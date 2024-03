Chia sẻ lý do cùng bé Tuệ An tham gia, Phạm Quỳnh Anh cho biết vì con gái thứ hai có tính cách trái ngược hoàn toàn với chị hai Tuệ Lâm, bé thường hay ngại ngùng. Vì vậy, cô muốn con trở nên hoạt bát và tự tin hơn khi gặp gỡ mọi người. "Con thận trọng và chỉ thể hiện tính cách rõ ràng khi ở trong vùng an toàn của chính mình. Cho nên, tôi hy vọng con gái cởi mở khi tham gia chương trình", giọng ca Bụi bay vào mắt tâm sự