U.23 Việt Nam hoàn hảo thể lực và trí lực, thầy Kim chốt bài hạ gục 'Voi Chiến'

U.23 Việt Nam tập buổi cuối tại Bangkok
Vào 16 giờ ngày 17.12, đội tuyển U.23 Việt Nam đã bước vào buổi tập cuối cùng trên sân bóng thuộc Trường ĐH RBAC, chuẩn bị cho trận chung kết tranh HCV môn bóng đá nam tại SEA Games 33.
Sau phần làm nóng với bóng, HLV Kim Sang-sik đã dặn dò rất kỹ đến các học trò. Tất cả đã trải qua hành trình chuẩn bị dài hơn từ hơn 1 năm qua, bỏ rất nhiều công sức lao động ở trong và ngoài sân cỏ, để bước vào trận đấu cao nhất tại SEA Games 33.
Tất cả các cầu thủ đều hiểu rõ tấm HCV đầy ý nghĩa của SEA Games 33 chỉ còn cách một bước chân, đều ra sức tập luyện với cường độ cao nhất nhằm hoàn thiện các khâu chuẩn bị cuối cùng dưới cái nắng khá chói chang ở chiều Bangkok.
Cũng trong chiều hôm nay, HLV Kim Sang-sik có xỏ giày vào tập cùng đội bóng, giúp cả đội tìm được sự thoải mái trước khi chia đôi đội hình rèn chiến thuật, những miếng đánh quan trọng để gây bất ngờ cho U.23 Thái Lan ở trận chung kết.
U.23 Việt Nam tập buổi cuối trước trận tranh HCV SEA Games 33:
