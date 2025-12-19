Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Madam Pang chúc mừng Chủ tịch VFF và U.22 Việt Nam, chưa thưởng U.22 Thái Lan

Văn Trình
Văn Trình
19/12/2025 01:05 GMT+7

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), bà Nualphan Lamsam (thường được biết đến với tên gọi Madam Pang) đã không giấu được nỗi buồn sau khi U.22 Thái Lan thua ngược 2-3 trước U.22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 33.

Bà Madam Pang gửi lời chúc trực tiếp đến Chủ tịch VFF

Bà Madam Pang có mặt trực tiếp tại sân Rajamangala vào tối 18.12, để xem trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33. Ở trận đấu này, U.23 Thái Lan dẫn 2-0 sau hiệp 1 nhưng sau đó đã để U.22 Việt Nam gỡ hòa 2-2 ở hiệp 2. Tiếp đó, các cầu thủ trẻ “Voi chiến” bị thủng lưới thêm bàn thua thứ 3 trong hiệp phụ, qua đó bại trận 2-3 và chỉ giành HCB. Đáng chú ý, đây đã là lần thứ 3 liên tiếp bóng đá trẻ Thái Lan về nhì ở SEA Games.

Sau tiếng còi mãn cuộc của trọng tài, Madam Pang đã gặp mặt trực tiếp các quan chức của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Vị Chủ tịch FAT cũng bắt tay ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch VFF và trực tiếp gửi lời chúc mừng. Bà Madam Pang cũng đăng khoảnh khắc này lên trang cá nhân cùng dòng trạng thái: “Chúc mừng Việt Nam đã giành HCV”.

Bà Madam Pang gửi lời chúc mừng đến bóng đá Việt Nam

Bà Madam Pang gửi lời chúc mừng đến bóng đá Việt Nam

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo trang Khob Sanam, sau khi gặp mặt các quan chức của VFF, bà Madam Pang cũng trực tiếp xuống sân để trao huy chương cho các đội đoạt giải. Tiếp đó, bà Madam Pang cũng gặp mặt và động viên U.22 Thái Lan.

Trang Khob Sanam viết: “Bà Madam Pang đã không giấu được nỗi buồn vì U.22 Thái Lan thất bại một cách đau đớn trên sân Rajamangala. Tuy nhiên, Chủ tịch FAT vẫn cố gắng xuống sân, chia buồn với các cầu thủ trẻ Thái Lan”.

“Ngay sau những hành động trên, bà Madam Pang cũng vội vàng rời khỏi sân Rajamangala. Đi bên cạnh bà các trợ lý cũng không thể vui nổi. Khi được các phóng viên hỏi về trận đấu, bà Madam Pang cũng từ chối trả lời. Thông thường, vị Chủ tịch FAT sẽ rất vui vẻ và công bố mức thưởng cho các đội bóng của Thái Lan, dù là ở cấp độ nào. Tuy nhiên, sau thất bại trước U.22 Việt Nam, mọi thứ giờ đây đều rất im lặng”, ký giả trang Khob Sanam nhấn mạnh.

Vị Chủ tịch FAT vội vàng ra về

Vị Chủ tịch FAT vội vàng ra về

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Madam Pang FAT Thái Lan Sea games U.22 Việt Nam
