Đội tuyển futsal nữ Việt Nam giành HCV SEA Games 33 bằng chiến thắng ‘5 sao’

Futsal nữ Việt Nam giải mã hiện tượng Indonesia

Việc đội tuyển nữ futsal Thái Lan dừng bước ở bán kết, đã mở đường cho đội tuyển futsal nữ Việt Nam làm nên lịch sử khi đấu trận chung kết với đội Indonesia lúc 16 giờ 30 ngày 18.12, tại nhà thi đấu Đại học Bangkokthonburi.

Đội tuyển nữ futsal Việt Nam trước cơ hội lịch sử giành chiếc HCV đầu tiên tại SEA Games Ảnh: Chụp màn hình

Thái Lan là đội đã thống trị cả 5 kỳ SEA Games trước đó, khi liên tiếp đoạt HCV futsal nữ kể từ lần đầu tiên tổ chức năm 2007. Trong 5 kỳ SEA Games từ năm 2007 đến 2021, Thái Lan luôn đoạt HCV, trong khi futsal nữ Việt Nam chỉ đoạt HCB cả 5 lần đó. Các đội như Philippines, Myanmar, Malaysia (2 lần) và Indonesia chỉ đoạt HCĐ.

Lần này, tại SEA Games 33, futsal nữ sẽ có nhà vô địch mới, đó là đội tuyển futsal nữ Việt Nam hoặc Indonesia. Tại vòng bảng, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã thắng Indonesia với tỷ số 3-1. Trong đó, nữ cầu thủ kỳ cựu Trần Thị Thùy Trang đóng góp 1 bàn.

Trong hành trình vào chung kết, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã toàn thắng cả 3 trận, bao gồm 2 trận vòng bảng và bán kết trước Philippines (tỷ số 1-0), ghi 8 bàn và để lọt lưới chỉ 3 bàn.

Trong khi đội Indonesia gây bất ngờ, sau khi thua đội Việt Nam, họ thắng đối thủ khó nhằn Myanmar tỷ số 4-0 để giành vị trí nhì bảng. Ở bán kết, các cô gái futsal xứ vạn đảo tiếp tục gây sốc cho đội chủ nhà Thái Lan, khi liên tục ghi bàn và rượt đuổi tỷ số hòa 4-4 trong giờ thi đấu chính và hiệp phụ, trước khi thắng luôn tỷ số 7-6 ở loạt sút luân lưu để vào chung kết.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử futsal nữ Indonesia vào chung kết SEA Games. Trước đây, họ chỉ 1 lần đoạt HCĐ năm 2017.

Theo CNN Indonesia, trận bán kết với đội chủ nhà Thái Lan đã làm cạn kiệt sức lực của tất cả các cầu thủ Indonesia. Do đó, ở trận chung kết trước đội tuyển futsal nữ Việt Nam đang hừng hực khí thế để giành chiếc HCV đầu tiên và lịch sử của mình, chắc chắn sẽ gây nhiều khó khăn cho tham vọng của đội tuyển futsal nữ xứ vạn đảo.

Trước cơ hội lịch sử, Thùy Trang và các đồng đội của mình cần tiếp tục giữ vững đà tiến và niềm tin, hóa giải hiện tượng futsal nữ Indonesia tại SEA Games 33. Qua đó, để giành chiếc HCV lịch sử cho mình. Với Thùy Trang, nếu tiếp tục đăng quang, cô sẽ bổ sung vào bảng thành tích đồ sộ của mình thêm 1 chiếc HCV thể thao khu vực và đầy tính lịch sử cho futsal nữ Việt Nam.