SEA Games 33 ngày 17.12: Thể thao Việt Nam tăng tốc, cán mốc 64 HCV

Bắn cung tìm HCV đầu tiên ở SEA Games 33

Ở môn bắn cung, vào lúc 14 giờ cung thủ Triệu Huyền Điệp thi đấu chung kết nội dung cá nhân cung 1 dây nữ, chạm trán cung thủ Diananda (Indonesia). Thi đấu dưới điều kiện thời tiết vừa nắng vừa gió nhưng Triệu Huyền Điệp được kỳ vọng có được những pha bắn chuẩn xác nhằm mang về HCV cho đội tuyển bắn cung Việt Nam tại SEA Games 33.

Nữ cung thủ Triệu Huyền Điệp (trái) thi đấu chung kết bắn cung chiều nay

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đội tuyển bắn cung Việt Nam nỗ lực săn HCV ở SEA Games 33 ẢNH: BCVN

Ở môn đấu kiếm, các kiếm thủ Việt Nam tranh tài nội dung cá nhân nam kiếm 3 cạnh (Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Phước Đến), cá nhân nữ kiếm liễu (Nguyễn Thị Thu Phương, Hà Thị Vân Anh), cá nhân nam kiếm chém (Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Xuân Lợi). Vòng bán kết diễn ra từ 15 giờ, sau đó chung kết vào lúc 17 giờ.

Các VĐV Việt Nam còn tranh chấp huy chương ở các môn vật, muay, cờ vua, cử tạ...