuyển nữ Việt Nam, tuy nhiên, điều đó đòi hỏi "tướng" Chung cần người kế nhiệm đẳng cấp để tiếp nối dự định còn dang dở.

Dự kiến, VFF và HLV Mai Đức Chung sẽ ngồi lại sau SEA Games 33 để phác thảo kế hoạch tương lai. Bởi bên cạnh đang là HLV đương nhiệm của đội nữ, ông Chung còn là Phó chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia, đóng góp tiếng nói quan trọng trong việc lựa chọn HLV cho cấp tuyển.

Có hai khả năng. Một là trợ lý của HLV Mai Đức Chung thay ông tiếp quản đội tuyển Việt Nam. Trong các trợ lý của ông Chung, ông Đoàn Minh Hải (CLB Than Khoáng sản Việt Nam), bà Đoàn Thị Kim Chi (CLB TP.HCM) đều sâu sát với bóng đá nữ sau nhiều năm làm "phó tướng" đội nữ. Song, cả hai chưa chắc chắn được chọn.

Một phương án khác hiện khả thi hơn, là HLV Hoàng Văn Phúc, người từng vô địch V-League 2017 cùng CLB Quảng Nam. Ông Phúc cũng từng nắm đội tuyển, U.23 Việt Nam, làm công tác đào tạo trẻ tại CLB Hà Nội, với kinh nghiệm vượt trội dàn trợ lý của ông Chung.

Điểm trừ của ông Hoàng Văn Phúc là chưa từng làm bóng đá nữ, nhưng cũng được khỏa lấp khi cựu HLV Quảng Nam làm "phó tướng" cho ông Mai Đức Chung ở ASIAD 2023, sau đó đến SEA Games 33.

HLV Hoàng Văn Phúc đã có thời gian quan sát, học hỏi phong cách huấn luyện của người đàn anh Mai Đức Chung, đồng thời hiểu hơn về cách vận hành của đội nữ.

Dù vậy, làm bóng đá nữ, với các cầu thủ nữ mang đặc thù tâm sinh lý khác bóng đá nam, đòi hỏi HLV trưởng phải rất tâm lý và khéo léo. Đây không chỉ là câu chuyện chuyên môn thuần túy, mà còn là cách đối nhân xử thế, điều hòa những mối quan hệ phức tạp và... tế nhị.

Một giải pháp khác của VFF là tìm thầy ngoại cho bóng đá nữ. 10 năm sau thời HLV Trần Vân Phát, đội tuyển nữ Việt Nam chỉ có thêm một thầy ngoại Nhật Bản, và đó cũng chẳng phải giai đoạn thành công. Nếu tìm thầy ngoại thay ông Chung, VFF phải tính kỹ.