Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

HLV Mai Đức Chung: 'Công tác trọng tài của SEA Games rất kém'

Quang Tuyến
Quang Tuyến
17/12/2025 23:46 GMT+7

Sau trận chung kết SEA Games đầy tiếc nuối, HLV Mai Đức Chung thẳng thắn chia sẻ những cảm xúc, đánh giá chuyên môn và bài học rút ra cho đội tuyển nữ Việt Nam trong buổi họp báo sau trận.

HLV Mai Đức Chung trả lời báo chí với gương mặt đượm buồn

Nhà cầm quân kỳ cựu của đội tuyển nữ Việt Nam thừa nhận nỗi buồn sau thất bại trước đội tuyển nữ Philippines và mất tấm HCV nhưng nhấn mạnh đó là bài học cần thiết để toàn đội nhìn lại và trưởng thành hơn.

“Bài học hôm nay là một bài học buồn, nhưng cái buồn ở đây là để chúng ta biết đứng dậy, biết lặng lại để nhìn nhận, chứ không phải buồn rồi để mọi thứ trôi qua”, HLV Mai Đức Chung mở đầu phần phát biểu.

HLV Mai Đức Chung: 'Chúng ta thua nhưng ngẩng cao đầu'

HLV Mai Đức Chung: 'Công tác trọng tài của SEA Games rất kém'- Ảnh 1.

HLV Mai Đức Chung dành lời khen cho các học trò

ẢNH: TIỂU BẢO

Ông cho rằng trong bóng đá, kết quả thắng thua là điều không thể tránh khỏi và đội tuyển nữ Việt Nam buộc phải chấp nhận thực tế khi không thể đạt được mục tiêu cao nhất. “Trong bóng đá luôn có thắng và có thua. Khi đã thua trên thế trận thì chúng ta phải chấp nhận kết quả đó”, ông nói.

Dù không giành được chiến thắng, HLV Mai Đức Chung vẫn đánh giá cao tinh thần thi đấu của các học trò. Theo ông, điểm tích cực lớn nhất là đội tuyển nữ Việt Nam không bị sụp đổ và không để đối phương áp đảo hoàn toàn trong suốt trận đấu. “Điều quan trọng là chúng ta không bị đối phương đè bẹp. Đó là giá trị lớn nhất mà tôi nhìn thấy ở trận đấu này”, ông nhấn mạnh.

Nhà cầm quân 74 tuổi cũng chia sẻ về công tác chuẩn bị chiến thuật, cho biết ban huấn luyện đã có nhiều điều chỉnh để phù hợp với đối thủ. “Với mỗi trận đấu, chúng tôi phải điều chỉnh cách chơi, phải thay đổi cả một tập thể, chứ không chỉ là điều chỉnh nhỏ trong đội tuyển Việt Nam mà còn phải tính đến đối thủ”, ông nói.

"Rất khó để giải thích khi bàn thắng không được công nhận"

Theo HLV Mai Đức Chung, đội tuyển nữ Việt Nam đã có một trận đấu kiên cường, tổ chức chặt chẽ và hạn chế được phần lớn điểm mạnh của đối phương. Tuy nhiên, ông không giấu được sự tiếc nuối khi trọng tài không công nhận bàn thắng hợp lệ của Bích Thùy ở hiệp 1.

HLV Mai Đức Chung: 'Công tác trọng tài của SEA Games rất kém'- Ảnh 2.

Góc máy ngang cho thấy rõ ràng đội tuyển nữ Việt Nam không việt vị

“Không chỉ riêng Việt Nam mà đội Thái Lan cũng phải công nhận là mình thắng. Công tác tổ chức trọng tài ở SEA Games này rất là kém. Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ, khóa chặt gần như tất cả phương án của đối phương. Nhưng khi ghi được bàn thắng thì lại không được công nhận, đó là điều rất khó để giải thích”, ông bày tỏ.

Khép lại buổi họp báo, HLV Mai Đức Chung cho rằng thất bại này sẽ là động lực để đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục hoàn thiện, hướng tới những mục tiêu phía trước với tinh thần mạnh mẽ và bản lĩnh hơn.

Tin liên quan

Báo khu vực: 'Nếu bàn thắng được trọng tài công nhận, đội tuyển nữ Việt Nam không thất bại cay đắng’

Báo khu vực: 'Nếu bàn thắng được trọng tài công nhận, đội tuyển nữ Việt Nam không thất bại cay đắng’

Truyền thông lẫn chuyên gia bóng đá Đông Nam Á đánh giá việc trọng tài có nhiều quyết định khó hiểu đã dẫn đến việc đội tuyển nữ Việt Nam thua trận chung kết SEA Games 33.

Khép lại khúc vĩ thanh buồn, đội tuyển nữ Việt Nam về nước ngày 18.12

Đội tuyển nữ Việt Nam đã thua đau vì trọng tài, quá lo ngại cho U.23 đấu Thái Lan chung kết

Khám phá thêm chủ đề

Sea games SEA Games 33 Mai Đức Chung Đội tuyển nữ việt nam đội tuyển nữ Philippines
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận