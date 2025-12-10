Nhà thiết kế đưa cảm hứng Nam Phương hoàng hậu vào trang phục thi Miss Charm 2025

Cảm hứng thiết kế từ Nam Phương Hoàng hậu và dấu ấn cung đình

Theo nhà thiết kế, khi nhắc đến Nam Phương hoàng hậu, người ta nhớ đến vị hoàng hậu cuối cùng của triều Nguyễn và cũng là biểu tượng thời trang hiếm có. Bà sở hữu vẻ đẹp hài hòa giữa sự đoan trang Á Đông và tinh thần hiện đại phương Tây. Hoàng hậu cũng góp phần quan trọng trong việc định hình áo dài hiện đại với cổ cao, tay dài, phom ôm và chất liệu mềm mại, mang đến vẻ thanh nhã mà vẫn uy nghi.

Việt cho biết nguồn cảm hứng cho Hậu Ấn Kim Hoa xuất phát từ hình ảnh Hoàng hậu trong chuyến công du châu Âu năm 1939. Khi xuất hiện trước phái đoàn quốc tế trong đại triều phục đỏ thêu rồng phượng và đội khăn vành cung đình, bà thể hiện phong thái điềm đạm và bản lĩnh văn hóa. Với Việt, đó là khoảnh khắc tiêu biểu cho sự giao thoa Đông - Tây đầy tự tin, xứng đáng trở thành tinh thần chủ đạo của thiết kế.

Bản vẽ của Hậu Ấn Kim Hoa ẢNH: NVCC

Từ hình tượng ấy, Việt muốn gửi gắm thông điệp về vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam: thanh lịch, tự chủ và giàu tri thức. Theo anh, trí tuệ chính là nét đẹp bền vững nhất, còn lòng nhân ái và bản lĩnh là sức mạnh mềm tạo nên phẩm giá của phụ nữ Việt qua nhiều thế hệ.

Để chuyển tải tinh thần cung đình vào thời trang, Việt lựa chọn việc mô phỏng kỹ nghệ sơn son thếp vàng, vốn dành cho kiến trúc và mỹ thuật truyền thống. Thách thức lớn nhất là biến một chất liệu cứng, nặng, dễ tổn hại thành bề mặt linh hoạt có thể chuyển động theo cơ thể người mẫu. Bộ trang phục được thực hiện trong hơn 700 giờ, từ khâu dựng phom, chuyển họa tiết đến hoàn thiện. Trong đó, công đoạn thếp vàng đòi hỏi sự tỉ mỉ tuyệt đối, bởi chỉ một sai sót nhỏ cũng ảnh hưởng đến toàn bộ bề mặt.

Á hậu Mai Ngô trong thiết kế Hậu Ấn Kim Hoa, với kỹ thuật mô phỏng sơn son thếp vàng được xử lý theo hướng hiện đại.

ẢNH: NVCC

Theo Việt, kiến trúc cung đình Huế được đưa vào bộ trang phục theo bố cục mô phỏng Điện Thái Hòa. Các lớp họa tiết long vân, hồi văn, triện văn, hoa sen, mai, cúc, mẫu đơn và những hình tượng linh thú như kim quy được sắp xếp theo trật tự từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Những họa tiết này được trích xuất từ tư liệu khảo sát trực tiếp tại Đại Nội Huế, bảo đảm giữ đúng tinh thần mỹ thuật cung đình.

Cân bằng bản sắc Việt và tiêu chuẩn trình diễn quốc tế

Để Hậu Ấn Kim Hoa vừa mang giá trị lịch sử vừa phù hợp với sân khấu quốc tế, Việt giữ tinh thần Nhật Bình và mỹ thuật vàng son triều Nguyễn nhưng xử lý theo hướng hiện đại. Phom dáng được nới rộng để tạo hiệu ứng thị giác mạnh khi trình diễn. Kết cấu nhiều lớp giúp trang phục có chiều sâu trong chuyển động. Họa tiết được tinh chỉnh sắc nét, sử dụng ánh kim mạnh để bắt sáng. Mấn và áo ngoài mang tính điêu khắc, tạo nên silhouette vương giả nhưng không nặng nề.

Chi tiết trang phục được thực hiện thủ công, thể hiện kỹ nghệ và tinh thần mỹ thuật cung đình Việt Nam. ẢNH: NVCC

“Á hậu Mai Ngô được xem là người truyền tải trọn vẹn tinh thần của thiết kế. Phong thái quyết đoán, nội lực và sự tự tin giúp cô thể hiện vẻ đẹp quyền quý mà hiện đại. Cấu trúc táo bạo của bộ trang phục, cùng chiếc mấn và tay áo phồng, tạo nên điểm nhấn mạnh trên sân khấu, giúp cô nổi bật giữa dàn thí sinh quốc tế”, Việt chia sẻ.

Với Hậu Ấn Kim Hoa, Nguyễn Quốc Việt đánh dấu bước phát triển quan trọng trong sự nghiệp. Từ thành công của Chiếu Cà Mau (trang phục cho Hoa hậu Ngọc Châu thi Miss Universe 2022), anh chuyển sang một hướng tiếp cận chiến lược hơn, không chỉ kể chuyện văn hóa mà còn tạo nên tuyên ngôn về bản sắc và quyền lực mềm Việt Nam.

Nhà thiết kế Nguyễn Quốc Việt ẢNH: NVCC

Theo nhà thiết kế, đưa chất liệu văn hóa Việt vào thời trang không chỉ là xu hướng mà còn là trách nhiệm. “Khi làm việc với di sản, nhà thiết kế không đơn thuần sáng tạo mà đang kể lại câu chuyện của nhiều thế hệ bằng ngôn ngữ mới”, Việt nói.

Với Hậu Ấn Kim Hoa, Việt sử dụng gấm dệt vân mây vàng, lụa tơ tằm Bảo Lộc, organza xử lý thủ công kết hợp kỹ thuật sơn son thếp vàng để vừa tôn trọng di sản vừa thể hiện tinh thần thời đại.

Theo Việt, thiết kế này là lời khẳng định về vẻ đẹp quyền lực và tinh hoa thủ công của văn hóa Việt. Anh kỳ vọng thông qua hành trình của Mai Ngô tại Miss Charm 2025, khán giả quốc tế sẽ nhớ đến Việt Nam bằng một câu chuyện văn hóa súc tích, mạnh mẽ và đầy kiêu hãnh.