Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

U.23 Việt Nam hoàn hảo thể lực và trí lực, thầy Kim chốt bài hạ gục 'Voi Chiến'

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
(từ Bangkok)
17/12/2025 19:49 GMT+7

Chiều 17.12, đội tuyển U.23 Việt Nam đã có buổi tập đầy chất lượng, giúp HLV Kim Sang-sik hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng để đánh bại U.23 Thái Lan trong trận tranh HCV SEA Games 33.

U.23 Việt Nam hoàn hảo thể lực và trí lực, thầy Kim chốt bài hạ gục 'Voi Chiến'- Ảnh 1.

HLV Kim Sang-sik cùng U.23 Việt Nam bàn thảo chiến thuật đánh bại "Voi Chiến"

ảnh: Đồng Nguyên Khang

U.23 Việt Nam tập buổi cuối tại Bangkok

Vào 16 giờ ngày 17.12, đội tuyển U.23 Việt Nam đã bước vào buổi tập cuối cùng trên sân bóng thuộc Trường ĐH RBAC, chuẩn bị cho trận chung kết tranh HCV môn bóng đá nam tại SEA Games 33.

Sau phần làm nóng với bóng, HLV Kim Sang-sik đã dặn dò rất kỹ đến các học trò. Tất cả đã trải qua hành trình chuẩn bị dài hơn từ hơn 1 năm qua, bỏ rất nhiều công sức lao động ở trong và ngoài sân cỏ, để bước vào trận đấu cao nhất tại SEA Games 33.

U.23 Việt Nam hoàn hảo thể lực và trí lực, thầy Kim chốt bài hạ gục 'Voi Chiến'- Ảnh 2.

Đình Bắc rất quyết tâm đem HCV về cho U.23 Việt Nam

ảnh: Đồng Nguyên Khang

Tất cả các cầu thủ đều hiểu rõ tấm HCV đầy ý nghĩa của SEA Games 33 chỉ còn cách một bước chân, đều ra sức tập luyện với cường độ cao nhất nhằm hoàn thiện các khâu chuẩn bị cuối cùng dưới cái nắng khá chói chang ở chiều Bangkok.

Cũng trong chiều hôm nay, HLV Kim Sang-sik có xỏ giày vào tập cùng đội bóng, giúp cả đội tìm được sự thoải mái trước khi chia đôi đội hình rèn chiến thuật, những miếng đánh quan trọng để gây bất ngờ cho U.23 Thái Lan ở trận chung kết.

U.23 Việt Nam tập buổi cuối trước trận tranh HCV SEA Games 33:

U.23 Việt Nam hoàn hảo thể lực và trí lực, thầy Kim chốt bài hạ gục 'Voi Chiến'- Ảnh 3.

Cũng giống buổi tập cách đây 2 ngày, hôm nay HLV Kim Sang-sik tập cùng các học trò, giúp buổi tập thêm phần rôm rả

ảnh: Đồng Nguyên Khang

U.23 Việt Nam hoàn hảo thể lực và trí lực, thầy Kim chốt bài hạ gục 'Voi Chiến'- Ảnh 4.

Ánh mắt chờ đợi của Quốc Việc trước pha xử lý kỹ thuật của HLV Kim Sang-sik

ảnh: Đồng Nguyên Khang

U.23 Việt Nam hoàn hảo thể lực và trí lực, thầy Kim chốt bài hạ gục 'Voi Chiến'- Ảnh 5.

Nụ cười tươi trên khuôn mặt của cả thầy lẫn trò

ảnh: Đồng Nguyên Khang

U.23 Việt Nam hoàn hảo thể lực và trí lực, thầy Kim chốt bài hạ gục 'Voi Chiến'- Ảnh 6.

Quốc Cường nghe lời dặn dò của thầy Kim

ảnh: Đồng Nguyên Khang

U.23 Việt Nam hoàn hảo thể lực và trí lực, thầy Kim chốt bài hạ gục 'Voi Chiến'- Ảnh 7.

Có thể thấy các cầu thủ U.23 Việt Nam đạt trạng thái tâm lý rất tốt trước trận chung kết

ảnh: Đồng NGuyên Khang

U.23 Việt Nam hoàn hảo thể lực và trí lực, thầy Kim chốt bài hạ gục 'Voi Chiến'- Ảnh 8.

U.23 Việt Nam hoàn hảo thể lực và trí lực, thầy Kim chốt bài hạ gục 'Voi Chiến'- Ảnh 9.

U.23 Việt Nam hoàn hảo thể lực và trí lực, thầy Kim chốt bài hạ gục 'Voi Chiến'- Ảnh 10.

U.23 Việt Nam hoàn hảo thể lực và trí lực, thầy Kim chốt bài hạ gục 'Voi Chiến'- Ảnh 11.

Hình ảnh thầy trò HLV Kim Sang-sik cùng thảo luận về chiến thuật dùng sẽ áp dụng để đánh bại U.23 Thái Lan

ảnh: Đồng Nguyên Khang

U.23 Việt Nam hoàn hảo thể lực và trí lực, thầy Kim chốt bài hạ gục 'Voi Chiến'- Ảnh 12.

Sau đó đích thân thầy Kim đứng ra thị phạm cho các cầu thủ U.23 Việt Nam

ảnh: Đồng Nguyên Khang

U.23 Việt Nam hoàn hảo thể lực và trí lực, thầy Kim chốt bài hạ gục 'Voi Chiến'- Ảnh 13.

Phút ngẫu hứng tâng bóng của Lý Đức, trung vệ được đào tạo bởi lò Nutifood đã rất tự tin "bắn" tiếng Anh như gió trong buổi họp báo trưa nay

ảnh: Đồng Nguyên Khang

U.23 Việt Nam hoàn hảo thể lực và trí lực, thầy Kim chốt bài hạ gục 'Voi Chiến'- Ảnh 14.

U.23 Việt Nam đã hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng

ảnh: Đồng Nguyên Khang

U.23 Việt Nam hoàn hảo thể lực và trí lực, thầy Kim chốt bài hạ gục 'Voi Chiến'- Ảnh 15.

Đình Bắc và các đồng đội đã sẵn sàng cho trận đấu cuối cùng, để một lần nữa Việt Nam đánh bại Thái Lan ở Rajamangala để đăng quang khu vực

ảnh: Đồng Nguyên Khang

 

Tin liên quan

Lý Đức 'bắn' tiếng Anh như gió, quyết gieo sầu ở Rajamangala: Trung vệ Thái Lan lập tức phản biện

Lý Đức 'bắn' tiếng Anh như gió, quyết gieo sầu ở Rajamangala: Trung vệ Thái Lan lập tức phản biện

Trong phần họp báo trước trận chung kết SEA Games 33 giữa U.23 Việt Nam và U.23 Thái Lan, Phạm Lý Đức đã 'bắn' tiếng Anh lưu loát như gió.

HLV Kim rất tin U.23 Việt Nam sẽ đăng quang tại Rajamangala giống đàn anh, ‘nhắc nhẹ’ trọng tài...

Đình Bắc lợi thế lớn hơn Yotsakon trong trận chung kết U.23 Việt Nam đại chiến Thái Lan

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam Kim Đình Bắc Thái Lan Sea games hcv
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận