Thể thao SEA Games 33

Trọng tài không chấm điểm cho võ sĩ Việt Nam, động thái nóng của BHL và cái kết…

Nghi Thạo
Nghi Thạo
(từ Thái Lan)
17/12/2025 19:20 GMT+7

Trọng tài người Lào đã bị thay thế để đảm bảo sự công bằng, trước trận đấu rất quan trọng của đội tuyển pencak silat Việt Nam tại SEA Games 33.

Ban huấn luyện đội Việt Nam đề nghị thay trọng tài

Câu chuyện bắt đầu từ trận đấu hạng cân dưới 75 kg diễn ra trước đó. Võ sĩ Vũ Đức Hùng của Việt Nam dù thi đấu rất nỗ lực trước đối thủ Thái Lan, nhưng ban huấn luyện nhận thấy bảng điểm nhiều lần "đứng im" ở vị trí của trọng tài người Lào (trận đối kháng pencak silat có trọng tài chính điều khiển và 3 trọng tài ngồi xung quanh chấm điểm). Ở trận này, Đức Hùng để thua võ sĩ nước chủ nhà Thái Lan.

Đến trận chung kết cuối cùng có sự góp mặt của võ sĩ Việt Nam giữa Nguyễn Duy Tuyến gặp võ sĩ Singapore (hạng cân dưới 90 kg) vào chiều 17.12, ban tổ chức tiếp tục sắp xếp vị trọng tài người Lào nói trên làm nhiệm vụ.

Trọng tài không chấm điểm cho võ sĩ Việt Nam, động thái nóng của BHL và cái kết…- Ảnh 1.

Có 3 trọng tài ngồi quanh thảm đấu để chấm điểm bằng máy tính bảng. Điểm ở vị trí của trọng tài người Lào nhiều lần không nhảy, dù võ sĩ Việt Nam ra đòn hợp lệ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Trọng tài không chấm điểm cho võ sĩ Việt Nam, động thái nóng của BHL và cái kết…- Ảnh 2.

Trọng tài người Lào bị thay thế và phải rời thảm đấu, sau kiến nghị của ban huấn luyện đội tuyển pencak silat Việt Nam

ẢNH: NHẬT THỊNH

Lo ngại kịch bản cũ lặp lại sẽ ảnh hưởng đến kết quả của Duy Tuyến – người được đặt kỳ vọng rất lớn sẽ giành HCV, HLV trưởng Nguyễn Văn Hùng cùng các thành viên BHL đã ngay lập tức có ý kiến với ban trọng tài. Phía Việt Nam đề nghị thay đổi nhân sự cầm cân nảy mực để trận đấu diễn ra minh bạch hơn.

Trước phản ánh hợp lý từ phía Việt Nam, ban tổ chức đã chấp thuận đổi trọng tài người Lào bằng một trọng tài khác. Kết quả là ở trận đấu này, mọi đòn đánh đều được ghi nhận rõ ràng. Nguyễn Duy Tuyến với tâm lý thoải mái, vượt trội về chuyên môn đã thi đấu áp đảo và giành chiến thắng thuyết phục, mang về tấm HCV thứ 2 cho đội tuyển pencak silat Việt Nam.

Chia sẻ về tình huống này, HLV Nguyễn Văn Hùng cho biết: "Thực ra chúng tôi quan sát, khi võ sĩ Việt Nam thi đấu, điểm không nhảy ở vị trí của trọng tài người Lào. Đã hai trận trước đấy diễn ra như vậy rồi, nên ban huấn luyện yêu cầu ban tổ chức đổi trọng tài Lào bằng trọng tài của Myanmar để làm sao công tác trọng tài chấm điểm công bằng hơn".

Trọng tài không chấm điểm cho võ sĩ Việt Nam, động thái nóng của BHL và cái kết…- Ảnh 3.

HLV Nguyễn Văn Hùng nhiều lần khiếu nại về các quyết định của trọng tài

ẢNH: NHẬT THỊNH

Trọng tài không chấm điểm cho võ sĩ Việt Nam, động thái nóng của BHL và cái kết…- Ảnh 4.
Trọng tài không chấm điểm cho võ sĩ Việt Nam, động thái nóng của BHL và cái kết…- Ảnh 5.

Duy Tuyến rất tự tin, thể hiện sự áp đảo hoàn toàn trước võ sĩ người Singapore ở trận chung kết đối kháng hạng cân dưới 90 kg

ẢNH: NHẬT THỊNH

Về công tác trọng tài nói chung, HLV Nguyễn Văn Hùng nhận định: "Như tôi cũng đã nói, đối với công tác trọng tài năm nay thì cũng chưa được tốt lắm. Tại vì trong nhiều đòn của võ sĩ Việt Nam trúng người đối phương, trọng tài lại không chấm. Điều này cũng gây ức chế cho VĐV trẻ. Thực sự mà nói, chúng tôi cũng đã họp đội cũng như là cũng đã quán triệt các em VĐV là phải cố gắng nỗ lực để thi đấu từng trận. Tuy nhiên, trước áp lực thì các VĐV trẻ còn thiếu kinh nghiệm. Trong khi đó, các gương mặt dày dặn như Tấn Sang hay Duy Tuyến đều thể hiện tốt".

Đội tuyển pencak silat Việt Nam rời SEA Games 33 với 2 tấm HCV nội dung đối kháng, lần lượt của Nguyễn Tấn Sang (hạng cân dưới 80 kg) và Nguyễn Duy Tuyến (hạng cân dưới 90 kg). Đặc biệt, Duy Tuyến hiện đã sở hữu tổng cộng 5 tấm HCV SEA Games.

Trọng tài không chấm điểm cho võ sĩ Việt Nam, động thái nóng của BHL và cái kết…- Ảnh 6.

Nguyễn Duy Tuyến giành HCV SEA Games thứ 5 trong sự nghiệp

ẢNH: NHẬT THỊNH

 

