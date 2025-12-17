Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Khép lại khúc vĩ thanh buồn, đội tuyển nữ Việt Nam về nước ngày 18.12

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
17/12/2025 22:57 GMT+7

Ngày mai, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ rời Thái Lan, chính thức khép lại hành trình tại SEA Games 33 để trở về nước. Dù không thể bước lên bục cao nhất, các cô gái áo đỏ vẫn ngẩng cao đầu sau một giải đấu đầy nỗ lực, quả cảm và giàu cảm xúc.

Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn là người hùng

Trận chung kết SEA Games 33 khép lại trong tiếc nuối, nhưng những gì đội tuyển nữ Việt Nam thể hiện xuyên suốt giải đấu là tinh thần thi đấu kiên cường, bản lĩnh và không khuất phục. trọng tài sai lầm - đó là điều ai cũng nhìn thấy và ngay cả truyền thông Philippines cũng phải công nhận khi bàn thắng hợp lệ của Bích Thùy bị từ chối.

Khép lại khúc vĩ thanh buồn, đội tuyển nữ Việt Nam về nước ngày 18.12- Ảnh 1.

Đội tuyển Nữ Việt Nam sẽ lên đường về nước ngày mai

ẢNH: KHẢ HÒA

Trong thế bị ức chế vì trọng tài thiếu công tâm (và có thể là cả chuyên môn), phải thi đấu với đội hình có nhiều cầu thủ nhập tịch phương Tây với nền tảng thể lực dồi dào hơn, các cô gái đội tuyển nữ Việt Nam vẫn vô cùng kiên cường và chúng ta chỉ thiếu một chút may mắn trên chấm luân lưu.

Lời tri ân đặc biệt 

SEA Games 33 cũng có thể đánh dấu kỳ đại hội cuối cùng của Huỳnh Như trong màu áo đội tuyển nữ Việt Nam. Cô không chỉ là thủ lĩnh tinh thần trên sân mà còn là biểu tượng của sự bền bỉ, chuyên nghiệp và khát khao cống hiến. Qua nhiều kỳ SEA Games, Huỳnh Như luôn là đầu tàu của hàng công, là chân sút xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Việt Nam và là người đầu tiên ghi bàn ở cả 6 kỳ SEA Games liên tiếp. 

Khép lại khúc vĩ thanh buồn, đội tuyển nữ Việt Nam về nước ngày 18.12- Ảnh 2.

Hải Yến trao lại băng đội trưởng cho Huỳnh Như trong trận chung kết SEA Games

ẢNH: Khả Hòa

Đặc biệt, không thể không nhắc tới HLV Mai Đức Chung. Ở tuổi 74, ông vẫn bền bỉ đồng hành cùng đội tuyển, cần mẫn trong từng buổi tập, tận tụy trong từng trận đấu và luôn đặt lợi ích tập thể lên trên hết. Sự hiện diện của HLV Mai Đức Chung không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, mà còn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho nhiều thế hệ cầu thủ nữ Việt Nam.

Khép lại khúc vĩ thanh buồn, đội tuyển nữ Việt Nam về nước ngày 18.12- Ảnh 3.

HLV Mai Đức Chung vẫn miệt mài và nhiệt huyết ở tuổi 74

ẢNH: KHẢ HÒA

Khép lại khúc vĩ thanh buồn, đội tuyển nữ Việt Nam về nước ngày 18.12- Ảnh 4.

Nỗi buồn của Trần Thị Thu khi cô thực hiện quả luân lưu cuối cùng không thành công

ẢNH: KHẢ HÒA

Dù không giành HCV, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn là những người hùng trong mắt người hâm mộ nước nhà. Bởi giá trị của thể thao không chỉ nằm ở kết quả cuối cùng, mà còn ở tinh thần chiến đấu, lòng tự hào và cách các VĐV vượt qua thử thách để bảo vệ danh dự của bóng đá Việt Nam.

Ngày mai, khi các cô gái trở về, có thể không có lễ ăn mừng rực rỡ. Nhưng với người hâm mộ, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn xứng đáng được chào đón như những người hùng - những chiến binh đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng vì niềm tự hào bóng đá nước nhà.

