Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

Lịch thi đấu SEA Games 33 rất hay hôm nay: Cơ hội cuối giành vàng cho xạ thủ Phạm Quang Huy

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
19/12/2025 00:33 GMT+7

Hôm nay (19.12), đoàn thể thao Việt Nam bước ngày tranh tài áp chót ở SEA Games 33 tại Thái Lan với kỳ vọng đoạt HCV ở các môn vật, cờ, quyền anh, bắn súng...

Nỗ lực cạnh tranh ngày áp chót SEA Games 33

Ở môn vật tự do, sau thành công của các tuyển thủ nữ, từ 10 giờ hôm nay đội tuyển nam nhập cuộc với mục tiêu giành HCV nhiều nhất có thể cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33. Phạm Như Duy (hạng cân 57 kg), Cấn Tất Dự (74 kg), Trần Văn Trường Vũ (86 kg) là những đô vật sẽ tham gia thi đấu ở hạng cân của mình.

Lịch thi đấu SEA Games 33 rất hay hôm nay: Cơ hội cuối giành vàng cho xạ thủ Phạm Quang Huy- Ảnh 1.

Ngô Ngọc Linh Chi góp mặt ở chung kết quyền anh hạng cân 487 kg nữ trong hôm nay

ẢNH: VBF

Ở môn quyền anh diễn ra từ 14 giờ, đội tuyển quyền anh Việt Nam góp mặt ở 6 trận chung kết gồm Ngô Ngọc Linh Chi (48 kg nữ), Nguyễn Văn Đương (57 kg nam), Nguyễn Huyền Trân (57 kg nữ), Hà Thị Linh (60 kg nữ), Hoàng Ngọc Mai (70 kg nữ) và Bùi Phước Tùng (75 kg nam). Chịu sự cạnh tranh quyết liệt của các tay đấm Thái Lan, Philippines... nhưng các võ sĩ Việt Nam cũng hứa hẹn gặt hái thành công.

Lịch thi đấu SEA Games 33 rất hay hôm nay: Cơ hội cuối giành vàng cho xạ thủ Phạm Quang Huy- Ảnh 2.

Phạm Lê Thảo Nguyên (trái) cùng Bạch Ngọc Thùy Dương thi đấu bán kết nội dung cờ nhanh với mục tiêu không ngoài chiến thắng, thẳng tiến đến chung kết săn HCV

ẢNH: NMT

Ở môn bắn súng, nhà vô địch ASIAD Phạm Quang Huy dồn hết quyết tâm vào nội dung cuối của mình ở SEA Games 33  là 25 m súng ngắn nhanh cá nhân và đồng đội (cùng với Hà Minh Thành, Trần Công Hiếu). Đội tuyển bắn súng Việt Nam còn có Phùng Việt Dũng, Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Văn Quân thi đấu cá nhân, 50 m đồng đội nam súng trường 3 tư thế. Các nội dung của bắn súng thi đấu từ 9 giờ 30. 

Lịch thi đấu SEA Games 33 rất hay hôm nay: Cơ hội cuối giành vàng cho xạ thủ Phạm Quang Huy- Ảnh 3.

Xạ thủ Phạm Quang Huy vẫn còn cơ hội ở SEA Games 33

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Môn cờ bước vào ngày thi đấu cuối khi đội tuyển cờ Việt Nam góp mặt ở bán kết 3 nội dung gồm đồng đội nam cờ nhanh maruk của Bảo Khoa, Võ Thành Ninh, Đào Thiên Hải, Vũ Hoàng Gia Bảo; đôi nam cờ vua (cờ nhanh, Nguyễn Ngọc Trường Sơn/Lê Tuấn Minh) và đôi nữ cờ vua (cờ nhanh, Phạm Lê Thảo Nguyên/Bạch Ngọc Thùy Dương). Nếu vượt qua vòng bán kết diễn ra lúc 9 giờ, các kỳ thủ Việt Nam sẽ tranh chung kết vào lúc 15 giờ.

Lịch thi đấu SEA Games 33 rất hay hôm nay: Cơ hội cuối giành vàng cho xạ thủ Phạm Quang Huy- Ảnh 4.

Lâm Quang Nhật thi đấu thiathlon nội dung cá nhân từ 7 giờ sáng

ẢNH: NVCC

Cũng trong ngày thi đấu hôm nay, thể thao Việt Nam kỳ vọng cạnh tranh HCV ở các môn như đua thuyền rowing (từ 9 giờ 30), đấu kiếm (từ 11 giờ 30), triathlon (Lâm Quang Nhật, 7 giờ), aerobic (14 giờ)...

Lịch thi đấu SEA Games 33 ngày 19.12: 

Lịch thi đấu SEA Games 33 rất hay hôm nay: Cơ hội cuối giành vàng cho xạ thủ Phạm Quang Huy- Ảnh 5.

Lịch thi đấu SEA Games 33 rất hay hôm nay: Cơ hội cuối giành vàng cho xạ thủ Phạm Quang Huy- Ảnh 6.





Tin liên quan

3 chị em ruột bùng nổ, đoạt 3 HCV môn vật: Dành tặng bố đang bị bệnh hiểm nghèo

3 chị em ruột bùng nổ, đoạt 3 HCV môn vật: Dành tặng bố đang bị bệnh hiểm nghèo

3 chị em ruột là Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Mỹ Trang và Nguyễn Thị Mỹ Linh đã cùng xuất sắc giành HCV môn vật tự do nữ tại SEA Games 33, góp công lớn cho vật nữ có 4 HCV cho 4 hạng cân tham dự.

Đội tuyển U.22 Malaysia 2-1 U.22 Philippines: 'Mãnh hổ' được an ủi bằng HCĐ SEA Games 33

Nóng: Lộ diện trọng tài Bonyadifard thổi chung kết U.22 Việt Nam đấu Thái, trợ lý đồng hương Iran và Hàn Quốc

Khám phá thêm chủ đề

SEA Games 33 lịch thi đấu SEA Games 33 thể thao việt nam Đoàn thể thao việt nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận