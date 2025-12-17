Võ sĩ Nguyễn Tấn Sang kiên cường đoạt HCV: 'Lúc đau nhất em chỉ biết nhìn vào lá cờ Việt Nam'

Khá nhiều tranh cãi đã xảy ra tại trận chung kết pencak silat hạng cân 75-80 kg nam tại SEA Games 33 diễn ra sáng 17.12.

Trận chung đã khép lại với chiến thắng thuộc về Nguyễn Tấn Sang của Việt Nam. Đây cũng là tấm HCV đầu tiên của pencak silat Việt Nam ở kỳ đại hội năm nay. Nhưng để đạt được thành tích ấy, Tấn Sang đã trải qua một cuộc chiến khốc liệt về cả thể lực lẫn tinh thần trước võ sĩ chủ nhà Suthat Bunchit.

Bước vào trận đấu, Tấn Sang đã mang trong mình chấn thương cổ chân từ ngày thi đấu hôm trước. Nắm bắt được điều này, đối thủ đã có những toan tính thực dụng.

"Ngay pha đầu tiên hiệp 1, đối thủ đá thẳng vào cổ chân khiến em ngã xuống. Ra ngoài được các thầy xịt tê, xịt lạnh rồi em vào đánh tiếp. Em phải lùi chân đau ra sau, dùng chân còn lại để trụ và che những đòn gối của đối phương", Tấn Sang chia sẻ. Cơn đau ngày một tăng khi đối thủ tiếp tục khai thác cả hai chân, buộc Tấn Sang có thời điểm phải chống đỡ bằng tay, di chuyển khó nhọc trên sàn đấu.

Tấn Sang (phải) nén cơn đau để vùng lên đánh bại đối thủ ẢNH: NHẬT THỊNH

Ở những giây cuối cùng của trận đấu, khi cơ thể đã "biểu tình" dữ dội và đôi chân bước đi tập tễnh, chính sự cổ vũ từ khán đài đã vực dậy tinh thần của Tấn Sang.

Trong khoảnh khắc nghỉ ngơi ngắn ngủi chờ trọng tài, Tấn Sang nhìn ra phía khán giả và thấy mọi người chỉ tay lên vai áo của anh, nơi có lá cờ đỏ sao vàng.

"Lúc đau nhất, em chỉ biết nhìn vào lá cờ Việt Nam. Khi đó chỉ còn khoảng 30 giây nữa thôi, mọi người đều đang rất trông chờ. Em không thể làm mọi người thất vọng", Tấn Sang xúc động nói.

Thay vì phòng thủ thụ động để bảo toàn điểm số, Tấn Sang đã chọn cách vùng lên. Anh dùng hết chút sức lực còn lại để tấn công ngược lại đối phương, không để trận đấu diễn ra một chiều theo ý đồ của võ sĩ chủ nhà.

Sự kiên cường ấy đã được đền đáp xứng đáng bằng tấm huy chương vàng danh giá.