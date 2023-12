Vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 được thiết kế như thế nào?

Khi biết được ban tổ chức Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2023 khởi động cuộc thi thiết kế vương miện dành cho tân hoa hậu, á hậu, Thuyết đã cảm thấy rất hứng thú và mong muốn được thử sức. Thuyết cho biết chiếc vương miện và tiara (dành cho á hậu) được lấy ý tưởng chủ đạo từ hình ảnh cây tre tượng trưng cho cốt cách thanh cao và ý chí kiên cường của người Việt Nam.

Nguyễn Minh Thuyết nhận giải nhất cuộc thi thiết kế vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 NVCC

“Trong quá trình thiết kế mình gặp khó khăn ở việc đặt để các chi tiết sao cho hài hòa, tinh tế. Tre rất cứng cáp, thẳng đứng nên phải làm sao để trông không bị khô cứng mà vẫn giữ được hình tượng vốn có là điều mình luôn trăn trở trong nhiều ngày. Trong quá trình hiện thực hóa bản vẽ của vương miện, mình đã được ban tổ chức và đơn vị chế tác góp ý chỉnh sửa để tối ưu được việc ứng dụng vào thực tế, đồng thời phù hợp với tinh thần của cuộc thi năm nay”, Thuyết cho biết.

Bản vẽ thiết kế vương miện và tiara do Minh Thuyết thực hiện NVCC

Vương miện và tiara được Thuyết vẽ thiết kế vào tháng 10.2023. Chàng trai này chỉ dành 2 ngày để lên ý tưởng và vẽ phác thảo mẫu vương miện mang đi dự thi. Chiếc vương miện “Tre’15 the crown” (Vương miện cho hoa hậu) và “Tre’15 the tiara” (tiara cho á hậu) đã được đơn vị chế tác kim cương Ngọc Châu Âu phát triển, thực hiện mẫu thật từ bản vẽ thiết kế mang tên "The symphony of galactic flow" của Thuyết.

Cận cảnh chiếc vương miện “Tre’15 the crown” NVCC

“Vương miện là sự hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại. Chiếc vương miện tôn vinh giá trị cốt lõi của người phụ nữ như: công, dung, ngôn, hạnh… đồng thời đặt kỳ vọng tân hoa hậu sẽ tạo ra những dự án nhân ái đóng góp cho xã hội. Ngoài ra, chiếc vương miện và tiara sẽ được sử dụng cho đêm chung kết, đồng thời cũng là kỷ niệm 15 năm tổ chức cuộc thi, mang ý nghĩa mở ra một kỷ nguyên nhan sắc mới”, Thuyết chia sẻ.

Tiara dành cho á hậu (cuộc thi năm nay chỉ chọn 1 á hậu) NVCC

Ngoài sáng tạo ra vương miện, Thuyết còn gây ấn tượng với những đồ án thiết kế thời trang độc đáo. Điển hình như đồ án tốt nghiệp “Thời trang ý niệm phản ánh sự phân cấp trong xã hội hiện đại thông qua hình ảnh người lao động tại TP.HCM hoa lệ”, Thuyết đã có những cảm nhận sâu sắc, đồng cảm với họ thông qua những mẫu thiết kế thời trang.

Một mẫu thiết kế ấn tượng trong bộ sưu tập "Chốn phồn hoa" của Minh Thuyết NVCC

“Dù đời sống đã rất phát triển nhưng bên cạnh đó vẫn còn nhiều hoàn cảnh khó khăn, chật vật mưu sinh. Người ta nói TP.HCM hoa lệ, hoa cho người giàu và lệ thuộc về dân nghèo. Mình mong muốn tôn vinh hình ảnh một thành phố bình dị trong đó có nét đẹp lao động của những người nghèo… thông qua thời trang”, Thuyết chia sẻ.

Một mẫu thiết kế ấn tượng do Minh Thuyết thực hiện NVCC

Thuyết cho biết chiến thắng tại cuộc thi thiết kế vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 là một điều bất ngờ và vinh dự. Đây được xem là sự công nhận cho những cố gắng trong suốt hành trình theo đuổi giấc mơ thời trang của Thuyết và là động lực để nhà thiết kế trẻ phát triển hơn trong tương lai.

Thạc sĩ Lương Thị Minh Hoa, giảng viên Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, hướng dẫn đồ án tốt nghiệp cho Minh Thuyết chia sẻ: “Khi thấy Thuyết chiến thắng tại cuộc thi thiết kế vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, tôi thấy rất vui mừng và tự hào. Tôi đánh giá rất cao mẫu vương miện này vì tính thẩm mỹ và mang ý nghĩa sâu sắc. Hình ảnh cây tre truyền tải vào trong thiết kế vương miện mang ý nghĩa của sự khiêm tốn và trung thực mà các cuộc thi sắc đẹp hiện nay cần có ở người phụ nữ, ngoài những tiêu chí về vẻ đẹp hình thể, tri thức”.

Thạc sĩ Minh Hoa nói thêm: “Minh Thuyết có đam mê và bản năng nghệ thuật tốt. Chính vì vậy, mà trong việc làm sáng tạo, các sản phẩm thiết kế luôn có những giải pháp rất thẩm mỹ và mang màu sắc cá nhân độc đáo. Bên cạnh đó là khả năng nhạy bén với thị trường nên sản phẩm thiết kế của Thuyết luôn đáp ứng được nhu cầu khách hàng. Thuyết có cảm quan tốt, vì vậy các sản phẩm thiết kế rất sáng tạo, đồng thời mang tính ứng dụng cao”.