Thú vị hình ảnh Hoàng hậu Suthida làm hoa tiêu, thuyền buồm Thái Lan bứt tốc: Sắp giành HCV SEA Games

Theo trang Khaosod, trong sáng 16.12, Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana đã có mặt tại Ocean Marina Pattaya (Q.Sattahip, tỉnh Chonburi) từ lúc 9 giờ 57 để nghe báo cáo chuyên môn, đánh giá điều kiện gió và dòng chảy trước khi bước vào các chặng đua quyết định của nội dung thuyền buồm hỗn hợp SSL47 tại SEA Games 33. Đây là ngày thi đấu thứ 2 ở nội dung thuyền buồm, nơi các đội tranh tài ở chặng đua số 4 và 5 nhằm tích lũy điểm số.

Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana giữ vai trò then chốt trên thuyền

Điểm nhấn đặc biệt nằm ở việc Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana không chỉ hiện diện mang tính nghi lễ, mà trực tiếp đảm nhiệm vị trí hoa tiêu trên thuyền. Đây là vị trí có vai trò then chốt, chịu trách nhiệm định hướng con thuyền theo hướng gió tối ưu, đưa thuyền tiếp cận phao tiêu với quãng đường ngắn và hiệu quả nhất. Trên chiếc thuyền buồm SSL47 dài khoảng 14,3 m, mọi thao tác đều đòi hỏi sự chính xác cao và khả năng phối hợp tuyệt đối giữa các thành viên.

Đội đua của Thái Lan đang có nhiều ưu thế để giành HCV với sự dẫn dắt của Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana ẢNH: THAIRATH SPORTS/FACEBOOK

Thuyền SSL47 sử dụng ba cánh buồm gồm buồm chính, buồm mũi và buồm spinnaker. Trong những thời điểm nước rút, cánh buồm spinnaker – được ví như “lá cờ tốc độ” mang biểu tượng Quốc kỳ Thái Lan – phải được giương lên và thu lại cực nhanh, tuyệt đối tránh để chạm mặt nước. Chỉ cần buồm sũng nước vài giây, tốc độ thuyền có thể giảm đáng kể.

"Khoảng 10 giờ 37, đội thuyền số 6 của Thái Lan chính thức xuất phát, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ đến từ Việt Nam, Philippines, Malaysia và Myanmar. Năm chiếc thuyền liên tục bám đuổi nhau trên vịnh Thái Lan, nơi những cơn gió mạnh và sóng lớn tạo ra thử thách không nhỏ. Trong điều kiện đó, Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana không chỉ chỉ đạo chiến thuật mà còn trực tiếp tham gia các công việc nặng trên thuyền như thu buồm, giữ thăng bằng bằng cách dồn trọng lượng cơ thể, giúp thuyền không bị nghiêng lật.

Đáng chú ý, dòng thuyền SSL không được trang bị dây an toàn như một số loại thuyền đua khác, khiến mỗi thao tác trên boong đều tiềm ẩn rủi ro. Điều này cho thấy yêu cầu rất cao về thể lực, kỹ năng và sự phối hợp đồng đội của các tay đua, trong đó vai trò hoa tiêu càng trở nên quan trọng", trang Khaosod mô tả.

Kết quả thi đấu phản ánh rõ sự vượt trội của đội chủ nhà. Ở chặng đua số 4, thuyền buồm Thái Lan về nhất, bỏ xa đội xếp sau là Philippines khoảng 40 giây. Sang chặng đua số 5, khoảng cách còn được nới rộng hơn khi đội Thái Lan về trước đội Malaysia tròn 1 phút, tạo lợi thế lớn trong cuộc đua tổng sắp.

CĐV Thái Lan có mặt đông đảo, cổ vũ Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana ẢNH: THAIRATH SPORTS/FACEBOOK

Sau khi hoàn thành 5 trong tổng số 8 chặng, đội tuyển thuyền buồm quốc gia Thái Lan tạm dẫn đầu bảng xếp hạng với chỉ 7 điểm phạt. Malaysia đứng thứ hai với 12 điểm phạt, còn Myanmar xếp thứ ba với 15 điểm. Theo điều lệ, đội có số điểm phạt thấp nhất khi kết thúc toàn bộ các chặng sẽ giành HCV nội dung thuyền buồm hỗn hợp SSL.

"Hình ảnh Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana trực tiếp làm hoa tiêu, sát cánh cùng các VĐV giữa sóng gió không chỉ tạo dấu ấn đặc biệt cho SEA Games 33, mà còn trở thành nguồn động viên lớn, tiếp thêm sự tự tin cho thuyền buồm Thái Lan trong hành trình chinh phục tấm HCV", trang Khaosod bày tỏ.