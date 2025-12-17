Ngày 17.12, trong phần họp báo trước trận chung kết SEA Games 33 giữa U.23 Việt Nam và U.23 Thái Lan, trung vệ Phạm Lý Đức đã 'bắn' tiếng Anh khá lưu loát. Và chính điều này đã gây ra không ít tranh cãi.

Lý Đức bắn tiếng Anh như gió ở họp báo, tự tin chinh phục HCV SEA Games

Có người cho rằng Lý Đức không nhất thiết phải nói tiếng Anh, khi đã có sẵn phiên dịch viên. Cũng có người ủng hộ nam cầu thủ, nhận định nếu có thể sử dụng được tiếng Anh thì việc Lý Đức chia sẻ bằng tiếng Anh là rất đỗi bình thường. Chưa kể điều đó giúp những người có mặt tại họp báo có thể hiểu ý một cách trực tiếp.

Không chỉ gây chú ý bởi khả năng ngoại ngữ, Lý Đức còn cho thấy sự quyết tâm lớn trước trận đấu quan trọng nhất của giải. Trung vệ của U.23 Việt Nam khẳng định toàn đội sẽ thi đấu hết mình để mang lại niềm vui cho người hâm mộ:

"Trước đó, trên sân vận động này, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng. Và lần này, chúng tôi cũng sẽ tìm một chiến thắng cho đất nước, cho các cổ động viên Việt Nam. Ngày mai, chúng tôi sẽ chiến đấu với 100% sức mạnh".

HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul và trung vệ Chanapach Buaphan của đội chủ nhà Thái Lan cũng có những phát biểu đáng chú ý ngay trước trận chung kết. Chi tiết mời quý vị theo dõi bản tin.