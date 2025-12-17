Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

'U.23 Việt Nam sẽ khiến Thái Lan gục ngã...': FPT Play công chiếu ở tỉnh, thành nào?

Văn Trình
17/12/2025 11:41 GMT+7

Trận tranh HCV bóng đá nam SEA Games 33 giữa U.23 Việt Nam và U.23 Thái Lan sẽ được FPT Play tổ chức công chiếu tại 15 địa điểm công cộng trên 14 tỉnh, thành, tạo nên ngày hội bóng đá sôi động cho người hâm mộ cả nước.

"Nếu không cẩn trọng, U.23 Thái Lan sẽ cay đắng nhìn U.23 Việt Nam giành HCV SEA Games 33"

Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa U.23 Việt Nam và U.23 Thái Lan diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 18.12 trên sân Rajamangala. Giới chuyên môn nhận định, đây không đơn thuần là màn so tài tranh HCV, mà còn mang ý nghĩa biểu tượng cho cuộc đua khẳng định vị thế số một của bóng đá trẻ Đông Nam Á ở thời điểm hiện tại. 

Hành trình vào chung kết SEA Games 33 của U.23 Việt Nam không quá ồn ào, nhưng cho thấy rõ sự trưởng thành về bản lĩnh và tư duy thi đấu. Những nghi ngờ ban đầu dần được hóa giải khi thầy trò HLV Kim Sang-sik biết cách chơi chặt chẽ, kiểm soát tốt thế trận và tung ra đòn quyết định đúng thời điểm. Chiến thắng thuyết phục ở bán kết (thắng U.23 Philippines 2-0 với những bàn thắng ở phút cuối) là minh chứng cho bản lĩnh của U.23 Việt Nam. 

Ở phía đối diện, U.23 Thái Lan bước vào trận tranh HCV với vị thế ứng viên hàng đầu. Đội chủ nhà sở hữu lực lượng đồng đều, lối chơi giàu năng lượng và luôn biết cách gây áp lực lên đối thủ. Tuy nhiên, con đường vào chung kết của “Voi chiến trẻ” cũng để lại những dấu hỏi nhất định, khiến cuộc đối đầu cuối cùng trở nên khó lường.

U.23 Việt Nam giữ nhịp hưng phấn, sẵn sàng cho thử thách cuối cùng

"Yếu tố lịch sử càng làm trận chung kết thêm đặc biệt. Thái Lan là thế lực thống trị bóng đá nam SEA Games với 16 lần vô địch, từng nhiều năm là nỗi ám ảnh với Việt Nam. Nhưng trong những lần đối đầu gần đây, U.23 Việt Nam đã cho thấy sự tự tin và bản lĩnh khác hẳn. Nếu không cẩn trọng, U.23 Thái Lan hoàn toàn có thể gục ngã, cay đắng nhìn U.23 Việt Nam giành HCV", trang Thairath đánh giá.

'U.23 Việt Nam sẽ khiến Thái Lan gục ngã...': FPT Play công chiếu ở tỉnh, thành nào?- Ảnh 1.

U.23 Việt Nam quyết tâm giành HCV SEA Games 33

ẢNH: FPT PLAY

FPT Play công chiếu trận chung kết của U.23 Việt Nam tại 14 tỉnh, thành phố

Bên cạnh việc tường thuật trực tiếp trên các nền tảng số, FPT Play tiếp tục triển khai chuỗi hoạt động cộng đồng quy mô lớn khi tổ chức công chiếu trận chung kết tại 15 địa điểm thuộc 14 tỉnh, thành phố trên cả nước. Các điểm trình chiếu được đặt tại những không gian công cộng như quảng trường, công viên, trung tâm văn hóa ở Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Nghệ An, Quảng Trị, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh, TP.HCM, Cần Thơ và Đồng Tháp.

Theo kế hoạch, sự kiện sẽ mở cửa đón người hâm mộ từ 18 giờ cho đến khi trận đấu kết thúc. Ngoài việc theo dõi màn so tài đỉnh cao trên màn hình LED cỡ lớn, khán giả còn có thể check-in, tham gia các hoạt động bên lề và hòa mình vào bầu không khí bóng đá cuồng nhiệt, không kém gì trên các khán đài sân Rajamangala.

Đại diện FPT Play cho biết, chuỗi công chiếu chung kết SEA Games 33 là nỗ lực nhằm đưa bóng đá đến gần hơn với người hâm mộ, đồng thời tạo không gian để cổ động viên cùng sát cánh, tiếp thêm tinh thần cho các tuyển thủ U.23 Việt Nam trong trận đấu mang tính lịch sử. Trước đó, đơn vị này cũng đã triển khai chiến dịch trực tuyến thu thập 10.000 lời chúc từ người hâm mộ gửi tới Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games Thailand 2025.

'U.23 Việt Nam sẽ khiến Thái Lan gục ngã...': FPT Play công chiếu ở tỉnh, thành nào?- Ảnh 2.

Những điểm chiếu cụ thể trên toàn quốc

ẢNH: FPT PLAY

Trận chung kết sắp tới đánh dấu lần thứ 6 Việt Nam và Thái Lan chạm trán nhau ở vòng đấu cuối cùng của môn bóng đá nam SEA Games. Đây tiếp tục là cuộc đối đầu nhiều duyên nợ giữa hai nền bóng đá hàng đầu khu vực. Nếu giành chiến thắng, U.23 Việt Nam sẽ tái lập kỳ tích từng làm được tại SEA Games 2019 và 2021 (thi đấu năm 2022), khi bóng đá nam Việt Nam giành hai HCV liên tiếp.

Trong bối cảnh người hâm mộ cả nước đang hướng về trận “derby Đông Nam Á”, những điểm công chiếu do FPT Play tổ chức hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm, góp phần tạo nên làn sóng cổ vũ mạnh mẽ cho U.23 Việt Nam trên hành trình chinh phục đỉnh cao SEA Games.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại http://fptplay.vn hoặc tại Ứng dụng FPT Play dành cho các thiết bị Smart TV, Smart Phone, FPT Play Box. 

Việc Hoàng hậu Thái Lan Suthida Bajrasudhabimalalakshana trực tiếp xuống thuyền, giữ vai trò hoa tiêu đã tạo nên hình ảnh đặc biệt tại SEA Games 33. Trên vùng biển Pattaya đầy sóng gió, đội thuyền buồm Thái Lan đã bứt phá mạnh mẽ, giành chiến thắng liên tiếp ở ngày thi đấu thứ hai để vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp.

