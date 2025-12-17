Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Đối thủ Thái Lan chơi xấu, trọng tài xử ép: Võ sĩ Nguyễn Tấn Sang vẫn kiên cường đoạt HCV

Nghi Thạo
Nghi Thạo
(từ Thái Lan)
17/12/2025 12:22 GMT+7

Bị đối thủ Thái Lan nhắm vào chấn thương cũ, cố tình phạm lỗi và chịu những quyết định bất lợi từ trọng tài, Nguyễn Tấn Sang vẫn chiến đấu quả cảm. Hình ảnh lá cờ Tổ quốc trên vai đã giúp võ sĩ Việt Nam nén đau, vùng lên mạnh mẽ để mang về tấm HCV SEA Games 33.

HCV đầu tiên của pencak silat Việt Nam

Trận chung kết pencak silat hạng cân 75-80 kg nam tại SEA Games 33 diễn ra sáng 17.12 đã khép lại với chiến thắng thuộc về Nguyễn Tấn Sang. Đây cũng là tấm HCV đầu tiên của pencak silat Việt Nam ở kỳ đại hội năm nay. Và để đạt được thành tích ấy, Tấn Sang đã trải qua một cuộc chiến khốc liệt về cả thể lực lẫn tinh thần trước võ sĩ chủ nhà Suthat Bunchit.

Bước vào trận đấu, Tấn Sang đã mang trong mình chấn thương cổ chân từ ngày thi đấu hôm trước. Nắm bắt được điều này, đối thủ đã có những toan tính thực dụng. Chia sẻ sau trận đấu, Tấn Sang cho biết: "Cậu ấy biết nếu đấu bằng chuyên môn thì không bao giờ lại được, nên đã cố tình khai thác vào những chấn thương cũ của tôi". Ngay pha đầu tiên của hiệp 1, một cú phang thẳng vào cổ chân đau đã khiến võ sĩ Việt Nam đổ gục xuống sàn.

Đối thủ Thái Lan chơi xấu, trọng tài xử ép: Võ sĩ Nguyễn Tấn Sang vẫn kiên cường đoạt HCV- Ảnh 1.

Tấn Sang (phải) tỏ ra vượt trội đối thủ ở những đòn chân đá cao vào giáp và liên tục ghi điểm

ẢNH: NHẬT THỊNH

Sau khi được các HLV xịt tê, Tấn Sang nén đau trở lại sàn đấu với chiến thuật mới: giấu chân đau ra sau, dùng chân phải làm trụ và dùng tay để đẩy, giữ khoảng cách nhằm hạn chế những cú đá của võ sĩ chủ nhà vào điểm yếu.

Võ sĩ Nguyễn Tấn Sang kiên cường đoạt HCV: 'Lúc đau nhất em chỉ biết nhìn vào lá cờ Việt Nam'

Tuy nhiên, thử thách chưa dừng lại ở đó. Những quyết định của tổ trọng tài và công nghệ VAR cũng đẩy Tấn Sang vào thế khó. Trong một tình huống bị đối thủ phạm lỗi trực tiếp vào đầu gối, thay vì võ sĩ Thái Lan bị cảnh cáo trừ điểm, Tấn Sang lại nhận kết quả bất lợi sau khi VAR can thiệp. Ban huấn luyện của đội Việt Nam cũng nhiều lần phản ứng quyết liệt với quyết định của trọng tài.

Đối thủ Thái Lan chơi xấu, trọng tài xử ép: Võ sĩ Nguyễn Tấn Sang vẫn kiên cường đoạt HCV- Ảnh 2.
Đối thủ Thái Lan chơi xấu, trọng tài xử ép: Võ sĩ Nguyễn Tấn Sang vẫn kiên cường đoạt HCV- Ảnh 3.

Tấn Sang đau đớn khi bị đối thủ chăm chăm đá vào chấn thương cũ, thậm chí cố tình phạm lỗi khi đá vào khớp gối

ẢNH: NHẬT THỊNH

"Lẽ ra trọng tài phải cảnh cáo cậu ấy lần thứ 2 vì pha phạm lỗi đó. Nhưng khi check VAR, họ lại cho rằng Việt Nam kiện sai, khiến đội mất quyền khiếu nại. Thậm chí, khi đang nằm sân vì đau, tôi còn bị trừ điểm vì lỗi không tích cực thi đấu", Tấn Sang nhớ lại cảm giác bất lực lúc đó.

Ở những giây cuối cùng của trận đấu, khi cơ thể đã "biểu tình" dữ dội và đôi chân bước đi tập tễnh, chính sự cổ vũ từ khán đài đã vực dậy tinh thần của Tấn Sang. Trong khoảnh khắc nghỉ ngơi ngắn ngủi chờ trọng tài, Tấn Sang nhìn ra phía khán giả và thấy mọi người chỉ tay lên vai áo của anh, nơi có lá cờ đỏ sao vàng. Nhắc lại khoảnh khắc này, giọng Tấn Sang nghẹn ngào: "Lúc đó tôi chỉ biết nhìn vào lá cờ. Còn 30 giây nữa thôi, mình đang thắng điểm, mọi người đang tung hô cổ vũ như thế, tôi không thể làm mọi người thất vọng được".

Đối thủ Thái Lan chơi xấu, trọng tài xử ép: Võ sĩ Nguyễn Tấn Sang vẫn kiên cường đoạt HCV- Ảnh 4.

Hình ảnh lá cờ trên vai tiếp thêm động lực cho Tấn Sang mạnh mẽ hơn

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đối thủ Thái Lan chơi xấu, trọng tài xử ép: Võ sĩ Nguyễn Tấn Sang vẫn kiên cường đoạt HCV- Ảnh 5.
Đối thủ Thái Lan chơi xấu, trọng tài xử ép: Võ sĩ Nguyễn Tấn Sang vẫn kiên cường đoạt HCV- Ảnh 6.

Tấn Sang giành tấm HCV đầy xứng đáng

ẢNH: NHẬT THỊNH

Thay vì phòng thủ thụ động để bảo toàn điểm số, Tấn Sang đã chọn cách vùng lên. Anh dùng hết chút sức lực còn lại để tấn công ngược lại đối phương, không để trận đấu diễn ra một chiều theo ý đồ của võ sĩ chủ nhà. Sự kiên cường ấy đã được đền đáp xứng đáng bằng tấm huy chương vàng danh giá.

Trong tiếng hò reo "Việt Nam vô địch" của người hâm mộ, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của Nguyễn Tấn Sang. Đó là nước mắt của sự kìm nén và trên hết là niềm tự hào khi chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.

