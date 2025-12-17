HLV U.23 Thái Lan rất e dè Đình Bắc, không muốn vàng rơi vào tay đội khách Việt Nam

HLV Thawatchai thừa nhận sức mạnh đáng gờm của U.23 Việt Nam ảnh: Đồng Nguyên Khang

U.23 Việt Nam đáng gờm

HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul ghi nhận sự tiến bộ toàn diện của các đội tuyển quốc gia Việt Nam, hy vọng U.23 Thái Lan sẽ vượt qua được thất bại trong trận chung kết SEA Games 31 trước U.23 Việt Nam, để có thể giành tấm HCV môn bóng đá nam tại SEA GAmes 33.

Ông Thawatchai bày tỏ: "Mục tiêu chính của U.23 Thái Lan là giành HCV. U.23 Việt Nam là một đội mạnh, rất chất lượng. Chúng tôi đã thi đấu 3 trận, chứng minh U.23 Thái Lan có thể thắng các đối mạnh. Lần gần nhất gặp nhau chúng tôi đã thua U.23 Việt Nam, nhưng nếu muốn giành HCV thì U.23 Thái Lan phải chiến thắng trong trận đấu ngày mai.

Bóng đá Việt Nam đang có rất nhiều cầu thủ tốt so với trước đây. Hiện tại, Thái Lan cũng có dàn cầu thủ đặc biệt. U.23 Việt Nam cũng vậy, trong đó có một số cầu thủ chúng tôi đã gặp trước đây. U.23 Thái Lan sẽ cố gắng chiến đấu nhiều nhất có thể.

HLV Kim Sang-sik và Lý Đức cùng dự họp báo của HLV Thawatchai và trung vệ Chanapach ảnh: Đồng Nguyên Khang

Việt Nam phát triển tốt, có sự đầu tư mạnh mẽ từ đội trẻ đến đội tuyển Việt Nam. Đội U.23 Việt Nam có hệ thống thi đấu rất hay, hiệu quả. Đặc biệt, cầu thủ số 7 (Đình Bắc - PV) rất giỏi. Chúng tôi phải kiểm soát cậu ấy. Nhưng thực tế toàn bộ đội U.23 Việt Nam đều được tổ chức rất tốt".

Đình Bắc: Tôi chỉ nghĩ đến chung kết, không nghĩ đến 'Quả bóng vàng'

U.23 Thái Lan mong truyền thông ủng hộ

Một lần nữa buổi họp báo của U.23 Thái Lan, lần này là trước trận chung kết tranh HCV SEA Games 33, thầy trò HLV Thawatchai đối mặt với sự lạnh lẽo từ truyền thông nước chủ nhà, chỉ bằng một phần nhỏ so với phóng viên Việt Nam.

Thậm chí trong buổi họp báo, phần lớn câu hỏi đều do phóng viên Việt Nam đặt ra. ông Thawatchai cố gắng lên dây cót cho các học trò: "U.23 Thái Lan đã phục hồi tốt sau trận chung kết và đang trở lại mạnh mẽ. Tinh thần và tính tập thể đang rất ổn.

HLV Kim Sang-sik tự tin U.23 Việt Nam sẽ lại gieo sầu cho Rajamangala ảnh: Đồng Nguyên Khang

Trong đợt tập huấn vừa qua, U.23 Thái Lan đã được đối đầu với nhiều đội bóng mạnh của châu Á. Lần này, chúng tôi sẽ chạm trán U.23 Việt Nam, một thử thách rất lớn. Nhưng chúng tôi muốn trở thành đội bóng mạnh của châu Á. Muốn thế, chúng tôi phải vượt qua U.23 Việt Nam để giành HCV.

Toàn đội đang rất tập trung cho trận đấu ngày mai. Hôm nay truyền thông Thái Lan đến ít nhưng hy vọng thông tin sẽ lan truyền. Không điều gì có thể ảnh hưởng đến sự tập trung cho ngày mai. Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là chiến thắng.

Khi được chọn lên đội tuyển, mặt đồng phục đội tuyển là khoảnh khắc đáng tự hào. Dù là ai tham dự trận mai, cũng sẽ tự hào khi đem vinh quang về. Ai cũng có áp lực, nhưng U.23 Thái Lan phải biến đó thành động lực thành niềm tự hào. Tôi hy vọng CĐV sẽ đến sân đông để ủng hộ đội bóng".