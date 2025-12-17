Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Lý Đức bắn tiếng Anh như gió ở họp báo, tự tin chinh phục HCV SEA Games
17/12/2025 17:50 GMT+7

17/12/2025 17:50 GMT+7

Trước thềm trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33, trung vệ Phạm Lý Đức trở thành tâm điểm chú ý khi chủ động trả lời họp báo bằng tiếng Anh. Cầu thủ U.23 Việt Nam khẳng định toàn đội đã sẵn sàng, quyết tâm chiến đấu hết mình để mang chiến thắng và tấm HCV về cho người hâm mộ nước nhà.

Ngày 17.12, trong phần họp báo trước trận chung kết SEA Games 33 giữa U.23 Việt NamU.23 Thái Lan, trung vệ Phạm Lý Đức đã 'bắn' tiếng Anh khá lưu loát. Và chính điều này đã gây ra không ít tranh cãi.

Có người cho rằng Lý Đức không nhất thiết phải nói tiếng Anh, khi đã có sẵn phiên dịch viên. Cũng có người ủng hộ nam cầu thủ, nhận định nếu có thể sử dụng được tiếng Anh thì việc Lý Đức chia sẻ bằng tiếng Anh là rất đỗi bình thường. Chưa kể điều đó giúp những người có mặt tại họp báo có thể hiểu ý một cách trực tiếp.

Không chỉ gây chú ý bởi khả năng ngoại ngữ, Lý Đức còn cho thấy sự quyết tâm lớn trước trận đấu quan trọng nhất của giải. Trung vệ của U.23 Việt Nam khẳng định toàn đội sẽ thi đấu hết mình để mang lại niềm vui cho người hâm mộ:

"Trước đó, trên sân vận động này, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng. Và lần này, chúng tôi cũng sẽ tìm một chiến thắng cho đất nước, cho các cổ động viên Việt Nam. Ngày mai, chúng tôi sẽ chiến đấu với 100% sức mạnh". 

HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul và trung vệ Chanapach Buaphan của đội chủ nhà Thái Lan cũng có những phát biểu đáng chú ý ngay trước trận chung kết. Chi tiết mời quý vị theo dõi bản tin. 

Thi đấu trong tình trạng chấn thương cổ chân, chịu sức ép lớn từ võ sĩ chủ nhà lẫn những quyết định gây tranh cãi của trọng tài, Nguyễn Tấn Sang vẫn kiên cường đứng vững. Ở thời khắc đau đớn nhất, ánh nhìn hướng vào lá cờ đỏ sao vàng đã tiếp thêm sức mạnh để anh vùng lên, lật ngược thế trận và mang về tấm HCV đầu tiên cho pencak silat Việt Nam tại SEA Games 33.

