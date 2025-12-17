Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Xúc động hình ảnh nữ võ sĩ Việt Nam tự nắn ngón chân vì giãn dây chằng, tiếp tục chiến đấu

Nghi Thạo
Nghi Thạo
(từ Thái Lan)
17/12/2025 13:04 GMT+7

Không thể giành chiến thắng trước đối thủ mạnh từ Indonesia, nhưng tấm HCB SEA Games của Dương Thị Hải Quyên vẫn lấp lánh, bởi ý chí kiên cường của một 'nữ chiến binh' nhỏ nhắn.

Đối đầu với võ sĩ đến từ cái nôi của pencak silat là Indonesia ở trận chung kết môn pencak silat hạng cân dưới 55 kg nữ, Dương Thị Hải Quyên đã gặp vô vàn khó khăn. Nhưng thử thách lớn nhất đến với cô không chỉ là đòn thế của đối phương, mà là chấn thương ập đến ngay trong thời khắc quan trọng nhất, khi võ sĩ Việt Nam đang nỗ lực xoay chuyển tình thế.

Xúc động hình ảnh nữ võ sĩ Việt Nam tự nắn ngón chân vì giãn dây chằng, tiếp tục chiến đấu- Ảnh 1.

Hải Quyên (phải) thi đấu đầy nỗ lực trước võ sĩ người Indonesia

ẢNH: NHẬT THỊNH

"Gãy rồi!"

Đáng chú ý, ở thời điểm vừa kết thúc hiệp đấu, Hải Quyên có dấu hiệu bị đau dữ dội ở bàn chân. Cô ra dấu với ban huấn luyện, tập tễnh bước ra rìa sàn đấu và thốt lên: "Gãy (ngón chân) rồi!".

Tuy nhiên, theo luật thi đấu vào thời điểm đó, võ sĩ không được phép nhận sự chăm sóc y tế trực tiếp từ bác sĩ trên sàn. Trong tình thế ngặt nghèo, khán giả đã chứng kiến một hình ảnh vừa xót xa vừa cảm phục: cô gái nhỏ nhắn tự ngồi xuống sàn, cắn răng dùng tay tự nắn lại ngón chân của mình theo sự hướng dẫn vọng vào từ nhân viên y tế Việt Nam đứng bên ngoài.

Xúc động hình ảnh nữ võ sĩ Việt Nam tự nắn ngón chân vì giãn dây chằng, tiếp tục chiến đấu- Ảnh 2.
Xúc động hình ảnh nữ võ sĩ Việt Nam tự nắn ngón chân vì giãn dây chằng, tiếp tục chiến đấu- Ảnh 3.

Ban đầu, Hải Quyên tưởng mình bị gãy ngón út

ẢNH: NHẬT THỊNH

Nỗ lực tự sơ cứu không thành công như ý muốn, Hải Quyên lắc đầu báo "vẫn đau lắm", nhưng cô quyết không bỏ cuộc. Nén nỗi đau, nữ võ sĩ Việt Nam lập tức quay trở lại thảm đấu. 

Chân đang đau nhưng Hải Quyên vẫn chịu đựng để vùng lên dồn ép đối thủ, liên tục tung đòn nhằm gỡ điểm số. Dù không thể lật ngược tình thế trước đối thủ quá già rơ và chấp nhận tấm HCB, nhưng tinh thần thi đấu quả cảm của Hải Quyên đã thực sự đã ghi điểm trong mắt người hâm mộ.

Xúc động hình ảnh nữ võ sĩ Việt Nam tự nắn ngón chân vì giãn dây chằng, tiếp tục chiến đấu- Ảnh 4.
Xúc động hình ảnh nữ võ sĩ Việt Nam tự nắn ngón chân vì giãn dây chằng, tiếp tục chiến đấu- Ảnh 5.
Xúc động hình ảnh nữ võ sĩ Việt Nam tự nắn ngón chân vì giãn dây chằng, tiếp tục chiến đấu- Ảnh 6.

Hải Quyên cắn răng tự nắn lại ngón út. Dù không thành công nhưng nữ võ sĩ Việt Nam vẫn vào sân tiếp tục thi đấu

ẢNH: NHẬT THỊNH

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, Hải Quyên được các bác sĩ chăm sóc. Bác sĩ nhận định VĐV Việt Nam bị giãn dây chằng chứ không phải gãy xương như lo sợ ban đầu. Thời điểm bác sĩ nắn ngón chân, Dương Thị Hải Quyên đã khóc như mưa vì đau đớn và cả những cảm xúc dồn nén sau trận chung kết.

Xem thêm bình luận