U.23 Việt Nam hoàn hảo thể lực và trí lực, thầy Kim chốt bài hạ gục 'Voi Chiến'

HLV Kim Sang-sik cùng U.23 Việt Nam bàn thảo chiến thuật đánh bại "Voi Chiến" ảnh: Đồng Nguyên Khang

U.23 Việt Nam tập buổi cuối tại Bangkok

Vào 16 giờ ngày 17.12, đội tuyển U.23 Việt Nam đã bước vào buổi tập cuối cùng trên sân bóng thuộc Trường ĐH RBAC, chuẩn bị cho trận chung kết tranh HCV môn bóng đá nam tại SEA Games 33.

Sau phần làm nóng với bóng, HLV Kim Sang-sik đã dặn dò rất kỹ đến các học trò. Tất cả đã trải qua hành trình chuẩn bị dài hơn từ hơn 1 năm qua, bỏ rất nhiều công sức lao động ở trong và ngoài sân cỏ, để bước vào trận đấu cao nhất tại SEA Games 33.

Đình Bắc rất quyết tâm đem HCV về cho U.23 Việt Nam ảnh: Đồng Nguyên Khang

Tất cả các cầu thủ đều hiểu rõ tấm HCV đầy ý nghĩa của SEA Games 33 chỉ còn cách một bước chân, đều ra sức tập luyện với cường độ cao nhất nhằm hoàn thiện các khâu chuẩn bị cuối cùng dưới cái nắng khá chói chang ở chiều Bangkok.

Cũng trong chiều hôm nay, HLV Kim Sang-sik có xỏ giày vào tập cùng đội bóng, giúp cả đội tìm được sự thoải mái trước khi chia đôi đội hình rèn chiến thuật, những miếng đánh quan trọng để gây bất ngờ cho U.23 Thái Lan ở trận chung kết.

U.23 Việt Nam tập buổi cuối trước trận tranh HCV SEA Games 33:

Cũng giống buổi tập cách đây 2 ngày, hôm nay HLV Kim Sang-sik tập cùng các học trò, giúp buổi tập thêm phần rôm rả ảnh: Đồng Nguyên Khang

Ánh mắt chờ đợi của Quốc Việc trước pha xử lý kỹ thuật của HLV Kim Sang-sik ảnh: Đồng Nguyên Khang

Nụ cười tươi trên khuôn mặt của cả thầy lẫn trò ảnh: Đồng Nguyên Khang

Quốc Cường nghe lời dặn dò của thầy Kim ảnh: Đồng Nguyên Khang

Có thể thấy các cầu thủ U.23 Việt Nam đạt trạng thái tâm lý rất tốt trước trận chung kết ảnh: Đồng NGuyên Khang

Hình ảnh thầy trò HLV Kim Sang-sik cùng thảo luận về chiến thuật dùng sẽ áp dụng để đánh bại U.23 Thái Lan ảnh: Đồng Nguyên Khang

Sau đó đích thân thầy Kim đứng ra thị phạm cho các cầu thủ U.23 Việt Nam ảnh: Đồng Nguyên Khang

Phút ngẫu hứng tâng bóng của Lý Đức, trung vệ được đào tạo bởi lò Nutifood đã rất tự tin "bắn" tiếng Anh như gió trong buổi họp báo trưa nay ảnh: Đồng Nguyên Khang

U.23 Việt Nam đã hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng ảnh: Đồng Nguyên Khang