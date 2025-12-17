Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

Xạ thủ Việt Nam bắn ‘vàng’ 25 m súng ngắn đồng đội nữ, ai giỏi hơn Trịnh Thu Vinh!

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
17/12/2025 10:51 GMT+7

Các xạ thủ nữ Việt Nam tiếp tục mang về tin vui lớn cho bắn súng nước nhà khi xuất sắc giành HCV nội dung 25 m súng ngắn đồng đội nữ tại SEA Games 33 vào sáng nay (17.12).

Trịnh Thu Vinh phong độ đỉnh cao, giành 3 HCV, phá 2 kỷ lục SEA Games

Bộ ba Nguyễn Thùy Dung – Nguyễn Thùy Trang – Trịnh Thu Vinh đã thi đấu đầy bản lĩnh, vượt qua áp lực để xếp hạng nhất chung cuộc, bỏ xa các đối thủ mạnh trong khu vực. 

Ở nội dung này, đội tuyển Việt Nam cho thấy sự ổn định đáng nể ngay từ những loạt bắn đầu tiên. Cả ba xạ thủ đều duy trì phong độ tốt, từng viên đạn đều thể hiện sự chính xác và lạnh lùng cần thiết ở đấu trường SEA Games. Kết quả chung cuộc, Việt Nam giành HCV, trong khi HCB thuộc về Indonesia và HCĐ thuộc về Thái Lan. 


Xạ thủ Việt Nam bắn ‘vàng’ 25 m súng ngắn đồng đội nữ, ai giỏi hơn Trịnh Thu Vinh!- Ảnh 1.

Trịnh Thu Vinh (giữa), Nguyễn Thùy Trang (bìa trái) và Nguyễn Thùy Dung thi đấu xuất sắc

Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Chiến thắng này càng trở nên ý nghĩa khi Trịnh Thu Vinh tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu của bắn súng Việt Nam tại kỳ đại hội lần này. Trước đó, xạ thủ trẻ tài năng này đã giành HCV cá nhân nội dung súng ngắn 10 m, đồng thời cùng Nguyễn Thùy Trang đoạt HCV nội dung đôi nữ. 

Đáng chú ý, Thu Vinh còn phá tới 2 kỷ lục SEA Games, một thành tích đặc biệt xuất sắc, cho thấy đẳng cấp vượt trội và sự trưởng thành vượt bậc của cô. Không chỉ là câu chuyện của riêng Thu Vinh, tấm HCV đồng đội 25 m súng ngắn nữ còn phản ánh chiều sâu lực lượng và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của bắn súng Việt Nam. 

Nguyễn Thùy Dung và Nguyễn Thùy Trang đã thi đấu chắc chắn, hỗ trợ hoàn hảo cho nhau, góp phần tạo nên chiến thắng thuyết phục. Với những gì đã thể hiện, các xạ thủ nữ Việt Nam không chỉ mang về những tấm huy chương quý giá mà còn tiếp thêm niềm tin và cảm hứng cho người hâm mộ. SEA Games 33 đang chứng kiến một Trịnh Thu Vinh bùng nổ, và một đội tuyển bắn súng Việt Nam đầy khát vọng, bản lĩnh và sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới.

Khám phá thêm chủ đề

Trịnh Thu Vinh Thu Vinh Việt Nam Thái Lan Indonesia Bắn súng Sea games
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận