U.23 Việt Nam giữ nhịp hưng phấn, sẵn sàng cho thử thách cuối cùng
Video Thể thao

Tiểu Bảo
16/12/2025 21:34 GMT+7

Sau chiến thắng 2-0 trước U.23 Philippines, U.23 Việt Nam nhanh chóng trở lại guồng tập luyện, mang theo sự tự tin và tinh thần hứng khởi, sẵn sàng cho thử thách lớn nhất tại trận chung kết SEA Games 33.

Chiều 16.12, U.23 Việt Nam trở lại sân Trường ĐH RBAC tập buổi đầu tiên sau chiến thắng 2-0 trước U.23 Philippines, qua đó thuyết phục giành vé vào chung kết SEA Games 33.

U.23 Việt Nam giữ nhịp hưng phấn, sẵn sàng cho thử thách cuối cùng

Trước buổi tập, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh chia sẻ về bước ngoặt ở hiệp hai, thời điểm HLV Kim Sang-sik tiếp thêm lửa, giúp toàn đội bứt lên và thể hiện bản lĩnh đúng lúc.

Không chỉ đến từ cabin huấn luyện, sức mạnh của U.23 Việt Nam còn được tiếp thêm từ các khán đài. Bầu không khí cuồng nhiệt, phủ kín sắc đỏ, đã trở thành nguồn động lực đặc biệt cho các cầu thủ trẻ.

- Ảnh 1.

Bàn thắng của Văn Thuận mở ra chiến thắng 2-0 của U.23 Việt Nam trước U.23 Philippines

ẢNH: NHẬT THỊNH

Và trước mắt U.23 Việt Nam là trận đấu cuối cùng, nơi thử thách mang tên Thái Lan đang chờ đợi.

Giữ sự tỉnh táo, không rụt rè, toàn đội bước vào chung kết với nền tảng chuẩn bị kỹ lưỡng cùng niềm tin được bồi đắp qua từng chiến thắng, sẵn sàng cho trận đấu quyết định của giải.

Trận đấu cuối cùng đang đến gần, một cuộc so tài được chờ đợi, nơi U.23 Việt Nam bước vào sân với quyết tâm cao nhất.

