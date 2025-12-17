U.23 Việt Nam phải cẩn trọng với 'sát thủ' đẳng cấp của U.23 Thái Lan: Là ai?

U.23 Việt Nam cần phong tỏa Yotsakon

U.23 Việt Nam chuẩn bị bước vào trận quyết đấu với U.23 Thái Lan để tranh HCV SEA Games 33, diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày mai (18.12) trên sân Rajamangala.

Ngoại trừ yếu tố "địa lợi" mà U.23 Thái Lan nắm giữ với ưu thế sân nhà, thì ở các yếu tố còn lại, U.23 Việt Nam đều vượt trội.

Tại cấp độ U.23, Việt Nam bất bại trước Thái Lan suốt 8 năm qua, trong đó có chiến thắng 1-0 ở chung kết SEA Games 31 (2022), trận hòa 2-2 ở vòng bảng SEA Games 30 (2019), cùng cú đúp chiến thắng với tỷ số 1-0 ở giải U.23 Đông Nam Á 2022. U.23 Việt Nam là đội giàu thành tích nhất ở sân chơi Đông Nam Á trong 5 năm qua, với 2 HCV SEA Games, 3 chức vô địch U.23 Đông Nam Á.

U.23 Việt Nam sẵn sàng cho trận quyết đấu U.23 Thái Lan ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Thời mà bóng đá trẻ Việt Nam sợ Thái Lan đã qua lâu rồi. "HLV Kim Sang-sik đã nghiên cứu U.23 Thái Lan. Họ không có thay đổi quá nhiều về lối chơi và đội hình của họ cũng không khác biệt lớn. Tôi thấy U.23 Thái Lan chơi với Malaysia không quá áp đảo nên chúng tôi không có gì phải sợ", trung vệ Hiểu Minh chia sẻ.

Tuy nhiên, Hiểu Minh cũng nhấn mạnh một gương mặt mà U.23 Việt Nam phải để ý kỹ càng, đó là tiền đạo Yotsakon Burapha.

Yotsakon đang là hy vọng của cả hàng công U.23 Thái Lan. Anh lập cú hattrick vào lưới U.23 Timor Leste (Thái Lan thắng 6-1) trong trận ra quân, trong đó, có 2 pha không chiến dũng mãnh cùng một pha độc diễn rồi tự mình dứt điểm trong vòng cấm.

U.23 Việt Nam giữ nhịp hưng phấn, sẵn sàng cho thử thách cuối cùng

Đến trận gặp U.23 Singapore, Yotsakon lập cú đúp, với pha đi bóng tốc độ rồi sút góc cực hẹp để ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0, rồi ấn định chiến thắng 3-0 bằng cú sút phạt trái phá. Còn ở trận bán kết với U.23 Malaysia, Yotsakon lại sút phạt thành bàn, ghi bàn thắng duy nhất đưa người Thái vào chung kết.

Ghi 6 trong số 10 bàn thắng của U.23 Thái Lan ở giải này, Yotsakon hiển nhiên là cầu thủ U.23 Việt Nam đã nghiên cứu băng hình rất kỹ.

Yotsakon đã có 6 bàn ở SEA Games 33 ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Yotsakon là mẫu tiền đạo toàn năng, khi không chiến tốt (cao 1,84 m), chạy chỗ để hút người và săn bàn cực hay, kỹ năng dứt điểm (đặc biệt là sút phạt) cũng ấn tượng với 2 quả đá phạt thành bàn trong 2 trận gần nhất.

"Tôi nghĩ mình phải để mắt đến tiền đạo số 9 Yotsakon của đội bạn. Đó là một cầu thủ chất lượng và hàng thủ U.23 Việt Nam cần tập trung nhiều", trung vệ Hiểu Minh đánh giá.

Thử thách cho hàng thủ

Yotsakon đá trung phong, nhưng di chuyển rất rộng, có thể lùi về phối hợp triển khai bóng, rồi bất thình lình băng lên như mũi lao.

Để ngăn chặn chân sút mang áo số 9, U.23 Việt Nam cần một hệ thống phòng ngự bài bản, chặt chẽ để cắt các đường bóng hướng đến cầu thủ này, thay vì chỉ chú trọng 1 kèm 1.

HLV Kim Sang-sik đã nghiên cứu băng hình U.23 Thái Lan từ sau trận bán kết để lên đấu pháp trong các buổi tập hôm qua (16.12) và hôm nay. Kỷ luật phòng ngự, việc bày binh bố trận kèm người để cắt đường chuyền và theo sát Yotsakon là nhiệm vụ trọng tâm. Bởi ở trận chung kết, để ghi bàn, trước tiên phải giữ sạch lưới.

U.23 Việt Nam luôn ưu tiên tiếp cận trận đấu theo phong cách chặt chẽ, thực dụng. Trong 10 trận gần nhất, chỉ có trận gặp U.23 Malaysia (vòng bảng SEA Games 33) là học trò ông Kim đánh phủ đầu để định đoạt trận đấu ngay trong hiệp 1 (dẫn 2-0). Còn lại, phong cách của U.23 Việt Nam luôn là giữ thế cân bằng và chỉ tăng tốc khi thời cơ đến, thường là 30 phút cuối trận.

Với những trung vệ bọc lót và phán đoán tốt như Hiểu Minh, Lý Đức và Nhật Minh, U.23 Việt Nam đủ sức khóa chặt Yotsakon. U.23 Thái Lan sẽ trông cậy ở những ngòi nổ dự phòng, khi gặp phải hàng thủ "đá tảng" mà HLV Kim giăng ra.

Trận chung kết tối mai tại Rajamangala hứa hẹn chặt chẽ, vì U.23 Thái Lan... cũng theo đuổi cách chơi này. 8 trong số 10 bàn mà đội trẻ xứ chùa vàng ghi được đến trong hiệp 2. U.23 Thái Lan chọn lối đá tấn công, song cũng chỉ bung hết sức khi đã hiểu rõ đối thủ.

Đá với tâm thế "biết mình biết ta", U.23 Việt Nam sẽ vô địch!