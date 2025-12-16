Đình Bắc gây khó chịu, hậu vệ Philippines theo kèm đến mức chấn thương: Xứng danh MVP

Ở trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33 với Philippines, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn là người lĩnh xướng hàng công đội U.23 Việt Nam. Anh được xếp đá trung phong nhưng tích cực di chuyển, hoạt động rộng, gây ra rất nhiều khó khăn cho đối phương.

Ngay từ đầu trận, sự xông xáo của Đình Bắc khiến Sandro Reyes khó chịu. Anh bị đội trưởng của Philippines đánh nguội và nổi nóng ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đình Bắc phản ứng mạnh, và nhận thẻ vàng cảnh cáo ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đình Bắc: Tôi chỉ nghĩ đến chung kết, không nghĩ đến 'Quả bóng vàng'

Nhưng với bản lĩnh của cầu thủ dày dạn kinh nghiệm trận mạc, Đình Bắc trở lại với cái đầu lạnh. Tốc độ, sức rướn của tiền đạo quê Nghệ An giúp anh giành nhiều chiến thắng trong các pha tranh chấp 50/50 ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đình Bắc tự tin đi bóng ở mọi vị trí, từ cánh trái, cánh phải cho đến trung lộ ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Ngay cả khi bị 2 cầu thủ đối phương theo kèm, Đình Bắc vẫn có thể dễ dàng vượt qua, mở ra các cơ hội tấn công mới cho đội U.23 Việt Nam

Phút 50, xuất phát từ đường rót bóng dài của Lê Viktor ở sân nhà, Đình Bắc bứt tốc từ giữa sân, khiến Rosquillo phải rất vất vả mới có thể bám đuổi kịp ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Tuy nhiên, Đình Bắc thực hiện chuỗi động tác giả, ngoặt bóng khó chịu, khiến Rosquillo phải đổi trụ liên tục. Ngay lập tức, hậu vệ của Philippines ngồi xuống sân do dính chấn thương ở phần cơ đùi sau và phải rời sân bất đắc dĩ ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Kể từ đó, Đình Bắc thoải mái, tự tin hơn trong các pha xử lý ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Sự quyết tâm của Đình Bắc là rất lớn. Ngay cả khi bị đối phương phạm lỗi và mất đà, anh vẫn nỗ lực tiếp tục đi bóng ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Chính Đình Bắc có pha chạy chỗ khôn ngoan để nhận đường chuyền từ Văn Thuận. Sau đó, anh thoát xống đáy biên rồi trả ngược về cho Phi Hoàng tạt bóng. Cuối cùng, Văn Thuận ghi bàn mở tỷ số ở phút 89 ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Tiếp theo đó, Thanh Nhàn ấn định chiến thắng 2-0 cho đội U.23 Việt Nam. Đình Bắc cho thấy sự trưởng thành khi đến động viên đối thủ của mình ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đây đã là trận thứ 3 liên tiếp Đình Bắc được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất. Tại SEA Games 33, anh đã ghi 2 bàn, 2 kiến tạo và rất nhiều đường chuyền tạo cơ hội cho đồng đội ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Tại giải U.23 Đông Nam Á 2025, chính Đình Bắc cũng chơi rất ấn tượng để giúp đội U.23 Việt Nam lên ngôi vô địch. Trên đất Indonesia, anh chính là Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Nếu cứ chơi như thế này, chân sút sinh năm 2004 sẽ có nhiều khả năng giúp đội U.23 Việt Nam đòi lại HCV SEA Games.