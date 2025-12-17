Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Lý Đức 'bắn' tiếng Anh như gió, quyết gieo sầu ở Rajamangala: Trung vệ Thái Lan lập tức phản biện

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
(từ Bangkok)
17/12/2025 13:06 GMT+7

Trong phần họp báo trước trận chung kết SEA Games 33 giữa U.23 Việt Nam và U.23 Thái Lan, Phạm Lý Đức đã 'bắn' tiếng Anh lưu loát như gió.

Lý Đức 'bắn' tiếng Anh như gió, quyết gieo sầu ở Rajamangala: Trung vệ Thái Lan lập tức phản biện- Ảnh 1.

Trung vệ Phạm Lý Đức tin tưởng U.23 Việt Nam đã chuẩn bị rất kỹ cho chung kết SEA Games 33

ảnh: Đồng Nguyên Khang

Lý Đức tôn trọng Thái Lan, nhưng U.23 Việt Nam sẽ chiến thắng

Trung vệ Phạm Lý Đức là sản phẩm của lò đào tạo NutiFood, nơi chuyện học văn hóa trong đó có ngoại ngữ luôn được đề cao ngang bằng với học đá bóng. Triết lý bị ảnh hưởng lớn từ bầu Đức đó đã một lần gây ấn tượng qua kỹ năng tiếng Anh thành thạo của trung vệ U.23 Việt Nam Phạm Lý Đức.

Trong phần họp báo trước trận chung kết sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 18.12, cựu trung vệ của HAGL tự tin chia sẻ: "Đây là trận đấu rất quan trọng với chúng tôi. Toàn đội đã sẵn sàng cho trận đấu. Chúng tôi tôn trọng đối thủ, lắng nghe các ý kiến của HLV.

Lý Đức bắn tiếng Anh như gió ở họp báo, tự tin chinh phục HCV SEA Games

Hôm nay, HLV Kim Sang-sik đã nói với chúng tôi hãy thắng trận ngày mai, chiến đấu cho người dân, người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Hy vọng ngày mai sẽ có nhiều CĐV Việt Nam đến sân Rajamangala, để chúng tôi có thể mang lại niềm vui cho người hâm mộ".

Quyết nối bước đàn anh, gieo sầu cho Rajamangala

Lý Đức 'bắn' tiếng Anh như gió, quyết gieo sầu ở Rajamangala: Trung vệ Thái Lan lập tức phản biện- Ảnh 2.

HLV Kim Sang-sik cùng Lý Đức chụp hình cùng HLV Thawatchai và trung vệ Chanapach

ảnh: Đồng Nguyên Khang

Cũng trong phần phát biểu của mình, Lý Đức tự tin sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ được HLV Kim Sang-sik là cùng hàng thủ khóa chặt chân sút Yotsakorn Burapha. "Đó là cầu thủ chất lượng. BHL cũng chỉ đạo chúng tôi có những phương pháp để ngăn cản cậu ấy trong trận đấu.

Toàn thể đội bóng đều tôn trọng và lắng nghe chỉ đạo của BHL. Chúng tôi rất sẵn sàng vào ngày mai. U.23 Việt Nam đã chuẩn bị rất kỹ cho SEA Games 33. Chúng tôi không đến đây để du lịch mà giành chiến thắng", Lý Đức bày tỏ.

Cầu thủ đang thuộc biên chế CLB CAHN nhấn mạnh: "HLV Kim Sang-sik đã dặn vào đến chung kết thì dù đối đầu đội nào cũng phải chiến đấu hết mình. Các anh lớn đội tuyển Việt Nam đã vô địch trên sân Rajamangala, thì chúng tôi cũng phải làm được.

Thầy Kim Sang-sik đã trao niềm tin thì U.23 Việt Nam phải cố gắng đáp lại bằng niềm vui chiến thắng ngày mai. Thay mặt toàn đội, chúng tôi cảm ơn các CĐV đã đến cổ vũ. U.23 Việt Nam sẽ chiến đấu hơn 100% sức lực, cố gắng làm tốt nhất cho trận chung kết để đem HCV về cho HLV và người hâm mộ Việt Nam".

Trung vệ Chanapach Buaphan của đội chủ nhà cho biết: "Các cầu thủ Việt Nam có chất lượng rất tốt. Thật tiếc khi U.23 Thái Lan không thể đối đầu với U.23 Việt Nam ở giải U.23 Đông Nam Á. Trận chung kết này sẽ là cơ hội đó. Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu với 100% khả năng để đoạt HCV ở SEA Game 33".


