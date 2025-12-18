3 chị em ruột bùng nổ, đoạt 3 HCV môn vật: Dành tặng bố đang bị bệnh hiểm nghèo

3 chị em ruột và sức mạnh vật tự do nữ tại Việt Nam khiến mọi người trầm trồ

Từ lâu tên tuổi của 2 chị em làng vật Nguyễn Thị Mỹ Hạnh và Nguyễn Thị Mỹ Trang, những người con xứ Huế đã vang danh khắp nơi. Mỹ Hạnh, cô chị cả 28 tuổi là người đã từng giành 3 HCV SEA Games liên tiếp từ năm 2019 với hạng cân 62 kg, còn Mỹ Trang, cô gái 24 tuổi cũng có cú đúp HCV hạng cân 57 kg ở 2 kỳ đại hội năm 2021 và 2023. Cả 2 gần như thống trị khu vực khi không có đối thủ xứng tầm. Nhưng sự xuất hiện của cô em Nguyễn Thị Mỹ Linh, sinh 2005 mới lần đầu dự SEA Games và thắng trận chung kết trước đô vật Thái Lan, thực sự đã góp phần mang đến điều kỳ diệu.

Mỹ Linh lần đầu dự SEA Games đã giành HCV ẢNH: KHẢ HÒA

Mỹ Hạnh không mấy khó khăn khi giành cú "ăn 4" rất ngọt ngào. Cô toàn thắng cả 4 trận trước các đối thủ lần lượt là Thái Lan, Lào, Indonesia và Philippines bằng một phong cách chơi đĩnh đạc. Bản lĩnh cùng kinh nghiệm quá dày dặn giúp Mỹ Hạnh ra đòn nào là đối thủ bối rối ngay đòn đó. Sự chủ động trong cách chơi và đòn thế rất nhanh giúp cô chị cả kiểm soát trận đấu và thắng thuyết phục mọi đối thủ, trong tiếng reo hò vang dậy của người xem cả khu vực tầng 4 nhà thi đấu Pacific Hall trong siêu thị ở Sriratha, Chonburi.

3 chị em ruột 'ẵm' về 3 HCV vật SEA Games cho Việt Nam

Những chiến thắng vô cùng thuyết phục của vật nữ ẢNH: KHẢ HÒA

Cô chị thứ 2 là Nguyễn Thị Mỹ Trang cũng không hề kém cạnh khi thắng cả 3 đô vật của Thái Lan, Indonesia và Myanmar xứng đáng không kém. Cũng như chị cả, Mỹ Trang thi đấu rất nhiệt huyết, vào trận là "bung" ngay bằng những cú ra đòn làm đối thủ tối tăm mặt mũi. Sự vượt trội về trình độ nên dù trọng tài hay ai đó có muốn can thiệp hay tác động cũng không thể làm khó được Mỹ Trang. Nhất là khi Mỹ Trang quật ngã Tho Kaew Sriprapa của Thái Lan, từng vô địch hạng cân 55 kg ở SEA Games 32 đến 4-0, mọi người có mặt phải bật dậy vỗ tay không ngớt trước đẳng cấp của cô gái Việt. Đây là HCV thứ 3 liên tiếp của Mỹ Trang.

Nguyễn Thị Mỹ Trang xuất sắc giành HCV ẢNH: KHẢ HÒA

Niềm vui của Nguyễn Thị Mỹ Linh ẢNH: KHẢ HÒA

Người em là Nguyễn Thị Mỹ Linh, đặc biệt hơn khi mới lần đầu đến SEA Games và có mặt ở hạng cân 53 kg. Cô đã làm "nổ tung" nhà thi đấu khi thắng quá đẹp trước nhà vô địch SEA Games 32 Mutiara Ayuningtyas của Indonesia với tỷ số khó tin là 4-0. Những trận khác, Mỹ Linh cũng thắng quá hay trước đô vật của Myanmar, Philippines đều 4-0 để bước vào trận cuối cùng gặp Kaewkhuanchum Nattakarn của chủ nhà Thái Lan. CĐV chủ nhà rất đông, Mỹ Linh đã chơi với một phong thái quá tự tin để giành chiến thắng cực kỳ ấn tượng 4-0, xứng đáng giành ngôi vô địch.

3 chị em Mỹ Linh, Mỹ Hạnh, Mỹ Trang (từ trái qua) cùng giành HCV ẢNH: KHẢ HÒA

Hạnh phúc ngập tràn sau chiến thắng, cả 3 chị em xúc động nói rằng: "Đây là chiến thắng mà chúng em dành cho bố. Bố đang bị bệnh hiểm nghèo và đang mong chờ tin vui từ tụi em mang về và tụi em đã làm được. Bố ơi bố hãy chóng khỏe". Mỹ Trang cho biết thêm sở dĩ chị em cô đều có những chiến thắng dễ trước các đối thủ, thậm chí có trận chỉ hơn mười giây là nhờ có sự chuẩn bị tốt, được HLV chỉ dẫn tận tình. Còn Mỹ Hạnh nói rằng, qua từng kỳ SEA Games đối thủ có tiến bộ, nhưng vật nữ Việt Nam vẫn khẳng định được sức mạnh vượt trội của mình.

Chị cả Mỹ Hạnh ủng hộ cho 2 em gái ẢNH: KHẢ HÒA

Và chúc mừng em gái chiến thắng. Tình cảm khắng khít của các chị em, ẢNH: KHẢ HÒA

3 chị em cùng đoạt HCV, nhưng niềm vui của vật tự do nữ Việt Nam chưa dừng lại đó khi Đỗ Ngọc Linh thi đấu hạng cân 50 kg đã xuất sắc thắng 3 VĐV của Thái Lan, Indonesia và Philippines với tỷ số áp đảo 4-0. Trong trận cuối cùng gặp VĐV Myanmar Khaing Sabal, cô gái Việt đã thắng nốt 4-0 để lần đầu tiên giành HCV đồng thời bảo vệ ngôi vô địch cho Việt Nam. Đây chính là hạng cân mà 3 kỳ SEA Games trước, Nguyễn Thị Xuân từng giành HCV, lần này Đỗ Ngọc Linh đã kế thừa một cách ngoạn mục, giúp cho vật nữ Việt Nam chiến thắng vẻ vang.

Đỗ Thị Mỹ Linh giành HCV hạng cân 50 kg ẢNH: KHẢ HÒA

Chí mới 2 ngày thi đấu trong 8 hạng cân vật cổ điển nam và vật tự do nữ, Việt Nam đã giành được 7 HCV và 1 HCB, một thành tích vô cùng tự hào mang lại sự hứng khởi cho ngày cuối cùng ở môn vật tự do nam với những cái tên như Cấn Tất Dự, Nguyễn Hữu Định, Phạm Như Duy hay Trần Văn Trường Vũ có thêm động lực để "săn" vàng tiếp tục cho thể thao Việt Nam.