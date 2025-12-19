Lịch thi đấu SEA Games 33 rất hay hôm nay: Cơ hội cuối giành vàng cho xạ thủ Phạm Quang Huy

Nỗ lực cạnh tranh ngày áp chót SEA Games 33

Ở môn vật tự do, sau thành công của các tuyển thủ nữ, từ 10 giờ hôm nay đội tuyển nam nhập cuộc với mục tiêu giành HCV nhiều nhất có thể cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33. Phạm Như Duy (hạng cân 57 kg), Cấn Tất Dự (74 kg), Trần Văn Trường Vũ (86 kg) là những đô vật sẽ tham gia thi đấu ở hạng cân của mình.

Ngô Ngọc Linh Chi góp mặt ở chung kết quyền anh hạng cân 487 kg nữ trong hôm nay ẢNH: VBF

Ở môn quyền anh diễn ra từ 14 giờ, đội tuyển quyền anh Việt Nam góp mặt ở 6 trận chung kết gồm Ngô Ngọc Linh Chi (48 kg nữ), Nguyễn Văn Đương (57 kg nam), Nguyễn Huyền Trân (57 kg nữ), Hà Thị Linh (60 kg nữ), Hoàng Ngọc Mai (70 kg nữ) và Bùi Phước Tùng (75 kg nam). Chịu sự cạnh tranh quyết liệt của các tay đấm Thái Lan, Philippines... nhưng các võ sĩ Việt Nam cũng hứa hẹn gặt hái thành công.

Phạm Lê Thảo Nguyên (trái) cùng Bạch Ngọc Thùy Dương thi đấu bán kết nội dung cờ nhanh với mục tiêu không ngoài chiến thắng, thẳng tiến đến chung kết săn HCV ẢNH: NMT

Ở môn bắn súng, nhà vô địch ASIAD Phạm Quang Huy dồn hết quyết tâm vào nội dung cuối của mình ở SEA Games 33 là 25 m súng ngắn nhanh cá nhân và đồng đội (cùng với Hà Minh Thành, Trần Công Hiếu). Đội tuyển bắn súng Việt Nam còn có Phùng Việt Dũng, Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Văn Quân thi đấu cá nhân, 50 m đồng đội nam súng trường 3 tư thế. Các nội dung của bắn súng thi đấu từ 9 giờ 30.

Xạ thủ Phạm Quang Huy vẫn còn cơ hội ở SEA Games 33 ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Môn cờ bước vào ngày thi đấu cuối khi đội tuyển cờ Việt Nam góp mặt ở bán kết 3 nội dung gồm đồng đội nam cờ nhanh maruk của Bảo Khoa, Võ Thành Ninh, Đào Thiên Hải, Vũ Hoàng Gia Bảo; đôi nam cờ vua (cờ nhanh, Nguyễn Ngọc Trường Sơn/Lê Tuấn Minh) và đôi nữ cờ vua (cờ nhanh, Phạm Lê Thảo Nguyên/Bạch Ngọc Thùy Dương). Nếu vượt qua vòng bán kết diễn ra lúc 9 giờ, các kỳ thủ Việt Nam sẽ tranh chung kết vào lúc 15 giờ.

Lâm Quang Nhật thi đấu thiathlon nội dung cá nhân từ 7 giờ sáng ẢNH: NVCC

Cũng trong ngày thi đấu hôm nay, thể thao Việt Nam kỳ vọng cạnh tranh HCV ở các môn như đua thuyền rowing (từ 9 giờ 30), đấu kiếm (từ 11 giờ 30), triathlon (Lâm Quang Nhật, 7 giờ), aerobic (14 giờ)...

