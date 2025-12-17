Trọng tài cướp mất HCV SEA Games xứng đáng của đội tuyển nữ Việt Nam: Cay đắng và cảm phục!

Bàn thắng hợp lệ bị "cướp" trắng trợn, trọng tài có nhiều quyết định khó hiểu

Ngay từ những phút đầu của trận chung kết, đội tuyển nữ Việt Nam lựa chọn lối chơi tấn công chủ động, đẩy cao đội hình và kiểm soát bóng phần lớn thời gian. Phút 11, từ pha triển khai bên cánh trái, Thanh Nhã treo bóng vào vòng cấm, tạo cơ hội cho Vạn Sự băng vào dứt điểm nhưng hàng thủ Philippines đã kịp thời hóa giải.

Thế trận áp đảo tiếp tục được duy trì. Phút 21, Thanh Nhã một lần nữa đóng vai trò kiến tạo khi trả bóng về tuyến hai cho Cù Thị Huỳnh Như. Tiền đạo mang áo số 18 tung cú sút ngay nhưng bóng đi cao hơn khung thành trong gang tấc.

Highlight đội tuyển nữ Việt Nam - Philippines: Mất HCV vì trọng tài

Các cô gái Việt Nam có hiệp 1 áp đảo và đáng lẽ phải có ít nhất 1 bàn thắng ẢNH: Khả Hòa

Phút 30 của trận đấu, đội tuyển nữ Việt Nam tổ chức một pha lên bóng mạch lạc từ khu trung tuyến. Bóng được luân chuyển sang cánh phải cho Vạn Sự trước khi được tạt vào vòng cấm. Bích Thùy chọn vị trí tốt và dứt điểm cận thành, đưa bóng vào lưới đội tuyển nữ Philippines.

Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận khi trợ lý trọng tài căng cờ báo lỗi việt vị. Quyết định này ngay lập tức gây tranh cãi trên sân, bởi các góc quay truyền hình cho thấy Bích Thùy đứng ở vị trí hợp lệ, cách khá xa hậu vệ cuối cùng của đối phương tại thời điểm bóng được chuyền đi. Tiền đạo mang áo số 23 đã phản ứng sau tình huống bị từ chối bàn thắng.

Góc máy ngang cho thấy rõ ràng đội tuyển nữ Việt Nam không việt vị

Trọng tài biên người Lào (trái) và trọng tài chính người Úc có những quyết định khó hiểu ẢNH: Khả Hòa

Nhận định về pha bóng này, một trọng tài FIFA được truyền thông dẫn lời cho rằng: “Ở thời điểm chuyền bóng, cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam đứng cao hơn hậu vệ Philippines khoảng hơn 2 m và không rơi vào thế việt vị. Đây là một tình huống ghi bàn hợp lệ, nhưng tổ trọng tài đã đưa ra quyết định sai”.

Các cô gái đội tuyển nữ Việt Nam ăn mừng hụt vì trọng tài không công nhận bàn thắng ẢNH: Khả Hòa

HLV Mai Đức Chung không hài lòng với các quyết định của trọng tài ẢNH: Khả Hòa

Sau tình huống này, không khí trận đấu trở nên căng thẳng hơn. HLV Mai Đức Chung phản ứng khi cho rằng Vạn Sự bị phạm lỗi trong một pha tranh chấp nhưng không có quyết định xử phạt nào được đưa ra.

Hiệp một khép lại với tỷ số hòa 0-0. Đội tuyển nữ Việt Nam là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn và nếu trọng tài điều khiển trận đấu công tâm, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã có ít nhất là 1 bàn thắng ở hiệp 1.

Hiệp 2 giằng co, hai đội bào sức nhau ở hiệp phụ

Bước sang hiệp 2, đội tuyển nữ Việt Nam sớm tạo ra cơ hội đáng chú ý khi Bích Thùy thực hiện đường chuyền mở ra khoảng trống, nhưng Thanh Nhã không kịp băng vào để dứt điểm. Đến phút 50, HLV Mai Đức Chung điều chỉnh nhân sự khi tung Trần Thị Thu vào sân thay Thu Thương, qua đó giúp đội tuyển nữ Việt Nam gia tăng khả năng kiểm soát bóng và tổ chức tấn công. Trong khi đó, đội tuyển nữ Philippines vẫn duy trì sự nguy hiểm bằng những pha phản công nhanh.

Hiệp 2 diễn ra trong thế giằng co ảnh: Khả Hòa

Đến phút 60, từ một tình huống đá phạt tầm thấp của Bích Thùy, Vạn Sự băng vào dứt điểm trong tư thế thuận lợi, song hậu vệ Philippines kịp thời can thiệp, cứu thua cho đội nhà.

Khoảng thời gian sau đó, đội tuyển nữ Việt Nam gia tăng sức ép với các pha lên bóng liên tục. Thanh Nhã hoạt động năng nổ bên cánh trái, trong khi Vạn Sự bên hành lang phải di chuyển không biết mệt mỏi, tạo ra nhiều tình huống đột biến nhằm phá vỡ hàng phòng ngự đối phương.

Hải Yến trao lại băng đội trưởng cho Huỳnh Như ảnh: Khả Hòa

Thủ môn đội Philippines mất bình tĩnh tranh cãi với Bích Thùy ẢNH: KHẢ HÒA

Dù vậy, thế trận vẫn diễn ra giằng co khi Philippines thỉnh thoảng có những pha phản công tiềm ẩn nguy hiểm. Phút thi đấu chính thức cuối cùng, thủ môn đội Philippines mất bình tĩnh tranh cãi với Hải Linh và Bích Thùy. Kết quả thủ môn McDaniel phải nhận thẻ vàng.

90 phút thi đấu chính thức khép lại với tỷ số 0-0. Hai đội phải bước sang thời gian hiệp phụ.

Bước vào hiệp phụ, đội tuyển nữ Philippines đẩy cao nhịp độ và gây sức ép nhờ nền tảng thể lực được duy trì tốt hơn, trong khi đội tuyển nữ Việt Nam chủ động chơi thận trọng sau khi đã tiêu tốn nhiều sức lực ở khoảng 15 phút cuối thời gian thi đấu chính thức.

Đến hiệp phụ thứ hai, các cầu thủ áo đỏ dần lấy lại thế trận, bắt đầu tổ chức những pha lên bóng nhanh nhằm tìm kiếm cơ hội tạo khác biệt, còn Philippines tiếp tục duy trì lối chơi chặt chẽ. Khoảng thời gian sau đó, các cầu thủ Philippines có dấu hiệu xuống sức và chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Trái lại, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn thi đấu lăn xả, duy trì cự ly đội hình hợp lý và kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thuận lợi.

Loạt penalty căng não, đội tuyển nữ Việt Nam thiếu may mắn

Ở loạt sút luân lưu 11 m, đội tuyển nữ Philippines là đội thực hiện trước. Jael-Marie Guy được giao đá quả đầu tiên và cô đã đánh bại thủ môn Kim Thanh, giúp Philippines vươn lên dẫn 1-0. Ngay sau đó, Huỳnh Như bước lên chấm phạt đền thực hiện lượt sút mở màn cho đội tuyển nữ Việt Nam. Đội trưởng của đội tuyển nữ Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng 1-1.

Sang lượt thứ 2, Alexa Pino tiếp tục sút chính xác, giúp Philippines dẫn 2-1. Ở phần đáp trả, Minh Chuyên thể hiện sự bình tĩnh khi thực hiện thành công lượt sút của mình, cân bằng tỷ số 2-2. Đến lượt thứ 3, Hali Long dứt điểm thành công dù thủ môn Kim Thanh chạm được tay vào bóng, đưa Philippines vượt lên dẫn 3-2. Ngay sau đó, Trúc Hương bước lên thực hiện quả sút thứ 3 cho đội tuyển nữ Việt Nam và hoàn thành chính xác, quân bình tỷ số 3-3.

Ở các lượt sút thứ 4 và thứ 5, cầu thủ hai đội đều thực hiện thành công, khiến loạt luân lưu tiếp tục kéo dài sang lượt thứ 6. Trong khi cầu thủ Philippines vẫn dứt điểm chính xác thì Trần Thị Thu đã sút bóng đi vào đúng vị trí của thủ môn đội bạn. Đội tuyển nữ Việt Nam ngậm ngùi nhận HCB. Tuy vậy, các cô gái Việt Nam đã thi đấu rất kiên cường, rất quả cảm và nếu trọng tài công tâm, đội tuyển Việt Nam mới là đội giành được chiến thắng.

