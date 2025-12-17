Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Võ sĩ Nguyễn Tấn Sang kiên cường đoạt HCV: 'Lúc đau nhất em chỉ biết nhìn vào lá cờ Việt Nam'
Video Thể thao

Võ sĩ Nguyễn Tấn Sang kiên cường đoạt HCV: 'Lúc đau nhất em chỉ biết nhìn vào lá cờ Việt Nam'

Nghi Thạo
Nghi Thạo
17/12/2025 13:28 GMT+7

Thi đấu trong tình trạng chấn thương cổ chân, chịu sức ép lớn từ võ sĩ chủ nhà lẫn những quyết định gây tranh cãi của trọng tài, Nguyễn Tấn Sang vẫn kiên cường đứng vững. Ở thời khắc đau đớn nhất, ánh nhìn hướng vào lá cờ đỏ sao vàng đã tiếp thêm sức mạnh để anh vùng lên, lật ngược thế trận và mang về tấm HCV đầu tiên cho pencak silat Việt Nam tại SEA Games 33.

Khá nhiều tranh cãi đã xảy ra tại trận chung kết pencak silat hạng cân 75-80 kg nam tại SEA Games 33 diễn ra sáng 17.12.

Trận chung đã khép lại với chiến thắng thuộc về Nguyễn Tấn Sang của Việt Nam. Đây cũng là tấm HCV đầu tiên của pencak silat Việt Nam ở kỳ đại hội năm nay. Nhưng để đạt được thành tích ấy, Tấn Sang đã trải qua một cuộc chiến khốc liệt về cả thể lực lẫn tinh thần trước võ sĩ chủ nhà Suthat Bunchit.

Võ sĩ Nguyễn Tấn Sang kiên cường đoạt HCV: 'Lúc đau nhất em chỉ biết nhìn vào lá cờ Việt Nam'

Bước vào trận đấu, Tấn Sang đã mang trong mình chấn thương cổ chân từ ngày thi đấu hôm trước. Nắm bắt được điều này, đối thủ đã có những toan tính thực dụng.

"Ngay pha đầu tiên hiệp 1, đối thủ đá thẳng vào cổ chân khiến em ngã xuống. Ra ngoài được các thầy xịt tê, xịt lạnh rồi em vào đánh tiếp. Em phải lùi chân đau ra sau, dùng chân còn lại để trụ và che những đòn gối của đối phương", Tấn Sang chia sẻ. Cơn đau ngày một tăng khi đối thủ tiếp tục khai thác cả hai chân, buộc Tấn Sang có thời điểm phải chống đỡ bằng tay, di chuyển khó nhọc trên sàn đấu.

Võ sĩ Nguyễn Tấn Sang kiên cường đoạt HCV: 'Lúc đau nhất em chỉ biết nhìn vào lá cờ Việt Nam'- Ảnh 1.

Tấn Sang (phải) nén cơn đau để vùng lên đánh bại đối thủ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Ở những giây cuối cùng của trận đấu, khi cơ thể đã "biểu tình" dữ dội và đôi chân bước đi tập tễnh, chính sự cổ vũ từ khán đài đã vực dậy tinh thần của Tấn Sang.

Trong khoảnh khắc nghỉ ngơi ngắn ngủi chờ trọng tài, Tấn Sang nhìn ra phía khán giả và thấy mọi người chỉ tay lên vai áo của anh, nơi có lá cờ đỏ sao vàng.

"Lúc đau nhất, em chỉ biết nhìn vào lá cờ Việt Nam. Khi đó chỉ còn khoảng 30 giây nữa thôi, mọi người đều đang rất trông chờ. Em không thể làm mọi người thất vọng", Tấn Sang xúc động nói.

Thay vì phòng thủ thụ động để bảo toàn điểm số, Tấn Sang đã chọn cách vùng lên. Anh dùng hết chút sức lực còn lại để tấn công ngược lại đối phương, không để trận đấu diễn ra một chiều theo ý đồ của võ sĩ chủ nhà. 

Sự kiên cường ấy đã được đền đáp xứng đáng bằng tấm huy chương vàng danh giá.

Tin liên quan

Các cô gái Việt Nam rạng rỡ tập buổi tối trước chung kết bóng đá SEA Games 33

Các cô gái Việt Nam rạng rỡ tập buổi tối trước chung kết bóng đá SEA Games 33

23 cô gái của đội tuyển nữ bước vào buổi tập cuối cùng của SEA Games 33 trên sân San Seuk chiều tối 16.12 một cách phấn chấn.

U.23 Việt Nam giữ nhịp hưng phấn, sẵn sàng cho thử thách cuối cùng

Khám phá thêm chủ đề

Nguyễn Tấn Sang võ sĩ Nguyễn Tấn Sang Pencak silat Việt Nam SEA Games 33 hcv võ sĩ việt nam thể thao việt nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận