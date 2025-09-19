Tổ ấm hạnh phúc của bác sĩ Đỗ Doãn Bách và nhà thiết kế Mai Thanh Huyền

Trong xã hội hôm nay, khi nhịp sống hiện đại cuốn con người vào guồng quay tất bật của công việc bộn bề, việc gìn giữ một gia đình hạnh phúc, đầm ấm, gắn bó yêu thương trở thành thước đo quan trọng của sự thành công.

Gia đình của bác sĩ tim mạch Đỗ Doãn Bách và nhà thiết kế thời trang Mai Thanh Huyền chính là một minh chứng tiêu biểu cho hình mẫu "gia đình trẻ" đầy năng động, trách nhiệm và hạnh phúc.

Hành trình yêu thương vượt qua thử thách

Câu chuyện tình yêu của anh Bách và chị Huyền bắt đầu từ thời cấp 3, khi cả hai còn là những cô cậu học trò đầy mơ mộng. Tuổi trẻ đã cho họ những kỷ niệm ngọt ngào, nhưng cũng đặt ra không ít thử thách. Sáu năm yêu xa là một chặng đường đầy khó khăn mà không phải đôi lứa nào cũng có thể vượt qua.

Giây phút hạnh phúc được ở bên nhau của vợ chồng anh Bách, chị Huyền ẢNH: NVCC

"Chúng tôi quen nhau khi tham gia sinh hoạt ở một câu lạc bộ tại Hà Nội từ hồi học cấp 3. Đến khi lên đại học tôi theo học y khoa tại Quảng Tây, Trung Quốc, nên có 6 năm xa cách", anh Bách chia sẻ.

Khoảng cách địa lý tưởng như sẽ làm phai nhạt tình cảm. Thế nhưng, bằng niềm tin, sự kiên nhẫn và tình yêu chân thành, họ đã vượt qua tất cả.

Năm 2017, anh chị chính thức về chung một nhà, khởi đầu cho một hành trình mới - hành trình vun đắp tổ ấm. Đến nay, cả hai đã dành hơn nửa quãng đời để đồng hành cùng nhau, xây dựng một gia đình hạnh phúc, là điểm tựa tinh thần vững chắc cho mỗi thành viên.

Anh Bách và chị Huyền đã có 2 con với một mái ấm hạnh phúc ẢNH: NVCC

Trong công việc, bác sĩ Đỗ Doãn Bách là một trong những gương mặt trẻ nổi bật của ngành y. Anh công tác tại Viện Tim mạch - Bệnh viện Bạch Mai, một môi trường đòi hỏi sự chuyên nghiệp, áp lực và cường độ cao. Ngoài giờ làm việc tại bệnh viện, anh còn tích cực tham gia các hoạt động khám chữa bệnh cộng đồng, đem kiến thức y khoa đến với những người dân còn khó khăn.

Đóng góp của anh đã được xã hội ghi nhận bằng hàng loạt giải thưởng và danh hiệu cao quý: Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2021, Thanh niên sống đẹp 2021, Vinh quang Việt Nam 2022, cùng nhiều bằng khen từ Chính phủ, Bộ Y tế, UBND TP.Hà Nội và TP.HCM vì những đóng góp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đặc biệt, năm 2023, anh được trao tặng Huy hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, một dấu ấn khẳng định sự cống hiến bền bỉ của tuổi trẻ ngành y.

Bác sĩ Đỗ Doãn Bách tham gia khám bệnh miễn phí tại cộng đồng ẢNH: NVCC

Bác sĩ Đỗ Doãn Bách (giữa) cùng các thầy thuốc trẻ trong chương trình Tình nguyện mùa đông - Xuân tình nguyện tại Hưng Yên năm 2025 ẢNH: NVCC

Bác sĩ Đỗ Doãn Bách có thành tích nổi bật khi tham gia chống dịch Covid-19 và trở thành Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 ẢNH: BẢO ANH

Tuy bận rộn, anh Bách vẫn luôn dành thời gian cho gia đình. Anh thường tranh thủ những khoảnh khắc hiếm hoi ngoài giờ làm để chơi cùng con, kể chuyện, dạy dỗ và đồng hành trong từng chuyến đi cộng đồng. Với anh, gia đình vừa là nơi để trở về, vừa là động lực để anh tiếp tục cống hiến cho xã hội.

Người vợ thầm lặng vun vén tổ ấm

Là hậu phương vững chắc của anh Đỗ Doãn Bách, chị Mai Thanh Huyền, làm việc tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ thời trang IVY MODA trong vai trò một nhà thiết kế. Nhiều năm liền, chị đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", ghi dấu sự cân bằng tuyệt vời giữa sự nghiệp và gia đình.

Trong gia đình, chị Huyền đảm đương mọi công việc nhà để chồng yên tâm với nghề y vốn nhiều áp lực. Những đêm anh Bách trực cấp cứu, chị vừa chăm sóc hai con, vừa thu xếp chu toàn việc nhà. Sự hy sinh lặng lẽ nhưng đầy yêu thương ấy đã trở thành điểm tựa cho chồng trên hành trình cống hiến.

Chị Huyền và con trai ẢNH: NVCC

Tổ ấm nhỏ của anh chị thêm rộn ràng với 2 cậu con trai đáng yêu: Đỗ Doãn Dương Khoa (sinh năm 2018) và Đỗ Doãn Phong Nguyên (sinh năm 2023). Dương Khoa là cậu bé thông minh, hiếu học, liên tục đạt danh hiệu học sinh xuất sắc tại Trường Archimedes Academy. Cậu bé luôn tò mò, thích khám phá thế giới và thường xuyên đặt ra những câu hỏi thú vị để cha mẹ cùng giải đáp.

Thành viên nhỏ tuổi nhất trong gia đình, Phong Nguyên, là em bé hoạt bát, tràn đầy năng lượng. Sự xuất hiện của cậu bé đã mang đến thêm tiếng cười, niềm vui cho cả gia đình, giúp tổ ấm thêm trọn vẹn.

Hai con trai đáng yêu của anh Bách, chị Huyền ẢNH: NVCC

Gia đình là điểm tựa của yêu thương và cống hiến

Với bác sĩ Đỗ Doãn Bách, mỗi thành công trong nghề nghiệp đều có bóng dáng sự hy sinh, đồng hành của vợ và con. Ngược lại, chị Mai Thanh Huyền tìm thấy trong gia đình sự bình yên để thêm sáng tạo trong công việc. Cả hai đều quan niệm: gia đình không chỉ là nơi trở về, mà còn là nơi tiếp thêm sức mạnh để dấn thân, cống hiến cho cộng đồng.

Những chuyến đi khám bệnh cộng đồng mà cả gia đình cùng tham gia chính là minh chứng sống động cho triết lý sống ấy. Các con từ nhỏ đã được nuôi dưỡng tinh thần sẻ chia, biết yêu thương và đồng cảm với những người kém may mắn. Đó là cách mà anh chị gieo mầm giá trị tốt đẹp cho thế hệ tiếp theo.

Trong thời đại mới, một gia đình trẻ tiêu biểu không chỉ dừng lại ở sự hạnh phúc, no ấm, mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội, sự cống hiến vì cộng đồng. Gia đình anh Đỗ Doãn Bách và chị Mai Thanh Huyền chính là hình mẫu như vậy. Họ vừa là những công dân tích cực, vừa là những người cha, người mẹ giàu tình yêu thương.