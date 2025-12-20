VFF phải giữ HLV Kim Sang-sik bằng hợp đồng ‘khủng’

Thành công mỹ mãn

Ở thời điểm HLV Kim Sang-sik đặt bút ký hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá VN (VFF), cả đội tuyển VN và U.23 quốc gia đều đối diện áp lực sau 1 năm không thành công dưới thời người tiền nhiệm Philippe Troussier.

Ông Kim tiếp quản một tập thể đang rệu rã với 7 trận thua liên tục ở cấp đội tuyển, cùng lứa cầu thủ trẻ non kinh nghiệm, không nổi bật so với thế hệ đàn anh. Hợp đồng của ông Kim ghi rõ, mục tiêu tối thiểu là vào chung kết AFF Cup 2024. Một đích ngắm mà trong những ngày đầu, chiến lược gia người Hàn Quốc không chắc chắn hoàn thành. Ông từng thừa nhận chỉ khi vô địch AFF Cup mới dám… bỏ hết hành lý ra ngoài, bởi lúc đó mới chắc chắn không bị sa thải.

HLV Kim Sang-sik thành công vang dội cùng bóng đá VN ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Phần còn lại của câu chuyện là lịch sử chói lọi của bóng đá VN. Đội tuyển VN khởi đầu năm 2025 với chức vô địch AFF Cup nhờ thắng Thái Lan ở cả hai lượt chung kết, trong đó lượt về diễn ra ngay trên sân Rajamangala. Giữa năm, U.23 VN vô địch U.23 Đông Nam Á nhờ hạ chủ nhà U.23 Indonesia trên sân Gelora Bung Karno. Đến cuối năm, U.22 VN lại gieo sầu cho Thái Lan, lần này lại là vô địch trên sân Rajamangala, nhờ chiến thắng 3-2 đầy bản lĩnh.

HLV Kim Sang-sik không chỉ trở thành chiến lược gia đầu tiên trong lịch sử bóng đá VN đoạt 3 danh hiệu trong 1 năm, mà còn hoàn thành (hoặc vượt chỉ tiêu) mọi "gạch đầu dòng" trong hợp đồng đã ký. Ông Kim giúp đội tuyển VN vô địch Đông Nam Á và gần như chắc chắn dự vòng chung kết Asian Cup 2027. U.22/U.23 VN vô địch cả U.23 Đông Nam Á lẫn SEA Games, đồng thời có suất dự vòng chung kết U.23 châu Á 2026. Tỷ lệ thắng của ông Kim ở đội tuyển quốc gia là 86,7%, còn ở U.23 là… 100%. Đây đều là những con số vô tiền khoáng hậu. HLV Kim Sang-sik vừa đảm bảo mục tiêu chiến thắng, vừa xây dựng tập thể máu lửa, cống hiến và đi lên bằng chính thực lực của mình. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng chiếm được lòng tin và sự nể phục của học trò nhờ tài ứng biến và thúc đẩy tinh thần. Chỉ trong hơn 1 năm, bóng đá VN đã lấy lại tất cả những gì đã mất.

Chờ đợi hợp đồng mới

Hợp đồng hiện tại của HLV Kim Sang-sik với VFF sẽ đáo hạn vào tháng 3.2026, tức là chỉ còn thời hạn 3 tháng nữa. Hiện ông Kim nhận mức lương 20.000 USD/tháng (khoảng 500 triệu đồng).

Dù U.23 VN có tiến xa ở giải U.23 châu Á 2026 (diễn ra vào tháng 1.2026) hay không, HLV Kim Sang-sik cũng xứng đáng với bản hợp đồng mới. Ông Kim đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và chứng minh bản thân xứng đáng được đặt vào vị trí "kiến trúc sư trưởng" cho tương lai lâu dài.

Tuy HLV Kim Sang-sik đang hạnh phúc và muốn toàn tâm toàn ý gắn bó với VN, nhưng VFF cần nhanh chóng hành động để giữ chân người tài, trong bối cảnh ông Kim giờ đã được nhiều đội bóng, liên đoàn để mắt tới bởi những thành công nối tiếp.

Một bản hợp đồng mới, bên cạnh mức lương hứa hẹn tăng lên, cũng được chờ đợi "giảm tải" nhiệm vụ ở đội U.23 cho HLV Kim Sang-sik. Đội tuyển VN nhiều khả năng dự Asian Cup và bước vào chiến dịch vòng loại World Cup 2030 trong cùng năm 2027. Mục tiêu của bóng đá VN hiển nhiên là vượt qua vòng bảng Asian Cup và lọt vào vòng loại thứ ba World Cup. Muốn vậy, ông Kim có lẽ nên được toàn tâm toàn ý huấn luyện đội tuyển. Với U.23 VN, HLV người Hàn Quốc vẫn quản lý chung, nhưng chỉ ở vòng loại châu Á, còn U.23 Đông Nam Á và SEA Games có thể cân nhắc giao người khác.

Chủ tịch VFF và HLV Kim Sang-sik tối 18.12 tại Rajamangala

Đây là tiền lệ đã có của bóng đá VN, khi U.23 VN được giao cho HLV Gong Oh-kyun dẫn dắt ở giải U.23 châu Á 2022 (trong lúc HLV Park Hang-seo huấn luyện đội tuyển quốc gia), hay sau đó đội U.23 VN đá giải U.23 Đông Nam Á 2023 và ASIAD 19 với HLV Hoàng Anh Tuấn (còn ông Troussier tập trung cho đội tuyển VN).

Nhìn chung, một bản hợp đồng mới không chỉ thể hiện thiện chí gắn bó đôi bên, mà còn thể hiện chiến lược VFF và ông Kim sẽ hoạch định để bóng đá VN vươn ra châu Á trong những năm tới, sau khi đã chinh phục xong mọi cột mốc ở Đông Nam Á.