Xạ thủ Việt Nam bắn ‘vàng’ 25 m súng ngắn đồng đội nữ, ai giỏi hơn Trịnh Thu Vinh!

Trịnh Thu Vinh phong độ đỉnh cao, giành 3 HCV, phá 2 kỷ lục SEA Games

Bộ ba Nguyễn Thùy Dung – Nguyễn Thùy Trang – Trịnh Thu Vinh đã thi đấu đầy bản lĩnh, vượt qua áp lực để xếp hạng nhất chung cuộc, bỏ xa các đối thủ mạnh trong khu vực.

Ở nội dung này, đội tuyển Việt Nam cho thấy sự ổn định đáng nể ngay từ những loạt bắn đầu tiên. Cả ba xạ thủ đều duy trì phong độ tốt, từng viên đạn đều thể hiện sự chính xác và lạnh lùng cần thiết ở đấu trường SEA Games. Kết quả chung cuộc, Việt Nam giành HCV, trong khi HCB thuộc về Indonesia và HCĐ thuộc về Thái Lan.





Trịnh Thu Vinh (giữa), Nguyễn Thùy Trang (bìa trái) và Nguyễn Thùy Dung thi đấu xuất sắc Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Chiến thắng này càng trở nên ý nghĩa khi Trịnh Thu Vinh tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu của bắn súng Việt Nam tại kỳ đại hội lần này. Trước đó, xạ thủ trẻ tài năng này đã giành HCV cá nhân nội dung súng ngắn 10 m, đồng thời cùng Nguyễn Thùy Trang đoạt HCV nội dung đôi nữ.

Đáng chú ý, Thu Vinh còn phá tới 2 kỷ lục SEA Games, một thành tích đặc biệt xuất sắc, cho thấy đẳng cấp vượt trội và sự trưởng thành vượt bậc của cô. Không chỉ là câu chuyện của riêng Thu Vinh, tấm HCV đồng đội 25 m súng ngắn nữ còn phản ánh chiều sâu lực lượng và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của bắn súng Việt Nam.

Nguyễn Thùy Dung và Nguyễn Thùy Trang đã thi đấu chắc chắn, hỗ trợ hoàn hảo cho nhau, góp phần tạo nên chiến thắng thuyết phục. Với những gì đã thể hiện, các xạ thủ nữ Việt Nam không chỉ mang về những tấm huy chương quý giá mà còn tiếp thêm niềm tin và cảm hứng cho người hâm mộ. SEA Games 33 đang chứng kiến một Trịnh Thu Vinh bùng nổ, và một đội tuyển bắn súng Việt Nam đầy khát vọng, bản lĩnh và sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới.

