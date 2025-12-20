Lộ diện kênh phát trực tiếp U.23 Việt Nam tại châu Á: Không phải K+, trận quyết định đá lúc... nửa đêm

Lịch thi đấu của U.23 Việt Nam

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ vô địch SEA Games 33, U.23 Việt Nam chuẩn bị bước đến hành trình mới mang tên U.23 châu Á 2026. Thầy trò ông Kim Sang-sik nằm ở bảng A với U.23 Ả Rập Xê Út, U.23 Jordan và U.23 Kyrgyzstan.

Thầy trò ông Kim chuẩn bị bước vào thử thách mới Ảnh: Nhật Thịnh

U.23 Việt Nam sẽ khởi đầu hành trình chinh phục giải U.23 châu Á 2026 bằng trận mở màn với đối thủ U.23 Jordan vào lúc 18 giờ 30 Việt Nam ngày 6.1.2026 trên sân vận động King Abdullah Sports City Hall Stadium.

Đến trận thứ hai vòng bảng, U.23 Việt Nam gặp U.23 Kyrgyzstan vẫn trên sân vận động King Abdullah Sports City Hall Stadium, nhưng vào lúc 21 giờ Việt Nam ngày 9.1.2026.

Lịch thi đấu châu Á của U.23 Việt Nam ẢNH: VFF

Đến trận cuối cùng vòng bảng, được xem là "chung kết" cho cơ hội đi tiếp, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ chuyển đến thi đấu trên sân vận động Prince Abdullah Al-Faisal Sports City Stadium nằm ở phía Đông Nam của TP.Jeddah để so tài U.23 Ả Rập Xê Út. Trận đấu diễn ra lúc 23 giờ 30 ngày 12.1.2026.

Như vậy, U.23 Việt Nam sẽ đá 3 trận theo thứ tự từ sớm đến muộn, lần lượt lúc 18 giờ 30, 21 giờ và 23 giờ 30. Trong đó, 2 khung giờ đầu tiên rất thuận lợi để CĐV Việt Nam theo dõi, ủng hộ các tuyển thủ.

Bản quyền phát sóng giải U.23 châu Á 2026 thuộc về K+. Đơn vị này không phục vụ khán giả Việt Nam từ ngày 1.1.2026 nên đã trả bản quyền lại cho AFC. Hiện đã có 1 đơn vị khác đang tiến hành ký hợp đồng với AFC. Gần như chắc chắn, nếu không có gì thay đổi, Viettel sẽ sở hữu bản quyền giải đấu này trên lãnh thổ Việt Nam.

U.23 Việt Nam sẽ trở lại tập trung vào tuần tới (23.12) để chuẩn bị cho vòng chung kết U.23 châu Á 2026, nơi thầy trò HLV Kim Sang-sik tham dự với các tên U.23 Việt Nam.

Hướng tới chặng đường sắp tới, HLV Kim Sang-sik khẳng định chức vô địch SEA Games 33 sẽ là nền tảng quan trọng cho mục tiêu tiếp theo.

"Chúng tôi sẽ mang theo sự tự tin này để tiếp tục chuẩn bị cho VCK U.23 châu Á vào tháng 1 năm 2026 tới. Thông qua hai chức vô địch gần đây, các cầu thủ đã tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm quý giá. Toàn đội sẽ nỗ lực chuẩn bị thật tốt, hướng tới việc đạt được thành tích tốt nhất tại đấu trường châu lục", HLV Kim Sang-sik nói.



