Báo Indonesia thương đội nữ Việt Nam: U.23 Việt Nam sẽ vượt mọi trở ngại thắng Thái Lan, giành HCV

U.23 Việt Nam sẽ lấy lại những gì đã mất một cách tức tưởi của đội tuyển nữ

Không chỉ CNN Indonesia, báo Thái Lan, Thairath Online cũng phải "chết lặng" khi chứng kiến bàn thắng tuyệt đẹp và không bao giờ gọi là việt vị, nhưng đã bị trọng tài mắc sai sót vô cùng nghiêm trọng, từ chối một cách thẳng thừng khiến đội tuyển nữ Việt Nam đánh mất luôn cơ hội lần thứ 5 liên tiếp đoạt HCV SEA Games ngày 17.12.

U.23 Việt Nam sẽ 'rửa hận' cho những đàn chị ở đội tuyển nữ Việt Nam, bằng cách đánh bại thuyết phục U.23 Thái Lan để đoạt HCV bóng đá nam SEA Games 33 Ảnh: Đồng Nguyên Khang

"Đây sẽ là những trở ngại có thể khiến trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa U.23 Việt Nam và Thái Lan trở nên căng thẳng. Những quyết định sai lầm của trọng tài có thể hủy hoại vẻ đẹp của một trận đấu chung kết rất đáng chờ đợi. Đội tuyển nữ Việt Nam đã bị tước oan ức bàn thắng mang tính quyết định, để rồi họ phải trải qua 120 phút căng thẳng trước khi để thua sau loạt sút luân lưu may rủi với tỷ số 5-6", CNN Indonesia bày tỏ.

Tuy nhiên, CNN Indonesia dự đoán, U.23 Việt Nam với sự tiến bộ ổn định về thành tích trong những kỳ SEA Games gần đây, sở hữu lực lượng mạnh, đồng đều và giàu kinh nghiệm, cùng lối chơi biến hóa dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, sẽ có đủ bản lĩnh để vượt qua mọi trở ngại đánh bại đội chủ nhà Thái Lan để giành HCV và kế vị ngôi vương từ U.23 Indonesia để lại (đã bị loại từ vòng bảng).

Huỳnh Như buồn vì bàn thắng bị đánh cắp, không hứa hẹn về kỳ SEA Games tới

"U.23 Việt Nam sẵn sàng thách thức U.23 Thái Lan, đội từng thống trị các kỳ SEA Games trước đây (tổng cộng có 16 lần đoạt HCV). Nhưng kể từ năm 2017 đến nay, họ chưa lần nào trở lại ngôi vị số 1 ở đại hội thể thao khu vực. Thay vào đó, đội U.23 Việt Nam đã nổi lên như là một thế lực mới với 2 lần liên tiếp đoạt HCV năm 2019 và 2021 (thi đấu năm 2022). Năm 2023 là Indonesia.

Lần này, cuộc đấu hứa hẹn sẽ rất quyết liệt và căng thẳng, sau những gì vừa xảy ra với đội tuyển nữ Việt Nam. Các cầu thủ trẻ U.23 Việt Nam chắc chắn sẽ quyết tâm để lấy lại tất cả những gì đã mất của những người đàn chị đồng nghiệp của mình", CNN Indonesia nhấn mạnh.

Trước trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa U.23 Việt Nam gặp Thái Lan diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 18.12. Trận tranh HCĐ giữa U.23 Philippines gặp Malaysia thi đấu lúc 15 giờ 30 cùng ngày, và đều diễn ra trên sân Rajamangala.

Cũng tại sân Rajamangala, hồi đầu năm 2025, đội tuyển Việt Nam từng hạ Thái Lan tỷ số 3-2 ở trận chung kết lượt về (chung cuộc là tỷ số 5-3) để vô địch AFF Cup 2024. Đây sẽ là nguồn cổ vũ lớn cho U.23 Việt Nam tiếp tục lặp lại lịch sử một lần nữa đánh bại U.23 Thái Lan ngay tại Rajamangala để giành HCV bóng đá nam SEA Games 33.