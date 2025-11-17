Nam sinh thiết kế trang phục ‘Cửu Long Ẩn Vân’ dự thi Hoa hậu quốc tế 2025

Thiết kế này từng giành giải nhất cuộc thi trang phục văn hóa dân tộc tại Hoa hậu quốc gia Việt Nam 2024, mở đường cho hành trình bước ra sân khấu quốc tế.

Thiết kế khởi nguồn từ lời hứa và ký ức

Huy chia sẻ, nguồn cảm hứng lớn nhất để tạo nên "Cửu Long Ẩn Vân" khởi đầu từ một chuyến đi Huế. Khoảnh khắc đứng dưới trần lăng vua Khải Định và chiêm ngưỡng bức họa "Cửu Long Ẩn Vân" của nghệ nhân Phan Văn Tánh đã để lại trong nam sinh ấn tượng sâu sắc. Trong tranh, vẻ đẹp uy nghi, linh động của chín con rồng ẩn hiện giữa mây trời khiến Huy choáng ngợp và nhen nhóm ước mơ đưa hình ảnh ấy vào một sáng tạo của riêng mình.

“Ngay lúc đó, mình đã hứa với ba rằng sau này sẽ làm một bộ trang phục lấy ý tưởng từ chính bức họa này”, Huy kể. Lời hứa giản dị trở thành động lực để nam sinh thực hiện thiết kế như một cách lưu giữ ký ức và tri ân văn hóa dân tộc.

Nhà thiết kế Văn Thành Công (đầu tiên bên trái) và Huy (thứ hai từ phải sang) nhận giải trang phục văn hóa dân tộc đẹp nhất tại Hoa hậu quốc gia Việt Nam 2024 ẢNH: NVCC

Chọn hình tượng rồng làm chủ đạo, Huy lý giải rằng đây không chỉ là linh vật thiêng mà còn là biểu trưng của trí tuệ, hoàng quyền và mỹ thuật cung đình. Trong tâm trí Huy, hình ảnh rồng trong tranh tại lăng Khải Định luôn sống động như đang chuyển động trong mây, trở thành điểm nhấn dẫn dắt toàn bộ quá trình phát triển thiết kế từ phom dáng, họa tiết đến cách xử lý chất liệu.

Hành trình hoàn thiện "Cửu Long Ẩn Vân" kéo dài gần 2 năm. Năm đầu tiên, Huy dành để phác thảo và hoàn thiện phiên bản dự thi trong nước. Năm tiếp theo, anh tiếp tục chỉnh sửa kết cấu, chất liệu và nâng cấp chi tiết để phù hợp hơn với tiêu chuẩn quốc tế.

Kết nối nét đẹp văn hóa Việt với sân khấu sắc đẹp quốc tế

Trong suốt quá trình ấy, mỗi chi tiết đều đòi hỏi sự tỉ mỉ. Huy cho biết không có phần nào thật sự “dễ”, bởi tất cả đều cần sự kiên nhẫn để giữ trọn tinh thần uyển chuyển của hình tượng rồng, mây.

Bộ trang phục sử dụng gấm, lụa Thái Tuấn và các loại vải bắt sáng nhằm tạo chiều sâu và sự sang trọng. Huy kết hợp nhiều kỹ thuật thủ công như đính đá, kết ngọc trai, làm tua rua, in 3D cho phụ kiện mấn và vòng cổ. Gần 50 mét vải được xử lý, cắt may.

Khi chuẩn bị cho Hoa hậu quốc tế 2025, Huy phải tinh chỉnh lại kích thước một số chi tiết trang phục để vừa uy nghi, vừa tiện di chuyển trên sân khấu quốc tế. Nam sinh cho biết đã gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với Hoa hậu Kiều Duy để nắm rõ phong thái, dáng đi và thần thái biểu diễn, từ đó điều chỉnh trọng lượng, phom dáng và độ mềm rủ để tôn dáng người mặc.

Bộ trang phục văn hóa dân tộc "Cửu Long Ẩn Vân" trước đây được trình diễn tại Hoa hậu quốc gia Việt Nam 2024 ẢNH: NVCC

Theo Huy, trong tên gọi "Cửu Long Ẩn Vân", “Ẩn Vân” tượng trưng cho hình ảnh rồng ẩn trong mây, biểu tượng của khát vọng vươn tới trời cao, của sự hài hòa giữa con người, thiên nhiên và vũ trụ.

Huy kỳ vọng khán giả quốc tế có thể nhìn thấy “linh hồn” Việt Nam qua những mảng họa tinh xảo, cảm nhận sự giao hòa giữa truyền thống và hiện đại, cùng chiều sâu văn hóa của mỹ thuật cung đình.

Là sinh viên, việc nhận được trọng trách sáng tạo trang phục văn hóa dân tộc cho một đấu trường lớn mang đến cho Huy cả áp lực, lẫn động lực. Áp lực để làm thật chỉn chu khi đại diện cho văn hóa Việt, và động lực để nỗ lực học hỏi, sáng tạo hết mình.

Thiết kế này được Hoa hậu Kiều Duy trình diễn tại Hoa hậu quốc tế 2025 ẢNH: NVCC

Khi mang bộ trang phục này ra đấu trường quốc tế, Huy kỳ vọng người xem cảm nhận được tinh thần và bản sắc Việt qua từng chi tiết.

Huy nhắn nhủ tới Hoa hậu Kiều Duy đang thi đấu ở Nhật Bản: “Hãy luôn tự tin và tỏa sáng. Mỗi chi tiết của "Cửu Long Ẩn Vân" đều chứa đựng niềm tự hào văn hóa Việt. Với sự uyển chuyển và bản lĩnh của Duy, bộ trang phục sẽ sống động, kể trọn câu chuyện văn hóa mà mình gửi gắm”.

Người thầy hướng dẫn cho huy là nhà thiết kế Văn Thành Công cho biết gặp Huy lần đầu tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Anh nhận xét, dù khi ấy Huy còn thiếu kinh nghiệm, nhưng bù lại là năng khiếu nổi bật, tư duy thẩm mỹ tốt và hoài bão rõ ràng. Chính vì vậy, anh Công đã mời Huy về đội, tiếp tục động viên và thuyết phục học trò theo đuổi thêm vài cuộc thi.

Nhà thiết kế trẻ Nguyễn Song Huy ẢNH: NVCC

Trong quá trình phát triển "Cửu Long Ẩn Vân", thầy trò thường xuyên trao đổi để hoàn thiện từng chi tiết, trước khi anh Công quyết định chọn đây là bộ trang phục chính tranh tài tại phần thi trang phục văn hóa dân tộc Hoa hậu quốc gia Việt Nam 2024. Anh Công đánh giá Huy là người biết lắng nghe, kiên trì và giàu khả năng tìm tòi, đặc biệt đam mê khai thác nét đẹp văn hóa Việt Nam, nhất là áo dài.

Về hành trình tại Miss international, anh Công kỳ vọng: “Với sự nhiệt huyết của Hoa hậu Kiều Duy, cùng khả năng trình diễn linh hoạt dù sân khấu có bậc thang hay chi tiết trang phục phức tạp, đại diện Việt Nam sẽ tạo được hình ảnh đẹp trong mắt ban giám khảo”. Anh đặt niềm tin vào cơ hội cạnh tranh best national costume (trang phục đẹp nhất), đưa dấu ấn văn hóa Việt Nam lan tỏa mạnh mẽ trên sân khấu quốc tế.