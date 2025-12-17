Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Nữ võ sĩ muay Việt Nam rút lui vì bị trọng tài xử ép ở SEA Games 33

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
17/12/2025 12:22 GMT+7

Tranh cãi liên quan đến công tác trọng tài tiếp tục xuất hiện tại SEA Games 33 khi đội tuyển muay Việt Nam quyết định rút võ sĩ Hoàng Khánh Mai khỏi trận bán kết hạng 45 kg diễn ra ngày 16.12 tại Bangkok (Thái Lan).

Đánh áp đảo nhưng đối thủ được cộng điểm liên tục

Trong cuộc đối đầu với Islay Erika Bomogao (Philippines), Khánh Mai là người chiếm ưu thế rõ rệt. Võ sĩ Việt Nam liên tục ra đòn chính xác, kiểm soát thế trận và có thời điểm khiến đối thủ phải ngã xuống sàn. Dù vậy, sau 2 hiệp đấu, các trọng tài vẫn chấm điểm chiến thắng cho đại diện Philippines.

Phản ứng trước quyết định này, ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam thể hiện sự không đồng tình. HLV Cổ Tấn Anh Linh là người trực tiếp đứng trên đài chỉ đạo Khánh Mai, trong khi HLV Nguyễn Huy Thịnh hỗ trợ phía dưới. Ông Thịnh sau đó ném chai nước lên sàn đấu nhằm phản đối phán quyết của trọng tài.

Nữ võ sĩ muay Việt Nam rút lui vì bị trọng tài xử ép ở SEA Games 33- Ảnh 1.

Khánh Mai (giáp đỏ) áp đảo VĐV Philippines nhưng bị xử thua liên tục

Nhận chỉ đạo từ ban huấn luyện, Hoàng Khánh Mai cúi đầu chào khán giả rồi chủ động rời khỏi sàn đấu Lumpinee, chấp nhận bỏ thi giữa chừng dù trọng tài nhiều lần yêu cầu cô quay lại tiếp tục trận đấu. Kết quả, Bomogao được xử thắng và giành quyền vào chung kết gặp Noon-Eiad Arissara của chủ nhà Thái Lan.

Nữ võ sĩ muay Việt Nam rút lui vì bị trọng tài xử ép ở SEA Games 33- Ảnh 2.

Khoảnh khắc Khánh Mai rời sàn đấu cùng HLV

ẢNH Chụp MÀN HÌNH

Quá nhiều bức xúc về công tác trọng tài ở SEA Games 33

Sự việc của Khánh Mai nối dài những tranh cãi liên quan đến các môn võ của Việt Nam tại SEA Games 33. Trước đó, ban huấn luyện đội tuyển taekwondo Việt Nam cũng đã gửi đơn kiện vì cho rằng các trọng tài thiên vị 2 VĐV Singapore ở nội dung quyền biểu diễn đôi nam nữ. Ở môn pencak silat, Vũ Văn Kiên cũng bị xử thua dù đang dẫn điểm trước Janjaroen Tinnapat (Thái Lan) tại bán kết hạng 60 kg dù đối thủ cố tình lao mặt vào cú đá của Văn Kiên để ăn vạ.

Nữ võ sĩ muay Việt Nam rút lui vì bị trọng tài xử ép ở SEA Games 33- Ảnh 3.

Vũ Văn Kiên cũng bị xử ép ở môn pencak silat

ẢNH: FBNV

Công bằng là yếu tố cốt lõi thể hiện tinh thần thượng võ của thể thao, nơi mọi VĐV bước vào thi đấu với niềm tin rằng kết quả sẽ được quyết định bằng năng lực và nỗ lực trên sàn đấu. Tuy nhiên, những tranh cãi liên tiếp tại SEA Games 33 cho thấy công tác trọng tài ở một số môn võ vẫn còn để lại nhiều dấu hỏi.

Khi các phán quyết thiếu sự thuyết phục, không chỉ VĐV mà cả ban huấn luyện và người hâm mộ đều khó tránh khỏi cảm giác bức xúc, từ đó ảnh hưởng đến hình ảnh và giá trị cốt lõi mà SEA Games hướng tới.

Sea games SEA Games 33 HOÀNG KHÁNH MAI Philippines xử ép trọng tài Muay thái
Xem thêm bình luận