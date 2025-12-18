Chuyên gia châu Á: ‘Thật bất công và tiếc cho đội tuyển nữ Việt Nam vì thiếu VAR’

Ở trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 33 diễn ra tối 17.12 trên sân Chonburi (Thái Lan), đội tuyển nữ Philippines đánh bại đội tuyển nữ Việt Nam 6-5 trong loạt sút luân lưu. Trước đó, hai đội hòa nhau 0-0 sau 120 phút thi đấu đầy căng thẳng. Trong lịch sử, đây cũng là lần đầu đội tuyển nữ Philippines bước lên bục cao nhất của SEA Games.

“Khi cú sút của Trần Thị Thu bị thủ môn Olivia McDaniel cản phá - tất cả thành viên của đội tuyển nữ Philippines đã vỡ òa. Như đã từng xảy ra nhiều lần trong quá khứ, tên của McDaniel sẽ được ghi vào sử sách. Tuy nhiên, tất cả 23 thành viên của đội giờ đây đều đã đạt được danh hiệu nữ anh hùng với thành tích chưa từng có này. 40 năm sau lần đầu tiên góp mặt, Philippines đã giành được HCV môn bóng đá nữ SEA Games”, ông Gabriel Tan bày tỏ.

Huỳnh Như buồn vì bàn thắng bị đánh cắp, không hứa hẹn về kỳ SEA Games tới

Đội tuyển nữ Việt Nam đã thất bại ở chung kết SEA Games 33 vì những quyết định sai lầm của trọng tài ẢNH: KHẢ HÒA

"Tiếc cho đội tuyển Việt Nam vì SEA Games 33 thiếu VAR"

Chuyên gia Gabriel Tan cũng phân tích thêm về trận đấu: “Ở đấu trường SEA Games, đội tuyển nữ Việt Nam xuất hiện với tư cách là đội tuyển thành công nhất giải đấu với 8 lần giành HCV trước đó. Vì vậy, bất chấp việc đã từng thua 0-1 trước Philippines ở vòng bảng, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn thể hiện đẳng cấp, có 120 phút thi đấu rất tốt. Họ làm chủ cuộc chơi, kiểm soát mọi không gian trên sân vì các cô gái Việt Nam điều hiểu bản thân phải khẳng định vị thế của mình. Nhưng đáng tiếc, nụ cười cuối cùng đã không thuộc về đội tuyển nữ Việt Nam”.

HLV Mai Đức Chung: 'Chúng ta thua nhưng ngẩng cao đầu'

Ông Gabriel Tan bình luận thêm: “Trận tranh HCV của môn bóng đá nữ SEA Games 33 đã khép lại nhưng chắc chắn dư âm của nó vẫn còn mãi vì những tranh cãi kịch liệt xung quanh trọng tài. Đội tuyển nữ Việt Nam có một bàn thắng hoàn toàn hợp lệ nhưng đã bị từ chối một cách không thể khó hiểu hơn.

Phút 30, Nguyễn Thị Bích Thùy tưởng chừng đã giúp đội tuyển nữ Việt Nam vươn lên dẫn trước khi cô di chuyển, đánh đầu tung lưới đội tuyển nữ Philippines từ đường chuyền bên cánh phải của Ngân Thị Vạn Sự. Họ ăn mừng nhưng bất ngờ bàn thắng đã bị từ chối vì trọng tài biên phất cờ báo việt vị”.

“Pha quay chậm cho thấy Bích Thùy hoàn toàn không việt vị. Đây chính là khoảnh khắc khiến nhiều người Việt Nam chết lặng. Thật bất công và tiếc nuối cho đội tuyển nữ Việt Nam vì dù họ đã tranh cãi, giải thích kịch liệt với trọng tài nhưng chỉ vài phút sau mọi thứ đã phải trở về quỹ đạo của nó. Trận đấu tiếp diễn, không có bàn thắng nào được công nhận vì... thiếu công nghệ VAR tại SEA Games 33”, ông Gabriel Tan nhấn mạnh.

Các cô gái đội tuyển nữ Việt Nam xứng đáng nhận được nhiều lời khen ngợi ẢNH: KHẢ HÒA

Ngoài việc nhắc về tranh cãi trọng tài cũng như phân tích trận đấu, ông Gabriel Tan dự đoán: "Dù thất bại trong trận chung kết nhưng đội tuyển nữ Việt Nam sẽ sớm kiên cường đứng dậy, bởi những gì các cô gái đã thể hiện ở SEA Games 33 cho thấy họ vẫn là một tập thể mạnh với ý chí thép và chất lượng lực lượng đáng nể. Với bề dày kinh nghiệm, truyền thống và tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc, Việt Nam vẫn là một trong những thế lực hàng đầu của bóng đá nữ Đông Nam Á. Trong khi đó, chiến thắng lịch sử của Philippines sẽ là bước đệm quan trọng để họ tiếp tục xây dựng đội hình, tạo thêm động lực cạnh tranh với các đội hàng đầu trong tương lai".