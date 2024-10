Nam sinh tiết lộ về thiết kế vương miện Hoa hậu Hoàn vũ quốc tế 2024

Trần Chí Nguyên yêu thích cái đẹp và có năng khiếu trong lĩnh vực hội họa. Chuyên ngành của nam sinh là nghệ thuật số, vì vậy thuận lợi trong việc thiết kế, sáng tạo ra những ấn phẩm sách, vương miện.



Trần Chí Nguyên, sinh viên ngành nghệ thuật số Trường ĐH Hoa Sen ẢNH: NVCC

"Mình muốn tham gia cuộc thi thiết kế vương miện Hoa hậu Hoàn vũ quốc tế 2024 để khẳng định bản thân và áp dụng các kiến thức được học ở bậc đại học. Mình cũng muốn tìm kiếm một danh hiệu, thành tựu đáng nhớ và là bước đệm cho tương lai", Nguyên chia sẻ về lý do tham gia cuộc thi thiết kế vương miện Hoa hậu Hoàn vũ quốc tế 2024.

Thiết kế mang tên "Impactful crown" (tạm dịch: vương miện sức mạnh hoàn vũ) được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp và sức mạnh vũ trụ.

Theo Nguyên, vương miện có viên kim cương xanh lục ở trung tâm, tượng trưng cho sự hoàn hảo và vĩnh cửu. Những thanh bạch kim chắc chắn, được cách điệu mô phỏng tia sáng lấp lánh, tỏa ra từ trung tâm, đại diện cho ánh sáng vô tận và không biên giới. Phần chân vương miện được tạo thành từ những đường nét mạnh mẽ, uyển chuyển, tượng trưng cho dòng chảy của thời gian và sự vận động không ngừng của vạn vật trong vũ trụ. Phần logo Miss Cosmo được đặt ở trung tâm.

Dựng hình 3D của tác phẩm để thuận tiện cho việc chế tác ẢNH: NVCC

"Thiết kế này tôn vinh sự tự tin, trí tuệ và vẻ đẹp của người phụ nữ hiện đại. Đồng thời gửi gắm thông điệp về sự phát triển và ảnh hưởng tích cực của họ trong xã hội", Nguyên chia sẻ.

Nguyên cho biết đã mất khoảng một tuần để lên ý tưởng, vẽ phác thảo đơn giản cho đến hình minh họa hoàn chỉnh chiếc vương miện trên máy tính bảng. Sau đó dựng phiên bản 2D trên phần mềm photoshop. Sau đó, Nguyên được bạn bè trợ giúp tạo nên phiên bản 3D, mô phỏng vương miện trong thực tế bằng chất liệu giấy. Trong quá trình thiết kế chiếc vương miện này, Nguyên đã tham khảo ý kiến của một số người bạn để hoàn thiện một cách chỉn chu, hoàn hảo nhất.

Nguyên cho biết trong quá trình sáng tác, việc chỉnh sửa và lắng nghe ý kiến là điều cần thiết để đảm bảo tác phẩm phù hợp với thị hiếu. Tuy nhiên, khi đứng trước quá nhiều ý kiến đóng góp của mọi người về thiết kế, đòi hỏi Nguyên phải tỉnh táo để chọn lọc và giữ vững được lập trường, tính cá nhân.

Nguyên kể: "Mình cảm thấy may mắn khi bản vẽ đầu tiên được công chúng đón nhận nồng nhiệt trên mạng xã hội. Điều này đã tạo động lực lớn cho mình trong việc hoàn thiện sản phẩm". Ngoài tác phẩm chiến thắng, Nguyên còn có thêm một tác phẩm dự thi khác mang tên "Celestial wings of the crown" (tạm dịch: đôi cánh hoàn vũ) cũng nhận được sự yêu thích từ công chúng.

Vương miện sau khi chế tác ẢNH: NVCC

Khi nhận được thông báo chiến thắng cuộc thi thiết kế vương miện, Nguyên đã có cơ hội trao đổi với ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ quốc tế 2024 và đơn vị chế tác, thương hiệu kim cương Ngọc Châu Âu. Nguyên đã cung cấp thêm dữ liệu dựng hình 3D của tác phẩm để thuận tiện cho việc chế tác. Sự hợp tác này đã mang lại cho Nguyên nhiều bài học quý giá về sự chuyên nghiệp. "Mình rất khâm phục và ngưỡng mộ tay nghề của đơn vị chế tác. Khi nhìn thấy thành phẩm ngoài đời thực, mình đã vỡ òa trong niềm hạnh phúc", Nguyên chia sẻ.

Khác với vương miện của những cuộc thi hoa hậu khác được thiết kế mới mỗi năm thì "Impactful crown" sẽ được trao luân lưu cho người đăng quang trong suốt 10 năm tới. "Nếu theo như thời gian được ban tổ chức công bố thì nhà chế tác chỉ có vỏn vẹn 1 tháng để hoàn tất hết tất cả quy trình để tạo ra thành phẩm vương miện", Nguyên nói.

Nguyên cho biết chiến thắng này là dấu mốc quan trọng để phát triển sự nghiệp thiết kế đồ họa, họa sĩ minh họa trong tương lai. Ngoài ra, đây còn là một món quà mà Nguyên muốn dành tặng cho mẹ. Nguyên nói: "Một bà mẹ đơn thân đã rất dũng cảm, mạnh mẽ ở một vùng quê tại tỉnh An Giang, làm việc vất vả lo cho con được đi học. Bà không được học nhiều, nhưng trong giấc mơ của mẹ luôn nghĩ về sự thành công của mình thông qua giáo dục".

Trước khi thiết kế vương miện Hoa hậu Hoàn vũ quốc tế 2024, Nguyên có cơ hội hợp tác với một số đơn vị xuất bản để sáng tạo ra bìa sách. Một số bìa sách nổi bật mà Nguyên đã thực hiện như: Mật mã thành công, Hoàng Lê nhất thống chí, Việt Nam thi văn hợp tuyển…

Thạc sĩ Phan Vũ Linh, Giám đốc chương trình nghệ thuật số Trường ĐH Hoa Sen, nhận xét: "Nguyên rất siêng năng, trau chuốt tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ cho sản phẩm, dù là đồ án nhỏ hay lớn. Tôi đánh giá rất cao ở Nguyên tinh thần sáng tạo và khả năng tạo ra sản phẩm học tập một cách chỉn chu, hoàn thiện".