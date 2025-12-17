Nguyễn Thị Oanh nối dài kỷ lục

M UỐN PHÁ VỠ GIỚI HẠN BẢN THÂN

Trên Sân vận động Suphachalasai (Bangkok) chiều 16.12, Nguyễn Thị Oanh tiếp tục khẳng định đẳng cấp ở đường chạy cự ly trung bình, khi "một mình một ngựa" tiến về đích nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật. Qua đó, cô hoàn thành hat-trick HCV tại SEA Games 33 (trước đó giành HCV ở nội dung 5.000 m và 10.000 m). Nữ VĐV sinh năm 1995 đi vào lịch sử điền kinh VN với tổng cộng 15 tấm HCV SEA Games, đồng thời trở thành người sở hữu nhiều HCV SEA Games nhất của thể thao VN (chỉ tính các VĐV còn thi đấu).

Những gương mặt rạng ngời

Nguyễn Thị Oanh không có đối thủ tại các nội dung mà cô tham gia ẢNH: NHẬT THỊNH

Nguyễn Thị Oanh khẳng định hành trình chinh phục giới hạn bản thân của cô vẫn chưa dừng lại. "Tôi tạm hài lòng với bản thân và rất vui khi hoàn thành nhiệm vụ của mình tại SEA Games 33. Tuy nhiên, tôi sẽ không ngừng tập luyện chăm chỉ, cố gắng nhiều hơn nữa để cải thiện thành tích, phá vỡ được giới hạn của bản thân trong thời gian tới".

Còn với cô gái trẻ Bùi Thị Kim Anh, tương lai phía trước vẫn còn tươi sáng khi đây mới là kỳ SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp. Vượt qua mức xà 1,86 m ở lượt nhảy cuối cùng, nữ VĐV sinh năm 2006 vỡ òa cảm xúc khi giành HCV SEA Games và chiến thắng chính bản thân mình. "Trong năm 2025, tôi chưa bao giờ vượt qua mức xà 1,8 m. Sau nhiều thất bại, tôi đã nỗ lực nhiều hơn để cải thiện thành tích. Tôi đặt mục tiêu cho mình là chinh phục kỷ lục SEA Games", cô bày tỏ.

Nội dung thi đấu cuối cùng của môn điền kinh tại SEA Games 33 chứng kiến màn trình diễn ngoạn mục của các cô gái VN. Nguyễn Thị Ngọc và đồng đội chốt hạ tấm HCV trên đường chạy tiếp sức 4 x 400 m nữ. Ngoài ra, Trần Thị Loan (nội dung nhảy xa) cũng mang về tấm HCV cho thể thao VN chiều qua.

Tại SEA Games 33, điền kinh VN giành tổng cộng 12 HCV, xếp sau chủ nhà (13 HCV). Nguyễn Thị Oanh là người giành nhiều HCV nhất cho điền kinh VN ở các nội dung cá nhân. Bên cạnh đó, Nguyễn Thị Ngọc cũng đoạt 3 HCV (1 cá nhân: 400 m nữ, 2 đồng đội: 4 x 400 m hỗn hợp, 4 x 400 m nữ).

N HỨC NHỐI CÔNG TÁC TRỌNG TÀI

Trong hôm qua, các VĐV VN trải qua nhiều lần chịu bất lợi sau phán quyết của trọng tài ở các môn đấu đối kháng. Vì thế, đoàn thể thao VN lỡ cơ hội giành nhiều HCV. Ở bán kết hạng cân 60 kg nam môn pencak silat, võ sĩ Vũ Văn Kiên của VN đã bật khóc ngay trên sàn đấu. Cụ thể, khi đang bỏ xa điểm VĐV Thái Lan, Kiên tung cú đá hợp lệ, hướng về phần giáp bụng đối phương. Tuy nhiên, trọng tài bất ngờ xử Kiên thua trong sự ngỡ ngàng của ban huấn luyện cũng như người hâm mộ. HLV Nguyễn Văn Hùng giải thích rằng đây là do VĐV Thái Lan đã cố tình đưa mặt vào cú đá của Kiên rồi ôm mặt, khiến đại diện VN bị xử thua oan ức. Kiên cũng khẳng định chỉ đá trúng cổ đối phương chứ chưa trúng mặt.

Thu Hoài (phải) bị xử ép

Sự việc tương tự cũng diễn ra ở môn đấu kiếm. Trong trận bán kết nội dung kiếm chém nữ, Phạm Thị Thu Hoài đứng trước cơ hội thắng ngược VĐV chủ nhà Thái Lan. Cô giành 4 điểm liên tiếp, rút ngắn tỷ số xuống còn 11-12. Đứng trước điểm số mang tính bước ngoặt, Thu Hoài đã đánh trúng người đối phương. Tưởng chừng VĐV VN đã gỡ hòa 12-12 nhưng trọng tài lại xử thắng cho kiếm thủ Thái Lan. Dù sau đó, Thu Hoài đã chơi rất nỗ lực nhưng do tinh thần có phần bị ức chế, cô mất điểm và để thua 13-15 chung cuộc, ngậm ngùi giành tấm HCĐ. HLV Nguyễn Lê Bá Quang (đội tuyển đấu kiếm VN) khẳng định trọng tài đã có quyết định sai lầm. Trong trận đấu, ông Quang nhiều lần phản ứng mạnh với những người "cầm cân nảy mực", và khẳng định sẽ kiến nghị với BTC SEA Games về việc thay đổi trọng tài cũng như phải điều chỉnh cách điều hành trận đấu.

Việc liên tiếp chịu bất lợi từ các trọng tài không chỉ khiến đoàn thể thao VN lỡ đi những tấm HCV quý giá mà còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của VĐV. Dẫu biết thi đấu đối kháng luôn tiềm ẩn những sai số, nhưng sự dồn dập các quyết định bất lợi hướng về phía VN trong các cuộc đối đầu trực tiếp với Thái Lan đặt ra dấu hỏi lớn về tính công bằng và minh bạch ở SEA Games 33.