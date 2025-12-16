Đình Bắc gây khó chịu, hậu vệ Philippines theo kèm đến mức chấn thương: Xứng danh MVP

Tối 15.12, dù không trực tiếp góp dấu giày vào bàn thắng của đội U.23 Việt Nam, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc tiếp tục được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu (MVP).
Ở trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33 với Philippines, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn là người lĩnh xướng hàng công đội U.23 Việt Nam. Anh được xếp đá trung phong nhưng tích cực di chuyển, hoạt động rộng, gây ra rất nhiều khó khăn cho đối phương.
Đình Bắc: Tôi chỉ nghĩ đến chung kết, không nghĩ đến 'Quả bóng vàng'
Tại giải U.23 Đông Nam Á 2025, chính Đình Bắc cũng chơi rất ấn tượng để giúp đội U.23 Việt Nam lên ngôi vô địch. Trên đất Indonesia, anh chính là Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Nếu cứ chơi như thế này, chân sút sinh năm 2004 sẽ có nhiều khả năng giúp đội U.23 Việt Nam đòi lại HCV SEA Games.
