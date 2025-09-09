Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Người thiết kế vương miện Miss Grand Vietnam 2025 là ai?

Thái Phúc
Thái Phúc
09/09/2025 13:30 GMT+7

Cách đây một năm, sau khi dừng chân ở top 10 cuộc thi thiết kế vương miện tại Miss Grand Vietnam 2024 (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam), Thế Bảo đã quyết tâm: “Năm sau quay lại phải thắng”. Và rồi chàng trai ấy đã làm được.

Từng thất bại tại cuộc thi thiết kế vương miện Miss Grand Vietnam 2024

Với quyết tâm đó, nhà thiết kế Bùi Thế Bảo (30 tuổi) và cộng sự Nguyễn Nguyên Bảo (35 tuổi) đã bắt tay vào làm lại từ đầu, lấy cảm hứng từ chính bản thiết kế cũ, chỉnh sửa từng chi tiết, thay đổi hoàn toàn bố cục và tinh thần để cho ra đời mẫu vương miện hiện tại. Thành quả là một thiết kế hội tụ cả chiều sâu văn hóa lẫn tính thẩm mỹ hiện đại tại Miss Grand Vietnam 2025.

Nhà thiết kế Bùi Thế Bảo và hành trình thiết kế vương miện Miss Grand Vietnam 2025 - Ảnh 1.

Vương miện Miss Grand Vietnam 2025 sau khi chế tác

ẢNH: NVCC

Sau hành trình dài nỗ lực, nhà thiết kế Bùi Thế Bảo và cộng sự Nguyễn Nguyên Bảo đã chính thức giành chiến thắng tại cuộc thi thiết kế vương miện cho Miss Grand Vietnam 2025. Đây không chỉ là một chiến thắng về chuyên môn mà còn là thành quả ngọt ngào của một quá trình theo đuổi đam mê không ngừng nghỉ.

Nhà thiết kế Thế Bảo tiết lộ nguồn cảm hứng chủ đạo của tác phẩm đến từ ba hình ảnh thiêng liêng gắn liền với người Việt: mặt trời, cây lúa và dòng phù sa. Theo anh, đó là những biểu tượng của sự sống, của lao động và sự trường tồn. "Đây như là câu chuyện văn hóa của người Việt, hình ảnh mặt trời, con người lớn lên cùng cây lúa và cây cối xanh tốt nhờ dòng phù sa. Tôi muốn gửi gắm tinh thần đó vào vương miện, để người đội nó mang theo cả hồn dân tộc Việt Nam ra thế giới", anh Thế Bảo nói.

Theo anh Thế Bảo, điểm đặc biệt nhất của thiết kế là biểu tượng mặt trời nằm ở chính giữa chói sáng, tỏa ánh hào quang ra xung quanh qua những chấu đỡ có cấu trúc xòe mạnh, mang đến cảm giác quyền lực, uy nghi nhưng vẫn mềm mại và thanh thoát.

Người thiết kế vương miện Miss Grand Vietnam 2025 là ai? - Ảnh 1.

Nhà thiết kế Bùi Thế Bảo (bên phải) và Nguyễn Nguyên Bảo

ẢNH: NVCC

Không bao giờ từ bỏ đam mê

Sau khi thiết kế, anh Thế Bảo và anh Nguyên Bảo làm mô hình giấy. Hai nhà thiết kế phối hợp đảm bảo rằng mô hình giấy phải hoàn thiện đúng với tinh thần thiết kế gốc. Sự tỉ mỉ, kỹ lưỡng trong những công đoạn đầu góp phần tạo nên thành công trọn vẹn cho chiếc vương miện năm nay. Sau khi chiến thắng, thiết kế của anh Thế Bảo và Nguyên Bảo được nhà tài trợ, đơn vị chế tác thành mẫu thật.

Trước đó, Thế Bảo từng ghi dấu ấn tại các đấu trường quốc tế với loạt thiết kế trang phục văn hóa dân tộc ở các cuộc thi hoa hậu như: "Miền đá nở hoa" hay "Thanh âm đại ngàn", và vương miện năm nay tiếp tục khẳng định vị thế của anh trong giới thời trang.

Dù đạt được thành công lớn, anh Nguyên Bảo khiêm tốn cho biết anh xem đây là dự án thiết kế vương miện đầu tiên và có thể là cuối cùng của mình. Anh chia sẻ: "Tôi thấy mình đã làm trọn vẹn ở mảng thiết kế vương miện. Tôi muốn dành thời gian cho thiết kế thời trang và trang phục văn hóa dân tộc, đó vẫn là đam mê cháy bỏng mà tôi sẽ tiếp tục theo đuổi". Sắp tới, anh sẽ tham gia cuộc thi thiết kế trang phục văn hóa dân tộc tại Miss Grand Vietnam 2025, với mong muốn mang thêm nhiều tác phẩm ý nghĩa ra sân chơi quốc tế.

"Mình từng thi và thất bại, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc. Nếu bạn đủ tin tưởng vào đam mê, đủ cố gắng và kiên trì, thành quả sẽ đến. Chiếc vương miện hôm nay là minh chứng cho điều đó", anh Nguyên Bảo và anh Thế Bảo nhắn nhủ người trẻ.

Là một trong những giám khảo chuyên môn, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam năm 2020 Phạm Ngọc Phương Anh bày tỏ sự ấn tượng sâu sắc với thiết kế vương miện này. Cô cho biết đã từng làm việc với anh Thế Bảo trong các cuộc thi thiết kế trang phục văn hóa dân tộc và luôn đánh giá cao sự chỉn chu, nghiêm túc trong cách làm nghề của anh. "Chiếc vương miện này không chỉ đơn thuần là sự lấp lánh của đá quý, mà còn gửi gắm thông điệp về lòng nhân ái, sự tự tin và khát vọng vươn ra thế giới, đúng với tinh thần của Miss Grand Vietnam. Khi được tận mắt chứng kiến bản thật, tôi thực sự ấn tượng", Á hậu Phương Anh nói.

