Đội tuyển futsal nữ Việt Nam vào chung kết với Indonesia

Bản lĩnh của các cô gái futsal

Tại SEA Games 33, bóng đá VN rất có duyên với Philippines khi đội tuyển U.23 VN đánh bại Philippines 2-0 để vào chung kết môn bóng đá nam. Hôm nay 17.12, đội tuyển bóng đá nữ do HLV Mai Đức Chung dẫn dắt sẽ đá chung kết với Philippines, còn đội tuyển futsal nữ VN cũng đánh bại Philippines 1-0 vào hôm qua 16.12 để vào chơi trận chung kết.

Đội tuyển futsal nữ VN (trái) xuất sắc vào chung kết Ảnh: VFF

Trận bán kết futsal nữ diễn ra rất hấp dẫn khi hai đội so kè trong thế trận chặt chẽ. Trước đây, đội futsal nữ Philippines từng thua VN 1-6 và 0-3, nhưng lần gặp lại này họ đã tiến bộ rất nhiều, phòng ngự tốt và có những bài tấn công đa dạng khiến các cô gái VN trải qua trận đấu khó khăn.

Trước lối đá phòng ngự chắc chắn của Philippines, HLV Nguyễn Đình Hoàng phải thay đổi các tổ đá liên tục để đối thủ bất ngờ. Dù Philippines chơi rất kiên cường, nhưng Thanh Ngân, Bùi Thị Trang, Nguyệt Vi, Phương Anh, Ngọc Hân… không hề nao núng, mà bình tĩnh triển khai từng đợt tấn công nhanh buộc đối thủ phạm sai lầm.

Hiệp 1 không thể ghi được bàn vào lưới Philippines, đội tuyển futsal nữ VN có cơ hội ở hiệp 2 khi thủ môn Hughes Jane (Philippines) - người đã chơi rất hay trước đó được rút ra nghỉ. Tận dụng thời cơ vàng này, HLV Nguyễn Đình Hoàng ra hiệu cho các cầu thủ tổ chức tấn công nhanh để dồn ép đối thủ.

Phút 25, từ tình huống đá phạt bên cánh phải, Nguyệt Vi tung cú dứt điểm quyết đoán, mở tỷ số cho đội tuyển futsal nữ VN, đây cũng là bàn thắng duy nhất trận đấu đưa các cô gái VN vào chung kết.

Chiến thắng đầy bản lĩnh của đội tuyển futsal nữ VN được Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) thưởng nóng 200 triệu đồng. Như vậy, cùng 300 triệu đồng được VFF thưởng trước đó, thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng đã có được 500 triệu đồng tiền thưởng. Sự khích lệ kịp thời từ VFF sẽ giúp các cô gái VN có thêm động lực để tập trung chơi tốt ở trận chung kết với Indonesia. Đội tuyển futsal nữ Indonesia đã gây bất ngờ khi thắng chủ nhà Thái Lan 6-5 ở loạt sút luân lưu sau khi hòa 4-4 trong giờ thi đấu chính thức.

Đội tuyển futsal nam bất ngờ thua Malaysia

Trong khi các cô gái hiên ngang vào chung kết thì đội tuyển futsal nam VN bất ngờ thua Malaysia 2-4 ở trận đấu đầu tiên tại SEA Games 33. Đây là kết quả rất bất ngờ bởi Malaysia thường thua VN ở các giải đấu gần đây. Ở trận ra quân, đội tuyển futsal Malaysia bị chủ nhà Thái Lan đánh bại với tỷ số 1-7.

Đội quân của HLV Diego Giustozzi có khởi đầu rất tốt khi Đa Hải đệm bóng cận thành mở tỷ số trận đấu từ phút thứ 3. Thế nhưng ngay sau đó, do tổ chức phòng ngự không tốt, nên đội futsal VN bị Malaysia khai thác triệt để. Malaysia bất ngờ tấn công nhanh với những pha bóng đa dạng, giúp họ liên tục ghi 4 bàn thắng để dẫn trước 4-1.

Cuối trận, khi VN dốc toàn lực đá power-play, Mạnh Dũng mới ghi được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4. Thua Malaysia ngay trận ra quân là cú sốc lớn với đội tuyển futsal nam VN.



