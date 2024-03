Phạm Quỳnh Anh: Gia đình hạnh phúc quan trọng hơn một lễ cưới

Phạm Quỳnh Anh tham gia truyền hình thực tế vì con gái FBNV

Tôi không áp lực các con chuyện học hành

* Xin chào ca sĩ Phạm Quỳnh Anh, chị có thể tiết lộ lý do vì sao tham gia chương trình Mẹ siêu nhân?

- Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh: Tôi nghĩ đây chính là cơ hội để tôi và con gái Tuệ An được trải nghiệm những điều cả hai mẹ con chưa từng thử. Nếu bình thường, mình có thể lựa chọn tham gia hoặc không tham gia một việc gì đó thì ở chương trình truyền hình thực tế mình bắt buộc phải dấn thân. Tôi cũng mong muốn con gái thoát ra khỏi vùng an toàn vì Tuệ An là một cô bé thận trọng, điều gì nằm trong vùng an toàn thì con mới làm, còn ngoài ra, con thường đắn đo rất nhiều. Tôi nghĩ trong cuộc sống nếu con thận trọng quá thì con có thể đánh mất cơ hội.

Về Tuệ An, kể cả trong mối quan hệ xung quanh, con đón nhận mọi thứ rất khác so với chị Tuệ Lâm. Con gái lớn là người vô tư, dễ dàng tin tưởng và dành sự chân thành cho mọi người nên tôi muốn con kiềm chế tính cách này một chút. Trong khi đó, tôi lại mong Tuệ An bớt đi sự nghiêm túc và thận trọng để cởi mở hơn trong các mối quan hệ xung quanh.

* Phạm Quỳnh Anh có thể chia sẻ những khó khăn khi ghi hình cùng con gái được không?

- Ngày ghi hình đầu tiên là đúng vào dịp cận Tết Giáp Thìn nên tâm lý lúc đó là đang muốn nghỉ tết. Nhưng chúng tôi lại gặp thử thách khó nhằn, đó là tôi phải tự chăm 3 con trong vòng 48 tiếng mà không được nhận một sự hỗ trợ nào cả. Khó khăn lúc này không đến từ Tuệ An mà từ em Zoey vì bé bị sốt đến 40,5 độ. Trong khi đó, tôi phải xoay xở mọi thứ từ việc nấu ăn cho các con, chăm con nhỏ bị ốm cộng với những thử thách mà chương trình đưa ra nên tình hình có hơi rối rắm...

Phạm Quỳnh Anh sẵn sàng đón nhận ý kiến của khán giả về cách nuôi dạy con NVCC

* Truyền hình thực tế khiến mọi người nhìn thấy được nhiều khoảnh khắc đời thường, chân thật nhất của Phạm Quỳnh Anh. Vậy chị có nghĩ mình sẽ phải tiết chế tính cách hay cảm xúc để giữ hình tượng?

- Tôi đã trải qua 2 ngày quay liên tiếp với nhiều thử thách, mình chỉ có thể gồng trong 2 hoặc 3 tiếng nhưng không thể làm như thế suốt 48 tiếng. Thật sự, mình chỉ giữ hình tượng một chút thôi rồi sẽ có những khoảnh khắc rối bời, chắc chắn rằng tôi không diễn được đâu.

* Chị có đặt kỳ vọng hay áp lực chuyện học tập đối với các con?



- Nói thật, tôi chưa bao giờ đặt áp lực chuyện học cho các con vì mình từng chứng kiến một số câu chuyện trong quá khứ cộng với một số bài báo về việc bố mẹ gây áp lực chuyện học hành cho con khiến tôi sợ hãi. Cho nên, tôi chỉ yêu cầu các con hãy trách nhiệm với việc mình đang làm. Bố mẹ có thể cho con học ở môi trường quốc tế để con trở thành công dân toàn cầu nhưng tôi chưa bao giờ áp lực điểm số cho các con. Tôi muốn con sống trách nhiệm và làm mọi việc với một sự tử tế, chứ tôi không áp lực con phải tài giỏi hay đứng đầu. Vì như thế sẽ khiến những đứa trẻ gồng lên để sống. Tôi chỉ muốn lắng nghe, tạo cho các con những điều kiện thoải mái để con bay cao vươn xa chứ tôi không bắt con sống trong không khí ngột ngạt với đầy những áp lực. Trong 3 đứa con, Tuệ Lâm có gen âm nhạc rất trội, con rất thích nhảy nhót, chơi đàn... Còn Tuệ An cũng thích âm nhạc, nhảy đẹp, hát hay và vẽ giỏi nhưng lại khiêm tốn hơn chị hai.

Phạm Quỳnh Anh cho biết bạn trai rất yêu thương hai con riêng của cô FBNV

Nếu tôi muốn, bạn trai sẵn sàng lộ diện

* Tuệ Lâm và Tuệ An đã biết mẹ là người nổi tiếng và có tìm kiếm mẹ trên mạng xã hội bao giờ chưa?

- Con gái lớn tìm kiếm rất nhiều thông tin về tôi và rất thích làm điều đó. Tôi chưa cho con chơi TikTok, vì tôi nghĩ các bé cần thêm một thời gian nữa để thấu hiểu về nền tảng này cũng như chắt lọc thông tin. Trong trường cũng có nhiều bạn biết Tuệ Lâm và Tuệ An là con của tôi, nhưng tôi không khiến các con tự mãn về điều này. Thay vào đó, tôi nói với các con rằng đây chính là yếu tố giúp các con phải sống tử tế và ý thức hơn trong việc học hành.

* Chị có bao giờ phải giải thích về những thông tin của mình trên báo với các con?

- Ngày xưa, dù tôi có một số vấn đề cá nhân và được báo chí đưa tin thì Tuệ Lâm cũng không bao giờ hỏi đến, bé rất tế nhị về chuyện này. Sau này, con cũng chọn cách đặt câu hỏi một cách tinh tế khi đọc được thông tin về mẹ trên báo, nhưng chỉ hỏi để biết chứ không cố gắng đào sâu hay hỏi xoáy mẹ. Bây giờ, các con chỉ lên báo tìm hình mẹ và lưu về máy.

Hai cô con gái Tuệ Lâm và Tuệ An của Phạm Quỳnh Anh có tính cách khác biệt nhau NVCC

* Hai cô con gái chấp nhận bạn trai mới của chị như thế nào?

- Bạn trai của tôi và hai con đã có thời gian khá dài để tìm hiểu lẫn nhau. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian đó tôi cũng có những lo lắng nhất định. Tôi hiểu rằng các con có những hoang mang vì đột nhiên mẹ có một người bạn mới, dẫu vậy tôi cảm thấy may mắn khi cuộc chạm trán đầu tiên giữa bạn trai với Tuệ Lâm và Tuệ An rất êm xuôi. Đến bây giờ khi nhìn lại, tôi thấy rằng anh ấy là người khéo léo trong việc thu phục nhân tâm, đó là biết cách chơi đùa cùng các con chứ không phải làm điều đó để cho tôi nhìn thấy. Điều này diễn ra trong một thời gian rất dài và tôi luôn quan sát để có những đánh giá đúng.

Dĩ nhiên, tôi không cố thể hiện là mình "cao giá" gì cả vì đến độ tuổi này rồi tôi chẳng cần gì cho mình nữa, nếu có yêu đương gì thì cũng phải có sự đồng thuận của cả gia đình. Nếu chỉ là tình yêu đôi lứa mà các con không đồng ý thì tôi cũng chẳng hạnh phúc.

* Khi chị thừa nhận mình có bạn trai, có rất nhiều tin đồn bủa vây chị. Lúc đó, cảm xúc của chị như thế nào khi đối mặt với những thông tin như thế?

- Tôi không có thói quen chia sẻ chuyện cá nhân lên mạng xã hội, đồng thời, nếu tôi cảm thấy đó là chuyện riêng tư thì tôi càng không thích nói vì tính cách của tôi hơi bướng bỉnh. Tôi nghĩ khán giả yêu mình bởi những sản phẩm âm nhạc và nếu tình yêu đó đủ lớn thì họ sẽ tôn trọng đời sống cá nhân và quyết định của tôi. Những khán giả yêu thương tôi sẽ không cố gắng đào bới thông tin xem người đó là ai và người đó có tốt hay không rồi mới quyết định tiếp tục ủng hộ tôi. Đó là về những yếu tố bên ngoài, còn tôi chắc chắn cũng có nhiều suy nghĩ. Tôi nghĩ bây giờ công bố danh tính bạn trai để làm gì trong khi cuộc sống hiện tại của chúng tôi đang rất vui. Chắc chắn khi công bố sẽ có nhiều lời bàn tán và liệu rằng chúng tôi có còn vui vẻ khi có quá nhiều tác động bên ngoài. Hơn thế nữa, bạn trai cũng không cần những thứ hào nhoáng đó mà chỉ cần gia đình hạnh phúc. Anh ấy cũng nói rằng nếu tôi muốn thì anh ấy có thể xuất hiện còn không thì thôi, chẳng có vấn đề gì cả.

* Chạm 40 tuổi và có 3 đứa con gái, Phạm Quỳnh Anh có mong muốn mình sẽ có một lễ cưới hoành tráng?

- Tôi cảm thấy điều này không quan trọng bằng việc có một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên cũng có những người cần một lễ cưới để có sự đồng thuận từ mọi người nhưng bây giờ tôi chỉ cần mình và bạn trai cùng nhau xây dựng cuộc sống gia đình vui vẻ, hơn là một cuộc sống vui vẻ trên mặt báo.

* Sau thời hoàng kim, nhiều người khó chấp nhận được việc mình không còn được khán giả chú ý nữa. Chị làm sao để vượt qua giai đoạn này?

- Tôi không phải là một người bảo thủ hay cố chấp. Đến bây giờ, tôi vẫn tin rằng mỗi người đều có một vị trí riêng của mình, khi họ rời khỏi vị trí đó và đến một nơi mới, có hoàn cảnh sống mới thì vẫn sẽ có chỗ cho họ. Sự tham vọng khiến cho chúng ta vô cùng mệt mỏi nên tôi chọn bình yên. Mọi chuyện xảy đến trong cuộc đời, tôi đều đón nhận và trải qua nó một cách tự nhiên. Thậm chí, có nhiều người nghĩ rằng trong quá khứ chắc tôi khổ lắm nhưng thật ra tôi không thấy khổ, tôi thấy đó là điều phải xảy ra. Có những lúc mình đứng trên đỉnh cao, cũng có những lúc mình phải nhường vị trí đó cho người khác. Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là mình ngừng cố gắng. Ví dụ, dù tôi hát nhà ballad nhưng tôi vẫn thích nghe nhạc của Wren Evan hoặc những thể loại âm nhạc các con yêu thích, cái gì đẹp hay thì mình cứ học hỏi. Từ đó, tôi dùng tư duy đó để hiểu các con và công việc của chính mình.

* Cảm ơn những chia sẻ của Phạm Quỳnh Anh!