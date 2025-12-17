HLV Kim rất tin U.23 Việt Nam sẽ đăng quang tại Rajamangala giống đàn anh, ‘nhắc nhẹ’ trọng tài...

HLV Kim Sang-sik tự tin U.23 Việt Nam sẽ lại đăng quang tại Rajamangala ảnh: Đồng Nguyên Khang

U.23 Việt Nam đã chuẩn bị rất tốt

Trưa 17.12, HLV Kim Sang-sik đã đại diện U.23 Việt Nam chia sẻ trong buổi họp báo trước trận chung kết SEA Games 33, nơi chúng ta sẽ đối đầu đội chủ nhà Thái Lan. Có thể thấy ông Kim rất tự tin và thoải mái nhờ quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng.

Nhà cầm quân sinh năm 1976 chia sẻ: "Đầu tiên, tôi rất vui khi U.23 Việt Nam đã có mặt tại trận chung kết SEA Games 33. Chúng tôi đến được trận đấu cuối cùng này là nhờ sự cổ vũ của người dân Việt Nam.

Đặc biệt, thành tích của đội bóng đến từ nỗ lực của các cầu thủ và sự hy sinh của tất cả các nhân sự trong đội. Tục ngữ Việt Nam có câu "Có công mài sắt có ngày nên kim", vì toàn đội đã nỗ lực hết mình, tôi hy vọng vào một kết quả tốt trong trận chung kết này".

Kỳ vọng trọng tài công tâm

HLV Kim Sang-sik cùng Lý Đức chụp hình cùng HLV Thawatchai và trung vệ Chanapach ảnh: Đồng Nguyên Khang

Cũng trong phần phát biểu của mình, HLV Kim Sang-sik đã nhắc lại chiến thắng của đội tuyển Việt Nam tại Rajamangala trong trận chung kết lượt về, qua đó đăng quang vô địch AFF Cup 2024 ngay trên sân nhà đối thủ.

Ông "nhắc nhở" người Thái: "Đội tuyển U.23 Thái Lan có lối chơi được tổ chức tốt và có nhiều cầu thủ có năng lực cá nhân, thể chất, tốc độ, kỹ thuật rất tốt. Tiền đạo Yotsakorn Burapha đã ghi nhiều bàn thắng bằng phong cách rất đa dạng ở giải đấu lần này, nên chúng tôi cũng cần phải để ý kỹ.

Cầu thủ Lý Đức ở đây và toàn thể hàng phòng ngự làm việc tốt thì chúng tôi mới có thể có kết quả tốt. Chúng tôi sẽ chuẩn bị thật tốt để có 1 trận thi đấu tốt.

Trận chung kết sẽ là cuộc đấu trí giữa HLV Kim Sang-sik và Thawatchai Damrong-Ongtrakul ảnh: Đồng Nguyên Khang

Trận chung kết ngày mai rất quan trọng với chúng tôi, tuy nhiên chúng tôi cũng có trận đấu tại VCK U.23 châu Á 2026 vào tháng 1 năm sau, nên tôi nghĩ điều quan trọng nhất là cả cầu thủ của cả 2 đội thi đấu an toàn không gặp chấn thương.

Vai trò của trọng tài cũng vô cùng quan trọng. Mong các trọng tài sẽ làm việc công tâm để bảo vệ các cầu thủ và tạo điều kiện để 2 đội chơi 1 cách công bằng, để trận đấu quan trọng ngày hôm nay có thể diễn ra một cách trọn vẹn nhất.

Tháng 1 năm nay, đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã nâng cao chiếc cúp vô địch ở sân vận động này. Tôi rất hy vọng rằng, trận đấu này các cầu thủ U.23 Việt Nam cũng sẽ có thể nâng cúp vô địch để khép lại một năm 2025 tốt đẹp".