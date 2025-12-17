Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

SEA Games 33 ngày 17.12: Thể thao Việt Nam tăng tốc, cán mốc 64 HCV

Thanh Niên
Thanh Niên
17/12/2025 12:45 GMT+7

Sau buổi sáng thi đấu bùng nổ, đến buổi thi chiều ngày 17.12, các bộ môn như vật, muay, pencak silat, đấu kiếm, bóng ném... liên tiếp 'ghi điểm' để giúp thể thao Việt Nam cán mốc 64 HCV tại SEA Games 33.

Tin mới nhất Tin cũ nhất

Bắn cung tìm HCV đầu tiên ở SEA Games 33

Ở môn bắn cung, vào lúc 14 giờ cung thủ Triệu Huyền Điệp thi đấu chung kết nội dung cá nhân cung 1 dây nữ, chạm trán cung thủ Diananda (Indonesia). Thi đấu dưới điều kiện thời tiết vừa nắng vừa gió nhưng Triệu Huyền Điệp được kỳ vọng có được những pha bắn chuẩn xác nhằm mang về HCV cho đội tuyển bắn cung Việt Nam tại SEA Games 33

SEA Games 33 chiều 17.12: Môn vật giành 3 HCV liên tiếp, Muay giành HCV 61 - Ảnh 2.

Nữ cung thủ Triệu Huyền Điệp (trái) thi đấu chung kết bắn cung chiều nay

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

SEA Games 33 chiều 17.12: Môn vật giành 3 HCV liên tiếp, Muay giành HCV 61 - Ảnh 3.

Đội tuyển bắn cung Việt Nam nỗ lực săn HCV ở SEA Games 33

ẢNH: BCVN

Ở môn đấu kiếm, các kiếm thủ Việt Nam tranh tài nội dung cá nhân nam kiếm 3 cạnh (Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Phước Đến), cá nhân nữ kiếm liễu (Nguyễn Thị Thu Phương, Hà Thị Vân Anh), cá nhân nam kiếm chém (Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Xuân Lợi). Vòng bán kết diễn ra từ 15 giờ, sau đó chung kết vào lúc 17 giờ. 

Các VĐV Việt Nam còn tranh chấp huy chương ở các môn vật, muay, cờ vua, cử tạ...

Tin liên quan

Thái Lan ám ảnh chung kết ‘tai tiếng’ SEA Games 32, cơ hội cho U.23 Việt Nam

Thái Lan ám ảnh chung kết ‘tai tiếng’ SEA Games 32, cơ hội cho U.23 Việt Nam

Cầu thủ xuất sắc của U.23 Thái Lan, tiền đạo Yotsakorn Burapha, người đang ghi 6 bàn tại giải năm nay, tỏ ra lo lắng vì vẫn còn nhớ thất bại cay đắng trước Indonesia năm 2023. Trận chung kết trước U.23 Việt Nam cực kỳ khó khăn.

SEA Games 33 sáng 17.12: Việt Nam đã giành được bao nhiêu HCV, đứng thứ mấy?

Bác sĩ làm VĐV kéo co tại SEA Games 33 và câu chuyện đầy thú vị

Khám phá thêm chủ đề

SEA Games 33 Xem trực tiếp SEA Games 33 Bắn cung Pencak silat
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận