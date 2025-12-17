Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Từng tập thuyền... trên cạn vì dịch Covid-19, tay chèo 19 tuổi Hồ Thị Duy giành HCV thứ 4 cho rowing

Quang Tuyến
Quang Tuyến
17/12/2025 11:40 GMT+7

Sáng 17.12, rowing Việt Nam tiếp tục đón tin vui khi tay chèo trẻ Hồ Thị Duy (19 tuổi, Bạc Liêu) thi đấu xuất sắc, giành HCV nội dung thuyền đơn nữ hạng nhẹ, mang về tấm HCV thứ 4 cho đội tuyển rowing Việt Nam tại SEA Games 33.

Trên đường đua xanh, Hồ Thị Duy thể hiện bản lĩnh đáng nể của một VĐV trẻ. Duy duy trì nhịp chèo ổn định, bứt tốc mạnh mẽ ở giai đoạn quyết định để cán đích đầu tiên, bỏ lại các đối thủ phía sau. Chiến thắng này là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của tay chèo sinh năm 2006.

Từng tập thuyền... trên cạn vì dịch Covid-19, tay chèo 19 tuổi Hồ Thị Duy giành HCV thứ 4 cho rowing- Ảnh 1.

Hồ Thị Duy giành HCV SEA Games ở tuổi 19

Ảnh: Bùi Lượng

Từng tập thuyền... trên cạn vì dịch Covid-19, tay chèo 19 tuổi Hồ Thị Duy giành HCV thứ 4 cho rowing- Ảnh 2.

Hồ Thị Duy được phát hiện và chiêu mộ từ khi còn học lớp 6 tại Bạc Liêu. Sau đó, cô được các HLV đưa lên Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ để tuyển chọn vào đội đua thuyền rowing. Những ngày đầu tập luyện tại đây vô cùng gian nan, khi điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế. Suốt 3 năm đầu, Duy chủ yếu tập thể lực, gần như chưa được xuống nước.

Khi chuẩn bị chuyển sang tập luyện trên hồ Bún Sáng (Cần Thơ), dịch Covid-19 bất ngờ bùng phát, khiến quá trình tập luyện bị gián đoạn. Duy chỉ có khoảng 2 tháng hiếm hoi được làm quen với mặt nước, một quãng thời gian quá ngắn đối với môn thể thao đòi hỏi cảm giác thuyền và kỹ thuật cao như rowing.

Hồ Thị Duy từng giành HCV giải trẻ châu Á

Sau nhiều nỗ lực, Trung tâm Cần Thơ (Trung tâm 4) đã tạo điều kiện để Hồ Thị Duy ra Hải Phòng tập huấn tại Trung tâm đua thuyền Thủy Nguyên. Tại đây, tay chèo trẻ mới thực sự được tiếp xúc thường xuyên với thuyền, làm quen với sóng nước và môi trường thi đấu chuẩn. Quá trình tập luyện vô cùng khắc nghiệt, khi còn rất trẻ, Duy phải tập từ 5 giờ sáng đến 11 giờ trưa, nhiều buổi dưới cái nắng gay gắt của miền Bắc.

Ở tuổi 16, sau 3 năm miệt mài tập luyện, Hồ Thị Duy bắt đầu bước ra sân chơi lớn. Năm 2022, cô giành 2 HCB và 1 HCV tại giải trẻ châu Á, đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp và mở ra hành trình chinh phục đỉnh cao của rowing Việt Nam.

Chia sẻ sau chiến thắng, Hồ Thị Duy cho biết mơ ước của cô sau giải đấu này là tiếp tục tiến xa hơn nữa. Là một VĐV trẻ, Duy mong muốn trong tương lai có thể cống hiến nhiều hơn cho rowing Việt Nam, mang về thêm những tấm huy chương quý giá cho thể thao nước nhà.

Đội tuyển Rowing Việt Nam hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, giành 4/8 HCV của SEA Games 33. Trước đó các tay chèo canoeing cũng cán đích xuất sắc đoạt 2/2 HCV của đại hội.

Khám phá thêm chủ đề

Hồ Thị Duy đua thuyền Rowing Sea games Trung tâm 4 Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ
Bình luận (0)

