Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

Đình Bắc gây khó chịu, hậu vệ Philippines theo kèm đến mức chấn thương: Xứng danh MVP

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
(từ Bangkok)
16/12/2025 06:49 GMT+7

Tối 15.12, dù không trực tiếp góp dấu giày vào bàn thắng của đội U.23 Việt Nam, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc tiếp tục được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu (MVP).

Ở trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33 với Philippines, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn là người lĩnh xướng hàng công đội U.23 Việt Nam. Anh được xếp đá trung phong nhưng tích cực di chuyển, hoạt động rộng, gây ra rất nhiều khó khăn cho đối phương.

Đình Bắc gây khó chịu, hậu vệ Philippines theo kèm đến mức chấn thương: Xứng danh MVP- Ảnh 1.

Ngay từ đầu trận, sự xông xáo của Đình Bắc khiến Sandro Reyes khó chịu. Anh bị đội trưởng của Philippines đánh nguội và nổi nóng

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đình Bắc gây khó chịu, hậu vệ Philippines theo kèm đến mức chấn thương: Xứng danh MVP- Ảnh 2.

Đình Bắc phản ứng mạnh, và nhận thẻ vàng cảnh cáo

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đình Bắc: Tôi chỉ nghĩ đến chung kết, không nghĩ đến 'Quả bóng vàng'

Đình Bắc gây khó chịu, hậu vệ Philippines theo kèm đến mức chấn thương: Xứng danh MVP- Ảnh 3.

Nhưng với bản lĩnh của cầu thủ dày dạn kinh nghiệm trận mạc, Đình Bắc trở lại với cái đầu lạnh. Tốc độ, sức rướn của tiền đạo quê Nghệ An giúp anh giành nhiều chiến thắng trong các pha tranh chấp 50/50

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đình Bắc gây khó chịu, hậu vệ Philippines theo kèm đến mức chấn thương: Xứng danh MVP- Ảnh 4.

Đình Bắc tự tin đi bóng ở mọi vị trí, từ cánh trái, cánh phải cho đến trung lộ

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đình Bắc gây khó chịu, hậu vệ Philippines theo kèm đến mức chấn thương: Xứng danh MVP- Ảnh 5.

Ngay cả khi bị 2 cầu thủ đối phương theo kèm, Đình Bắc vẫn có thể dễ dàng vượt qua, mở ra các cơ hội tấn công mới cho đội U.23 Việt Nam

Đình Bắc gây khó chịu, hậu vệ Philippines theo kèm đến mức chấn thương: Xứng danh MVP- Ảnh 6.

Phút 50, xuất phát từ đường rót bóng dài của Lê Viktor ở sân nhà, Đình Bắc bứt tốc từ giữa sân, khiến Rosquillo phải rất vất vả mới có thể bám đuổi kịp

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đình Bắc gây khó chịu, hậu vệ Philippines theo kèm đến mức chấn thương: Xứng danh MVP- Ảnh 7.

Tuy nhiên, Đình Bắc thực hiện chuỗi động tác giả, ngoặt bóng khó chịu, khiến Rosquillo phải đổi trụ liên tục. Ngay lập tức, hậu vệ của Philippines ngồi xuống sân do dính chấn thương ở phần cơ đùi sau và phải rời sân bất đắc dĩ

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đình Bắc gây khó chịu, hậu vệ Philippines theo kèm đến mức chấn thương: Xứng danh MVP- Ảnh 8.

Kể từ đó, Đình Bắc thoải mái, tự tin hơn trong các pha xử lý

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đình Bắc gây khó chịu, hậu vệ Philippines theo kèm đến mức chấn thương: Xứng danh MVP- Ảnh 9.

Sự quyết tâm của Đình Bắc là rất lớn. Ngay cả khi bị đối phương phạm lỗi và mất đà, anh vẫn nỗ lực tiếp tục đi bóng

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đình Bắc gây khó chịu, hậu vệ Philippines theo kèm đến mức chấn thương: Xứng danh MVP- Ảnh 10.

Chính Đình Bắc có pha chạy chỗ khôn ngoan để nhận đường chuyền từ Văn Thuận. Sau đó, anh thoát xống đáy biên rồi trả ngược về cho Phi Hoàng tạt bóng. Cuối cùng, Văn Thuận ghi bàn mở tỷ số ở phút 89

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đình Bắc gây khó chịu, hậu vệ Philippines theo kèm đến mức chấn thương: Xứng danh MVP- Ảnh 11.

Tiếp theo đó, Thanh Nhàn ấn định chiến thắng 2-0 cho đội U.23 Việt Nam. Đình Bắc cho thấy sự trưởng thành khi đến động viên đối thủ của mình

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đình Bắc gây khó chịu, hậu vệ Philippines theo kèm đến mức chấn thương: Xứng danh MVP- Ảnh 12.

Đây đã là trận thứ 3 liên tiếp Đình Bắc được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất. Tại SEA Games 33, anh đã ghi 2 bàn, 2 kiến tạo và rất nhiều đường chuyền tạo cơ hội cho đồng đội

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Tại giải U.23 Đông Nam Á 2025, chính Đình Bắc cũng chơi rất ấn tượng để giúp đội U.23 Việt Nam lên ngôi vô địch. Trên đất Indonesia, anh chính là Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Nếu cứ chơi như thế này, chân sút sinh năm 2004 sẽ có nhiều khả năng giúp đội U.23 Việt Nam đòi lại HCV SEA Games.

Tin liên quan

Báo Thái Lan chê đội nhà vì 'thắng không đẹp', bất ngờ đưa U.23 Malaysia lên tận mây xanh

Báo Thái Lan chê đội nhà vì 'thắng không đẹp', bất ngờ đưa U.23 Malaysia lên tận mây xanh

Truyền thông Thái Lan cho rằng thầy trò HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul dù đã thắng U.23 Malaysia, có vé vào chung kết SEA Games 33 nhưng vẫn chưa thể khiến CĐV nước này hài lòng.

Lịch thi đấu SEA Games 33 sôi động hôm nay: Việt Nam săn vàng từ sáng sớm, mong trọng tài công tâm

Thể thao Việt Nam bị trọng tài xử ép ở SEA Games 33, cần sự cao thượng của BTC Thái Lan

Khám phá thêm chủ đề

SEA Games 33 Đình Bắc U.23 Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận