Báo Philippines ‘vỡ òa’ vì HCV lịch sử, tôn trọng tuyệt đối đội tuyển nữ Việt Nam

Người dân Philippines sung sướng vì tấm HCV lịch sử

Sau khi hòa 0-0 ở trong 120 thi đấu, đội tuyển nữ Philippines đã đánh bại đội tuyển nữ Việt Nam 6-5 trên loạt sút luân lưu. Trong lịch sử SEA Games, đây là lần đầu tiên đội tuyển nữ Philippines bước lên bục cao nhất. Trong khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam giành HCB, không thể hoàn thành kỷ lục giành 5 HCV liên tiếp ở Đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á.

Nhà báo Jonas Terrado - người theo sát hành trình của đội tuyển Philippines tại SEA Games 33 và cũng có mặt tại trên sân Chonburi, chứng kiến trận chung kết viết trên trang Philippine Daily Inquirer: “Các nữ cầu thủ Philippines đã biến đêm thứ tư thành một đêm tràn ngập niềm vui, giành HCV SEA Games 33 với chiến thắng nghẹt thở 6-5 trên loạt sút luân lưu. Cuối cùng, đất nước chúng ta cũng đã giành được vinh quang tột đỉnh ở nội dung bóng đá nữ SEA Games. Đây là điều không thể tưởng tượng được. Nhiều thế hệ cầu thủ Philippines đã chờ đợi giây phút này trong hàng chục năm qua”.

Trọng tài sai lầm nghiêm trọng, đội tuyển nữ Việt Nam mất HCV SEA Games tức tưởi

“Pha cứu thua xuất sắc của Olivia McDaniel trước cú sút của Trần Thị Thu đã giúp đội tuyển Philippines đăng quang sau nhiều năm chờ đợi mòn mỏi. Đó là một cái kết ngoạn mục cho ngày thi đấu thứ 8, nơi mà đội tuyển Philippines đã giành được rất nhiều HCV. Và những "cô bé Lọ Lem" một thời của bóng đá Đông Nam Á, những người đã giành được suất tham dự World Cup nữ của FIFA, đã có thể khẳng định vị thế của mình ở khu vực này”, nhà báo Jonas Terrado bày tỏ.

Đội tuyển nữ Philippines lần đầu giành HCV SEA Games ẢNH: KHẢ HÒA

Trên kênh truyền hình ABS-CBN Sports, bình luận viên Camille B. Naredo chia sẻ: “Một cảm xúc vỡ òa đang diễn ra tại phim trường của ABS-CBN Sports lúc này. Tôi tin chắc rằng đó cũng là cảm xúc chung của người dân Philippines khi các cô gái chúng ta đã đánh bại đội tuyển nữ Việt Nam ở trận chung kết SEA Games. Cuối cùng, bục cao nhất đã thuộc về đội tuyển nữ Philippines. Một thành quả tuyệt vời, xứng đáng cho nỗ lực của thầy trò HLV Mark Torcaso”.

Trong khi đó, ký giả Reynald I. Magallon của trang Manila Bulletin dùng dòng tít “Thật khó tin! Các cô gái Philippines làm điều không tưởng, đánh bại đội tuyển nữ Việt Nam giành HCV SEA Games 33” để nói về trận chung kết.

Reynald I. Magallon bình luận: “Khán giả Philippines ăn mừng cuồng nhiệt sau khi cú đá cuối cùng của Trần Thị Thu bị cản lại. Một bầu không khí bùng nổ, khác hẳn với sự hồi hộp, căng thẳng đến mức nghẹt thở trong vài phút trước đó.

Tất cả mọi người, từ khán đài, HLV, và đặc biệt là các cầu thủ đang đón nhận và tận hưởng vinh quang mà chưa ai từng trải nghiệm trước đây. Lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển bóng đá nữ Philippines đã đăng quang ngôi vô địch SEA Games. Hãy nhớ ngày lịch sử này: 17.12.2025”.

HLV Mai Đức Chung: 'Chúng ta thua nhưng ngẩng cao đầu'

Sự kiên cường, nỗ lực của đội tuyển nữ Việt Nam xứng đáng được ghi nhận

Ngoài việc dành nhiều lời khen cho đội nhà, các ký giả của Philippines cũng bày tỏ sự tôn trọng với màn trình diễn của đội tuyển nữ Việt Nam ở trận chung kết.

Nhà báo Jonas Terrado đánh giá: “Philippines đã chấm dứt sự thống trị của đội tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games, nhưng phải thừa nhận rằng họ thật sự đẳng cấp. Suốt 120 phút chiến đấu trên sân Chonburi, chưa bao giờ các cô gái Việt Nam nghỉ ngơi. Họ chơi kiên cường, luôn nỗ lực như thể đây là trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của bản thân vậy”.

Các cô gái Việt Nam có trận chung kết đầy quả cảm ẢNH: KHẢ HÒA

“Khi chứng kiến hiệp 1, nhiều người dân Philippines sẽ nghĩ tấm HCV khả năng cao thuộc về đội tuyển nữ Việt Nam. Sự sợ hãi ấy còn tăng gấp nhiều lần khi Bích Thùy ghi bàn vào lưới Philippines phút 30. Tuy nhiên, trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị, dù băng ghi hình cho thấy cô ấy rõ ràng không việt vị. Khoảng thời gian còn lại, đẳng cấp của đội tuyển nữ Việt Nam cũng đè nén thủ thành Olivia McDaniels cùng các đồng đội. May mắn đã thuộc về đội tuyển nữ Philippines ở trận đấu này nhưng bản lĩnh, sự quả cảm của đội tuyển nữ Việt Nam rất xứng đáng nhận được sự tôn trọng”, nhà báo Reynald I. Magallon kết luận.